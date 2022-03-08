Düzmece “Kadınlar Günü”

İstesek de, istemesek de, ülke ve dünya gündeminde “kadınlar” meselesi var. Birçok mecrâda bu konuya dair şeyler yazılıyor, çiziliyor, konuşuluyor, tartışılıyor, özel program ve etkinlikler düzenleniyor.

Bu durumda, bize de meselenin tarihî seyrine bakmak ve gelişmelerin iç yüzüne dair bilgileri sunmak düşüyor.

Bilvesile, geçmişte konuya dair yapmış olduğumuz uzun ve hacimli çalışmalardan bir derleme yapmaya çalışalım.

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Evet, yüz yılı aşkın süredir, her yıl 8 Mart’ta kutlanan Dünya Kadınlar Günü, gerçekte bir uydurma ve düzmeceden ibarettir. Zamanla, düzmecenin de ötesine geçildi; mesele, kadınları başka maksatlar için kullanmaya, istismar etmeye ve nihayet onlar üzerinden ticarî, siyasî ve ideolojik faaliyetlerde bulunmaya kadar geldi, getirilmiş oldu.

Ayrıca, 8 Mart’ın, Rusya’daki Bolşeviklerin İhtilâl Provası ve Anadolu’daki işgalcilerin istilâ faaliyetleriyle de bağlantısı var.

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Kadınlara mahsus bir günün belirlenmesi düşüncesi, ilk kez 27 Ağustos 1910’da Kopenhag’da düzenlenen Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda ortaya atıldı ve hemen kabul edildi. Ardından, bir çok ülkede her yıl kutlamalar yapıldı. Meselâ, İsveç’te 1912 yılından itibaren kutlanmaya başlandı.

Keza, 1921’de Moskova’da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansında da 8 Mart gününün Rusya ve bağlı ülkelerde kutlanması uygun görüldü.

Bilâhare, 1960’lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri’nde de kutlanmaya başlamasıyla birlikte, konu BM gündemine getirilmiş oldu. BM Genel Kurulu da, 1977 yılında 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını kabul etti.

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Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru, Çarlık Rusyası’nda ihtilâl sesleri yükselmeye başladı. O zamanki başşehir Petersburg’ta “Kadınlar Günü” vesilesiyle 8 Mart 1917’de adeta bir ihtilâl provası sergilendi.

O günkü Çarlık Rusyası’nda, iktidar henüz Menşeviklerin (gelenekçiler) elindeydi. Bolşevikler (devrimciler) ise, her fırsattan istifade ile halkı kışkırtarak iktidarı ele geçirmeye çalışıyorlardı. İşte, bu maksatla yürütülen faaliyetler içinde en çok yankı uyandıranı, kadınların sokağa dökülmesiyle yapılan yürüyüş ve nümâyiş hareketleri oldu.

Rusya’nın bu iç sancılarla kıvranması, bu devletin Dünya Savaşından çekilmesini netice verdi. Bu da, savaştan bunalan Osmanlı’ya bir derece nefes aldırmış oldu. Hiç olmazsa, azılı düşmanlarından biri çatışmayı bırakmış ve kendi başının derdine düşmüştü.

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Rusya’da aylarca devam eden muhtelif çaptaki yürüyüş ve protesto gösterileri, Çarlık idaresi tarafından şiddet kullanılarak bastırılmaya çalışıldı. Ne var ki, kan döküldükçe, itirazlar daha da yükselmeye ve isyanlar çok daha geniş alanlara yayılma istidadını gösterdi.

Neticede şiddet yöntemi ters tepti. Hatta, aksülamel ile bir başka şiddet hareketini doğurdu. Bolşevikler de Menşeviklere karşı acımasız eylemlerde bulundular; binlerce insanın hayatını gaddarca söndürdüler.

Aynı yılın Ekim ayına gelindiğinde ise, Çarlık idaresinin daha fazla dayanacak gücü kalmadı. İktidardan düşen Menşeviklerin yerine Bolşevikler geldi.

Bolşevikler, koca Rus coğrafyasındaki hemen bütün kavimleri Komünist (Sovyet Sosyalist) bir idarenin istibdadı ile yönetmeye koyuldular. Komünist idare ise, yaklaşık yetmiş senelik bir ömürden sonra (1980’lerde), çatır çatır yıkılmaya yüz tuttu. SSCB’nin dağılmasında, şüphesiz f979’da Kızıl Ordu mârifetiyle başlatılan ve büyük bir hezimetle neticelenen Afganistan işgalinin de önemli bir tesiri oldu. Afganistan’ın işgal ve istilâ hareketinde başarısız duruma düşen dehşetli Kızıl Ordunun diş ve pençesi kırıldı. Bir süre sonra da sekerata girdi; komünizmin dünyada çöküşüyle birlikte onun da hayatı söndü, gitti.