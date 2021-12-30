Dünyayı Nuristan’a çevirme aşkı

Bu ülkenin insanları, her halükârda birlikte ve bir arada yaşamak durumunda. Bir kesimin çekip gitmesi, bu vatanı bırakıp terk etmesi, söz konusu olamaz ve olmamalı.

Ekseriyetini Türkler ve Türkleşmiş unsurlar teşkil etmekle birlikte, Anadolu ve Rumeli’deki topraklarımız üzerinde bugün en az otuz beş ayrı din ve etnik temele dayalı unsur, klik, grub yaşamakta. Bunların da mutlak ekseriyetini Müslümanlar oluşturmakta. Gayr–ı müslimler ile İslâmiyetten çıkmış olanların yekûnu yüzde beşi dahi bulamamakta.

Bu durum gösteriyor ki, bu vatanda iç savaş çıkmaz. Savaşın çıkması için, dahilî ve haricî ihanet odakları her türlü dolabı çevirdi, her türlü fitneyi körükledi; ancak, yine de başarılı olamadılar, biiznillah olamayacaklar. Zira, bu vatanda hakim olan şey din hissidir, kardeşlik bağlarıdır. İman kardeşliğinin yerini, başka hiçbir şey tutamaz. Tutmamıştır da…

*

İmân nurdur, kuvvettir, servettir, saadettir... En büyük şevk ve zenginlik kaynağımızdır. Bu kaynak var olduğu müddetçe, vatandaşlar ve dindaşlar arasındaki bağı koparmaya hiçbir cereyan güç–kuvvet yetiremez.

İmandaki bu muazzam hazine, ülkenin sınırlarını da aşıyor. Âlem–i İslâmı, hatta bütün dünyayı dolaşıyor.

İşte, bu mukaddes Nurdur ki, bütün cihanı Nuristana döndürüyor.

Şüphesiz, herkese yetecek kadar Nur var, sürûr var, huzur var, bu iman kardeşliği dairesinde. Başka daireye girmeye, başka yerler dolaşmaya, başka kapıları çalmaya ihtiyaç bırakmıyor.

Nur–u imân dairesi içine girenler, kendi aralarında harikulâde bir anlaşma, uzlaşma ve paylaşmayı sağlarlar. Herşeyi kardeşçe bölüşüp paylaşırlar. Allah’ın yarattığı meşrû hiçbir şeye yasak getirmez, hiçbir şeyi birbirinden esirgemezler.

Onlar, dünyaya ve dünyalılara yaranmak için zillet göstermezler. Daima izzet içinde, vakar içinde, ciddiyet içinde kalarak hizmetlerini sürdürürler.

Başkalarına tabi olma, başkalarının peşinden gitme ezikliği göstermezler; dünyalılara perestiş etme ihtiyacını hissetmezler.

İman ve imandaki nur, onlara kâfi geliyor, vâfi geliyor.

*

Zaman zaman Şarkî Anadolu’ya yaptığımız seyahatler esnasında, bazı milliyetçi gençler de etrafımıza toplanırlar; bazen de kendince köşeye sıkıştırmalı sorular yöneltirler. Onlardan biri topluluk içinde şunu söyledi: “Latif Bey. Siz yıllardır Türkistan için çalışıyorsunuz. Biraz da Kürdistan için çalışsanız olmaz mı?”

Ona ve dinleyenlere kısaca şunları söyledim: Türkistan (Büyük Turan) için çalışanlar var. Kürdistan için çalışanlar da var. Benim ise, dâvâm başka. Ben ‘Nuristan’ için çalışıyorum. Bütün hayatımda, bütün gayretimle ben Nur kardeşlerimle birlikte dünyayı Nuristana çevirmeye gayret ediyorum. Bu çalışma, bütün insanları Nuristan vatandaşı yapıncaya kadar, dolayısıyla kıyâmete kadar devam edecek demektir. Biz, bu büyük ve mukaddes hizmeti bırakıp lokal, dünyevî başka dâvâların peşinden gitmeyiz. Gitmek mecburiyetinde de değiliz. Velhâsıl, herkesin dâvâsı kendisine...

Evet, hiç tereddüt eseri dahi göstermeksizin inanıyoruz ki, insanlarımızın ve bütün insanlığın kurtuluşu Nur’dadır:

Kast ettiğimiz bu nur, imân nuru, Kur’ân nuru, İslâmın nuru...

Bu muazzam nurun dışındaki her şey ve her yer zifiridir, karanlıktır, bulanıktır, bataklıktır… O karanlıklı bataklıklara girmeye hiç mi, hiç niyetimiz yok.

Allah, âhir ömre kadar bizi Nur dairesi içinde istihdam etsin ve bu mânâdaki Nuristan’dan ayırmasın.

(Az ilâveli 31.12.2009 tarihli yazı)

GÜNÜN TARİHİ 30 Aralık 1964

Nazif Çelebi’nin vefatı

İnebolu Nur kahramanlarından Nazif Çelebi, 30 Aralık 1964’te Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Nazif Çelebi, oğlu Selahaddin ile birlikte 1943’te Denizli Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilir, 1944 Haziran’ında birlikte beraat ederler.

Keza, 1948’de Afyon Hapishanesi’nde de aynı kaderi paylaşırlar.

Baba ile oğul, 1940’lı yılların ortalarında İstanbul’dan satın alıp getirttikleri teksir makinesiyle Nur Risâlelerini neşretmeye başlarlar.

Baba ile oğulun hizmet hayatı gibi, vefat hadiseleri arasında da düşündürücü bir tevâfuk var: İkisi de hac fârizasını ifâ ettikten kısa bir süre sonra Hakk’ın rahmetine kavuşurlar.