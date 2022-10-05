Ekonomik krizlerin mühim bir sebebi

Toplumların, ülkelerin zaman zaman içine düştüğü ciddi krizler olur. Bu, bazen siyasî olduğu gibi, bazen diplomatik, bazen de ekonomik sebepler olur.

Ekonomik krizlerin mahiyetine baktığımızda, bunun da farklı sebeplerini görürüz. İşte o sebeplerden biri ve belki de en önemlisi, vahşi kapitalizmin doymak bilmez hırslarla yapmış olduğu sinsî planlar ve çevirmiş olduğu hasis dolaplardır.

Bunun adını koymak gerekirse, özetle şöyle demek mümkün: Kârı kendisi için özelleştirir; riskleri ise, umuma yaymak için kamulaştırmaya çalışır.

Kapitalist gangsterlerin adeta baştâcı ettikleri bu sistem, hakikaten çok vahşiyane bir anlayışın eseridir. Zira, bu tür bir anlayış doymak nedir bilmez. Aynı şekilde, kanaat nedir, yardımseverlik nedir bilmez. Bu, tamamen bencil ve egoist bir dünya görüşünden ibarettir.

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Bundan on dört-on beş sene kadar evvel (2008), Amerika’da adına “finansal kriz” dedikleri bir “ekonomik kriz” hali patlak verdi. Büyük bir gürültü ile dünyaya yansıyan bu iktisadî infilâk, evet, söz konusu o egoist zihniyetin acı bir meyvesi olarak görüldü. Nitekim, o tarihteki ABD Temsilciler Meclisi Başkanı (Nancy Pelosi), ortaya çıkan vahşi tablo hakkında şunu söylemeye adeta bir mecburiyet hissetti: “Açıkça ifade edeyim ki: Görünen tabloda çok, ama çok büyük bir yanlış var. Bakınız, iflâs etmiş görünen şirket mensupları, vaktiyle yüksekten uçup vicdansızca ve alabildiğine çok para kazandıkları ve bu yüksek kazancı özelleştirdikleri halde, işlerin kötüye gittiğini gördükleri anda ise, hemen feryat edip riskleri kamulaştırmaya çalıştılar. Yani, şirketleri yere çakılırken, onlar altın bir paraşütle kurtuluyor ve bu ağır faturayı Amerikan halkına kesmeye çalışıyorlar.” (New York Times, 30 Eylül 2008)

Bu ifadeler, esasında Temsilciler Meclis’inde görüşülen ilk 700 milyar dolarlık yardım paketinin reddine sebebiyet veren uzun konuşmanın can alıcı kısmını teşkil ediyor.

Konuşan temsilciler, sınırsız kârlar elde eden, bunları bir şekilde özelleştirerek dokunulmaz kılan, ancak ortaya çıkan zararları ise halkı sırtına yüklemeye çalışan bu acımasız sistemi, o zamanlar belki de ilk kez bu derece bir ciddiyet içinde sınayıp sorgulamış oldular. Üstelik, bir adım daha ileri giderek, vahşi kapitalizmin sınır tanımaz yürüyüşünü yavaşlatmaya, en azından bir yoluna bir takoz koymaya yöneldiler.

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Esasen, dünyanın neresinde olursa olsun, kazancın ve servet sahibi olmanın alabildiğine serbest bırakılmasını düzenleyen, buna mukabil fahiş kârları sınırlandırmaktan ve dahi denetlemekten âciz olan bir sistemin neticesi kaostur, kargaşadır, yani iktisadî krizdir.

Bu hal, aynı zamanda bir insafsızlığın, bir vicdansızlığın eseridir: Sınırsız kazancı denetimsiz şekilde düzenleme, ve fakat, muhtemel riskleri kamulaştırmak sûretiyle faturayı halka ödetme vicdansızlığı...

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İslâmiyet, böylesi bir anlayışa geçit vermez. Bir mü’min, bir başka mü’min kardeşini gözetlemek ve kollamakla mükelleftir. Malının hiç olmazsa kırktan birini zekât olarak muhtaçlara vermek durumunda. Dolayısıyla, en zengin olan bir kimse, en fakir olanın kırk katından fazla zengin olamaz. Yani, meselâ en zengin olanın kırk milyar liralık serveti varsa, en fakir olanın da—en azından—bir milyar liralık serveti olmalı.

Zekâtın dışında, İslâmda ayrıca fitre, sadaka, hayır–hasenat yardımları ve komşuluk hakları gibi daha nice emniyet subapları vardır ki, sınırsız zenginliğin önüne set çekiyor ve kişiyi başkasını düşünmeye, bir yönüyle empati yapmaya teşvik ediyor.

Sosyalizm, komünizm, mânevî değerleri tahrip ettiği ve insanları insanlıktan çıkaracak yollara sevk ettiği gibi, onun büyük kardeşi olan kapitalizm de maddî–mânevî bütün değerlerin üzerinden silindir gibi geçerek ezmeye çalışıyor.

Temenni ediyoruz ki, insanlık şu âhir zamanda İslâmın şefkat sinesine yönelsin; tâ ki, mutlu ve huzurlu bir devir yaşasın.