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3 EKİM 2023 SALI - YIL: 54

En büyük savaşın faturası ve hikmeti

M. Latif SALİHOĞLU
03 Ekim 2023, Salı
GÜNÜN TARİHİ 3 Eylül 1939

Tarihçi ve araştırmacıların bir kısmı, II. Dünya Harbine dair 3 Eylül 1939 tarihini başlangıç olarak kabul eder. Diğer bir kısmı da 1 Eylül gününü esas alır. İki günlük farkın fazla bir önemi yok. Asıl önemli olan, hadisenin mahiyeti ve kaderin adaleti itibariyle hikmeti.

Avrupa’da patlak verip zamanla dünyanın diğer kıtalarına yayılan ve altı sene kadar devam eden bu savaş, can-mal kaybı noktasında insanlık tarihinin en büyük felâketidir. Muhtelif kaynaklar, insan kaybının 80-100 milyon civarında olduğunu gösteriyor.

*

Harbin bir tarafında Nazi Almanyası var; diğer tarafında ise, tescilli sömürgeci ve başka hükümetleri-toplulukları hegemonyası altına almaya çalışan diğer büyük Avrupa devletleri var: İngiltere, Fransa, Rusya, Polonya…

Harbin ileriki safhalarında, İtalya ve Japonya Almanya’nın yanında, ABD ise Birleşik Krallığın safında yer alır. Başlangıçta tarafsız kalacağını söyleyen Türkiye hükümeti, savaşın bitmesine yakın bir tarihte, İngiltere’nin yanında, Almanya’nın karşısında olduğunu duyurdu. 

Kaderin garip tecellisi, Türkiye, savaşa tam girme hazırlığı içinde iken, savaş sona erdi. Netice itibariyle, başta Türkiye olmak üzere, Müslüman devletlerden hiçbiri İkinci Dünya Harbine fiilen iştirak etmedi.

*

Birbiriyle savaşan devletler, özellikle Almanya’nın karşısındaki cephede yer alan devletler, aynı zamanda vahşi sömürgecilikleri ve zulümleriyle insanlığın başına hep belâ ola gelmişlerdir. En çok ezdikleri ve sömürdükleri topluluklar ise, Asya, Afrika, Orta ve Uzak Doğu’daki Müslüman devletler ve topluluklar idi.

Mevcut vahşetlerini bir adım daha ileri götürme hırslarının kabardığı bir devirde, Allah, Hitler gibi bir zalimi karşılarına çıkarıp kuvvetlerini kırmaya başladı. Savaş sanayiini kuran Almanya, kısa süre içinde sömürgeci Fransa’yı teslime mecbur ederken, İngiltere ve Sovyet Rusya’nın da belini kırdı. Onları başka ülkeleri sömüremeyecek derece takattan düşürdü.

Kronolojik tarihin seyrine baktığımızda da, Afrika’dan Hindistan’a kadar uzanan geniş coğrafyada yaşanan bağımsızlık hareketlerinin İkinci Dünya Harbinden hemen sonra başladığını görmekteyiz.

Harbin neticesine baktığımızda, şu sözün hakkaniyetini bir kat daha anlamaya başlıyoruz: Beşer zulmeder, kader adâlet eder.

*

Harbin ilk yıllarında Kastamonu’da bulunan Üstad Bediüzzaman, “rikkât–i cinsiye” dediği insanî duygular itibariyle, Avrupa’da haksız yere zarar gören, can ve malları telef olan, yakıcı-yıkıcı bombalar altında şiddetli elem, azap, ızdırap çeken mâsumlara acıdığını, hatta o kış-kıyamette çaresizlik içinde kıvranan, vefat eden çoluk-çocuk mâsumların haline ağladığını bazı mektuplarında beyan ediyor.

Zira, o zaman zarfında, Avrupa’da hakikaten çok dehşetli bir insanlık dramı yaşanıyordu: Zalim–mazlûm, kâfir–mâsum, çocuk–diktatör…, hep birbirine karışmış vaziyette olup aynı musibetten payını oluyordu.

*

Yazının sonunu bir Hadis-i Şerifin mealiyle noktalayalım.

Keşfu’l-Hafâ’da (2:64) yer alan rivâyet meâlen şöyledir: “Zâlim, yeryüzünde Allah’ın kılıcıdır. Allah, onunla (başka zalimlerden) intikâm alır. Sonra (döner), ondan intikâmını alır.”

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