Düstûrlar daima rehberimiz olsun

Bizim yaklaşık otuz senedir hazırladığımız köşe yazılarının ağırlıklı kısmını, hayatımızı ve hizmet tarzımızı şekillendiren temel düsturları, esas ölçüleri ve ana prensipleri her fırsatta nazara vermeye çalışmak olmuştur.

Zira, bunlara dikkat edilmediği takdirde, yapılan bütün çalışmaların zayi olduğu, sarf edilen emeklerin boşa çıktığı pek çok defa görülmüştür.

Bu sebeple, bugünkü yazıda da yine aynı konuyu işlemeyi arzu ettik.

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Evet, kiminin hayat ve hizmet tarzını düstûrlar, prensipler tâyin ederken, kiminin yaşayış tarzını ise şöhretli şahıslar ve diğer geçici, muvakkat, fani şeyler belirliyor.

Bu iki tarzı tercih edenlerin fikir ve kanaatleri arasında büyük ayrılıklar, hatta derin uçurumlar var.

Dahası, uzun ömürlü düstûrlar, prensipler manzumesi ile hareket edenlerin şahsiyetleri, kabiliyet karakterleri sürekli şekilde inkişâf edip yükselirken, iradesini—şöhretli de olsa—bir başka fânîye teslim edenler, peyder-pey silikleşmeye, hatta zamanla iyice pasifize olup devre dışı kalmaya mahkûm olur.

Şahsa bağlı olanlar, suyu sıkılan meyvenin posasına benzer. Suyu sıkıldıktan sonra çöpe atılırlar. Geri dönüşümü olmayan şeref ve haysiyet çöplüğü, bu tip insan müsveddesinin atıklarıyla dolu.

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Öte yandan, Türkiye ve İslâm âleminde elem, ıztırab verici vahim hadiseler yaşanıyor.

Bunların müsebbibi biz olmadığımız gibi, sıkıntıları gidermeye de iktidar ve ihtiyarımız el vermiyor.

Tek yapabildiğimiz şey, sulh ve âsâyiş için beş vakit duâ etmek ve günde bir defa da neşriyat yoluyla ufuk açmaya ve çare-çözüm noktasında fikrî projeksiyonlar tutmaya çalışmak.

Gelişmeleri fikrî yönden değerlendirip yorumlamaya çalışırken de, iki önemli nokta âzamî derecede dikkat etmek durumundayız.

BİR: Tarafgirliğe düşmemek. Yanlış yapanın zulmüne, hatasına, günahına ortak olmamak.

İKİ: Her müşkilin hal çaresini mustakîm ölçüler, sağlam düstûrlar, esaslı prensipler çerçevesinden bakarak düşünmek.

Esasen, bu iki noktaya dikkat edilmediği veya itibar gösterilmediği içindir ki, hayati öneme sahip hadiseler “çözüm”e kavuşmak yerine, maalesef daha da “düğüm” bağlıyor.

Neticede, aklın yerini şiddet, şefkatin yerini hiddet, muhabbetin yerini husûmet alıyor.

Bunun ise, kimseye bir faydası yok. Zarar üstüne zarar. Bir tek faydası varsa, o da, hariçteki ecnebilere gidiyor.

Biz birbirimizle uğraşıp dururken, onlar ellerini ovuşturup için için seviniyor. Ecnebileri sevindirmek, millet ve İslâmiyet düşmanlarını memnun edecek davranışlarda bulunmak, Müslüman kişinin din ve hamiyetine yakışmıyor.

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Her zaman için, umumun huzur ve menfaatini, şahsî ve cüz’î menfaatimize kendi rızamızla tercih etmeliyiz. İnsaf düstûru da, aslında bunu iktiza eder.

Bu şahsî feragatin yanı sıra, ayrıca tarafgirlik marazına düşmeden yapılacak her türlü hizmet kabule mazhar olur.

Kezâ, aynı çerçevede kalınarak söylenecek sözlerin, yazılacak ifadelerin, yapılacak nasihatlerin tesiri daha ziyade olur.

Yoksa, hiçbir fedâkârlıkta bulunmayarak ve enesine hiç toz kondurmayarak, dahası, sürekli şekilde başkasını suçlayarak kimse hakka hizmet edemez ve “hakkın hatırı”nı âlî tutamaz.

Velhâsıl: Hem hakkın hizmetini, hürmetini ve hatırını âlî tutmak, hem tarafgirlik hastalığına dûçâr olmamak, hem başkasının zulmüne, günahına şerik olmamak için, her meseleye, her hadiseye ölçü ve prensipler manzumesi ile bakmak ve değerlendirmeyi de ona göre yapmak, makbul ve inşaallah mahcup etmez bir hizmet tarzı olsa gerektir.

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Prensipleri esas almak yerine, şahsa (yani tek adama) bağlılık, sosyal hayatta sakıncalı olduğu gibi, siyasette de durum aynıdır. Her iki sahada da, fikrî ve iradî istiklâliyeti elden bırakmamalı, yüzde yüz bir teslimiyetin içine girmemeli.

Sosyal hayat gibi siyasette doğru hareket tarzını bulmak için de yine iki yol, iki metot takip ederek gidilir.

BİRİNCİSİ: Hedef ve istikameti belirleyen pusula gibi, elinde sağlam ölçüler ve prensipler manzumesi bulunan kimse, uzun ömürlü "doğru siyaset çizgisi”ni de kolaylıkla tâyin edebilir.

İKİNCİSİ: Doğru olanı, doğrudan tesbit etmekte zorlanan kimseler, listede yanlış olarak gördüklerini teker teker ayıklama metoduyla "doğru siyaseti" bulma ve ona bağlanma şansını elde edebilir.

