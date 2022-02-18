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18 ŞUBAT 2022 CUMA - YIL: 52

Düstûrlardan bir demet

M. Latif SALİHOĞLU
18 Şubat 2022, Cuma
Nur Risâleleri, hayatımıza yön ve istikamet veren Kur’ânî prensipleri ihtiva ediyor. Sadece ferdî ve ailevî çerçevede değil, siyasî ve sosyal hayatta da bir nevî pusula vazifesini gören düstûrları bize ders veriyor.

İşte, çoğu zaman ilâç gibi ihtiyaç duyduğumuz o müstesna ölçü ve kıstaslardan biri şudur: “Her dediğin doğru olmalı; fakat her doğruyu demek doğru değildir. Zira senin gibi niyeti hâlis olmayan bir adam, nasihati bazen damara dokundurur, aksülâmel yapar.” (Mektubat: 256)

Bu ifadelerden kendi nefsimize şu dersi çıkarabiliriz: Öncelikle, yalana hiçbir şekilde tenezzül etmemeli. Daima hak ve doğru olanı söylemeli. Bunu yaparken de, muhatabın damarına dokundurmamaya ve bir aksülâmele yol açmamaya dikkat göstermeli.

Zira, din-iman hizmeti, bilhassa dahilde müsbet manadaki “izah, ispat, irşad ve nasihat”ten ibarettir... Ve fakat, bu irşad ve nasihatin dahi zarar vermeden yapılması gerekiyor.

İşte, son derece hassas ve bir o kadar da muazzam olan bu hakikati perçinleyerek izah ve tarif eden maddeler:

1. İslâm cemiyetinin (İttihad–ı Muhammedî, yahut İttihad–ı İslâm gibi cemiyetlerin) reisi, Fahr-i Âlemdir (asm).

2. Bu cemiyetin esas mesleği, evvelâ herkesin kendi nefsiyle mücahede etmesi.

3. Yani, ahlâk-ı Ahmediye (asm) ile tahallûk ve sünnetini ihyâ etmesi.

4. Başkalara da muhabbet ve–eğer zarar etmezse–nasihat etmek.

5. Bu cemiyetin kılıçları da berâhin-i katıadır (kat’î delillerdir.) Zira, medenîlere galebe çalmak ikna iledir, icbar ile değildir. 

(Divan-ı Harb-i Örfi: 28)

*

Yukarıda zikredilen mânâ ve mahiyetteki sözlere daha başka risâlelerde de rastlamak mümkün. Bunlardan kendi payımıza aldığımız en ehemmiyetli mesaj şöyle olsa gerektir:

* Din ve imân hizmetinde bulunurken, evvelâ muhatabı korkutmamalı, onun evham damarını tahrik etmeyecek bir üslûp ve ifade tarzını kullanmalı.

* Muhatap kişi mü’min ise, onu asla dışlamamalı, dini kendi tekelindeymiş gibi davranmamalı.

* İnandığın hakikatleri, bağıra çağıra değil, muhatabın başına vururcasına da değil, belki gayet medenice ve mutlaka ikna metodunu kullanmak sûretiyle izaha çalışmalı.

* Bu ölçülere uygun hareket edilmediği ve bu prensipler manzumesine uyulmadığı takdirde “din hesabına” galebe çalmak mümkün görünmüyor.

*

Elhasıl: Kudsî hizmetlerde bulunma niyet ve arzusunu taşıyanlar, dahilde sert, haşin ve keskince davranmamalı; öyle basit ve  “kolaycı bir yol”u ihtiyar etmemeli.

Bilhassa içtimaî sahada din adına konuşurken “Ya bendensin, ya karşı-düşman taraftan!” efelenmesinde bulunmamalı.

Şayet, böyle patavatsız davranarak hiddet eseri gösterilirse, bu yapılan şey dine hizmet falan değil, sadece kendi nefsine uymak ve hissiyatını tatmin etmek anlamına gelir.

Tabiî, herkesin aldığı ölçü, kullandığı mihengi kendisine. Lâkin, Risâle–i Nur’un düstûr ve mîzanlarına göre durum, vaziyet bundan ibaret.

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