En şiddetli zelzele

Yakın geçmişte peşpeşe yaşanan Maraş merkezli depremler ile yakın gelecekte olması tahmin edilen Marmara Denizi (İstanbul) depremi, hepimizin deprem gerçeğine karşı hassasiyetini arttırmış durumda.

Bu sebeple, biz de hadisenin yıldönümü vesilesiyle tarihten bir “zelzele sayfası”nı açmayı uygun gördük. Bundan 85 yıl evvel bugünlerde, tarih itibariyle 1939 senesinin 26/27 Aralık gecesinde Erzincan merkezli olarak çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Aşağıda bu hadisenin detayları üzerinde duralım.

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Maraş-Hatay arasındaki fay hattı üzerinde 6 Şubat gecesi başlayıp devam eden zincirleme depremler, Anadolu tarihinin bilinen en yüksek orandaki can ve mal kaybı ile neticelendi.

Resmî rakamlar her ne kadar 50 bin civarını gösterse de, buna inanan insanların sayısı azdır. Buna rağmen, yine de deprem sebebiyle yaşanan en yüksek seviyedeki ölüm rakamını ifade etmiş uluyor.

Richter ölçeğine göre 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem ile devamındaki sarsıntılar, aynı fay hattındaki sarsıntılardan etkilenen toplam 11 vilayeti içine alıyordu.

İşte, 50 bini aşkın ölümün vuku bulduğu saha bu derece geniş olup, en çok etkilenen iller şunlardı: Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye ve Hatay. Ölü ve yaralı sayısı itibariyle en yüksek oran ise Hatay’da olduğu görüldü.

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Anadolu deprem tarihinde görülen ikinci sıradaki en şiddetli yıkım ve en ağır can kaybı ise 27 Aralık 1939’da Erzincan’da meydana geldi. Richter ölçeğine göre bu zelzelenin 7.9 şiddetinde olduğu ifade ediliyor. Özetle, ‘39 senesindeki bu depremde en az 39 bin insanımızın vefat ettiği anlaşılıyor. Yaralı (yüz binden fazla) ve yıkılan bina sayısı da aynı nisbette yüksek oldu.

Bu şiddetteki depremin etki sahası da haliyle geniş oldu: 52 saniye kadar devam eden bu yıkıcı depremin merkez üssü Erzincan olmakla beraber, civar merkezlerde de can ve mal kaybının bilançosu da yüksek oldu. Gece yarısı meydana o büyük sarsıntı, Sivas'tan Samsun'a, Tokat'tan Kırşehir'e, Amasya'dan Ankara'ya, Kayseri'den Ordu'ya kadar genişleyip uzayan (400x200 km’lik) büyük bir alanı da etkisi altına aldı.

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Söz konusu ölümlerin tamamı deprem esnasında yaşanmadı. Ağırlıklı olarak Erzincan'da vukua gelen ölümlerin bir kısmı da, söz konusu arzî musibetin kara kışta ve şiddetli soğukların (–30 derece) yaşandığı günlerde meydana gelmesi sebebiyle olmuş.

Zira, devrin hükümeti, yardım ve kurtarma hizmetlerinde son derece âciz ve çaresiz kalmıştır. Depremzede vatandaş, kendi başının çaresine bakmaya mecbur kalmıştır.

Aynı günlerde bir tür seferberlik ilân edilmiş, hatta takviye için hapishanelerdeki mahkûmların da bir kısmı serbest bırakılmıştır. Buna rağmen, yine de gerekli yardım ve kurtarma çalışmalarında had safhada gecikmeler yaşandığı tesbit edilmiştir.

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Zara'lı Aşık Halil, bizzat yaşamış olduğu o günleri şu mısralarla dile getiriyor:

Kan ağlıyor Erzincan'ın dağları

Viran oldu mor sümbüllü bağları

Sivas'a geliyor kalan sağları

Şikâyetim kimden kime ne deyim

Niksar'da kalmadı dikili bir taş

Erbaa'yı sormayın, döker kanlı yaş

Tokat da geçirdi çetin bir savaş

Şikâyetim kimden kime ne deyim

Karahisar, Koyulhisar hep viran oldu

Gül yüzlü yavrular sarardı soldu

Ne olduysa bize Mevlâ'dan oldu

Şikâyetim kimden kime ne deyim