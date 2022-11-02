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2 KASIM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Doğuda düşman Rusya, Batıda müttefik oldu

M. Latif SALİHOĞLU
02 Kasım 2022, Çarşamba
Çarlık Rusyası, 2 Kasım 1914’te Osmanlı’ya ilân-ı harb etti. Hemen ardından da, bütün kuvvetiyle Kafkas Cephesinden topraklarımıza yüklendi.

Böylelikle, hiç harbe girmemesi lazım gelen şânlı Osmanlı devleti, en geniş cephe savaşıyla karşı karşıya geldi.

Osmanlının Rusya ile körkütük şekilde savaşa tutuşmanın baş sorumlusu hiç şüphesiz bozulmuş, müstebit İttihatçılardır. Basiretsiz ve başıbozuk İttihatçılar, Osmanlı’ya saldırmak için zaten bahane arayan ve fırsat bekleyen Rusya’nın Sivastopol Limanını topa tutunca, haliyle savaş ilânı da kaçınılmaz oldu.

*

Ermeni çetecilerin de rehberlik etmesiyle ilerleyen Rusya’nın Kafkas orduları, Doğu Anadolu’nun bazı vilâyetlerini çok kanlı süren muharebeler neticesi, işgal ve istilâ etti. Daha da vahimi, Çarlık Rusyası, Mayıs 1915’te Van gibi fevkalâde stratejik bir vilâyetin idare ve tasarrufunu (mutasarrıf) Ermenilere verdi. Esasen, o meşhur Tehcir Kànunu da bu sebeple ve aynı esnada çıkarıldı.

Rusya, nihayet 1916 yılı başlarında Bitlis’i de işgal ettikten sonra, bazı iç karışıklıkların (Bolşevizm) baş göstermesi sebebiyle, adım adım geriye doğru çekilmeye başladı.

Ruslarla beraber, sırtını Rusya’ya dayayan Ermeniler de Ermenistan’a doğru geri çekilmeye başladı. Âsi Ermeniler mecburiyet altında doğu vilayetlerinden çekilirlerken, yerleşim bölgelerini yakıp yıkmaktan geri durmadılar.

*

Birinci Dünya Savaşı dört yıl kadar devam etti; bu da dört milyon insanımız ile büyük toprak kaybına sebebiyet verdi.

Gariptir ki, “savaş suçlusu” olarak görülen İttihatçıların ileri gelenlerinin, yine bir 2 Kasım (1918) günü ülkeyi terk edip gittikleri anlaşıldı. Gece karanlığında bir Alman denizaltısı ile kaçan İttihatçıların lider kadrosu, gittikleri ülkelerde uzun süre yaşayamadı. Özetle, Talat Paşa Berlin’de, Cemal Paşa Tiflis’te, Said Halim Paşa Roma’da Ermeni teröristlerin kurşunlarına hedef olurken, Enver Paşa ise, Buhara taraflarında Özbeklerin yanında savaşa tutuştuğu Rusların misket güllelerine hedef olup şehit düştü.

*

1920 senesine gelindiğinde, tarihin garip yeni bir cilvesine daha şahit oluyoruz.

Dünya Harbinin doğu cephesinde Osmanlıya karşı harbeden Rusya, İstiklâl Harbinde ise, saf değiştirdi ve Batı cephesinde (Yunan, İngiliz, Fransız, İtalya işgaline karşı) ölüm-kalım mücadelesi veren Türkiye’ye büyük destek sağladı. Bu destek, başka askerin silâh ve mühimmat olmak üzere, para ve sâir ihtiyacını da karşılamak şeklinde oldu.

Özetle, Nisan 1920’de kurulan Ankara hükümeti ile Sovyet Sosyalist Rusya hükümeti arasında “Barış ve Dostluk Antlaşması” imzalandı. 

Bu çerçevede, bilhassa İngiltere ve Yunanistan’a karşı verilen bağımsızlık mücadelesi için Türkiye’ye kesintisiz şekilde silâh yardımının yapılması kararlaştırılmış oldu.

Söz verilen yardımlar, hemen hiç aksatılmadan parti parti Anadolu’ya gönderildi. 

Bunların teslimatı Trabzon Limanında yapılıyor; ardından, ihtiyaç duyulan bölgelere sevk ediliyordu.

Dünya Haribinin başlangıcında Kafkas Cephesinde en büyük düşman olan Rusya, İstiklal harbinde ise adeta Türkiye’nin müttefi gibi davranan bir politika izledi. 

*

Bu durum, o tarihte Milli Mücadele saflarında yer alan Üstad Bediüzzaman’a da soruldu. Sünuhat ve Tuluat isimli eserinde, konuya dair açıklamaları var. Üstad, kısaca, hariçten gelen her şeyin hemen terk edilmemesi, şayet dahilde o şeyin lâzımı ve karşılığı varsa kabul edilmesinin doğru olduğu, Anadolu hükûmetinin ise, bundan böyle söz, emir ve irade sahibi olduğu yönünde izahlarda bulundu.

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