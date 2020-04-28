Esip gürleyen İttihatçıların âkıbeti

(GÜNÜN TARİHİ: 28 Nisan 1919)

Demokrasilerde, en az iktidar kadar muhalefet de önemli. Muhalefetin olmadığı rejimlerin, demokrasi ile bir alâkası yoktur.

Bu sebeple, iktidar cenahı, muhalefeti daima ciddiye almalı, değer vermeli, tenkit ve tekliflerini ehemmiyetle nazar-ı itibara alarak değerlendirmeye tabi tutmalı.

Bunu yapmayıp, ayrıca türlü baskıları uygulayarak muhalefeti yıldırmaya, sindirmeye çalışırsa, gerçekte ileride kendi aleyhine dönecek olan çarkları çevirmeye başlamış olur. Tıpkı, 1909-1919 yılları arasında saltanat süren İttihatçıların durumunda görüldüğü gibi.

İktidara geldikten kısa bir süre sonra tetikçi ve komitacıların güdümüne giren İttihatçılar, on yıllık iktidarları boyunca, muhalefete göz açtırmadı. Parti mensupları bir yana, fikren muhalif olanları da hedef tahtasına koydular. Yetişmiş yazarlara, gazetecilere, münevverlere adeta kan kusturdular.

Peki, nereye kadar sürdü bu despotluk ve daha önemlisi despotların akıbetleri ne oldu?

Şüphesiz, bu noktada alınacak pek önemli ibret dersleri vardır. Günümüzde ise, bundan en çok iktidar cenahı ders alması gerekiyor. Zira, demokrasi dışı bazı despotik yöntemlerle muhalefeti ve muhalifleri sindirmeye, hatta devre dışı etmeye çalışıyor.

Şimdi de, bundan 101 sene evvel bu meyanda yaşanmış olan hadiselerin genel seyrine bakarak gerekli dersleri çıkarmaya çalışalım.

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Osmanlı’nın son döneminde kurulan Divân-ı Harb-i Örfî (Sıkıyönetim) Mahkemesi’nin on yıl arayla değişen karakteristik yapısı, “etme-bulma dünyası” ekseninde son derece çarpıcı bir misâl teşkil ediyor.

27 Nisan 1909’da Sultan Abdülhamid’i deviren ve Meşrûtiyetin canına okuyarak muhaliflerini Divân-ı Harb-i Örfî’de yargılatan İttihatçılar, kaderin garip tecellisi olarak, kendileri de tam tamına on yıl sonra aynı mahkemede, yani Divân-ı Harb-i Örfî’de yargılanmak durumunda kaldı.

28 Nisan 1919’da İstanbul’da tekrardan kurulan o mahkeme, savaş suçlusu (I. Dünya) olarak addedilen asker-sivil İttihatçıları yargılamaya başladı.

İstanbul, o günlerde işgal altındaydı. Sadrâzamlık makamında ise, İngiliz yanlısı Damat Ferit Paşa vardı.

Divân-ı Harb-i Örfî’de ilk duruşmaların yapıldığı günlerde, mahkemenin başkanlığını Nâzım Paşa yapmaktaydı. Ancak, daha sonra mahkemenin başkanı değişti. Nispeten mülayim olarak görülen Nazım Paşa’nın yerine “Nemrut Paşa” lâkabıyla bilinen Kürt Mustafa Paşa getirildi.

Basit gibi görünen bu görev değişikliği bile, Ferit Paşa’nın serfuru ettiği işgalci İngiliz Yüksek Komiserliği tarafından dayatılarak gerçekleştirilmişti.

Nitekim, aynı işgalcilerin baskısıyla hareket eden mahkemenin kararıyla, 8 Nisan günü Boğazlıyan Kaymakamı M. Kemâl Bey, Bayezid Meydanı’nda asılarak idam edildi.

Ona isnat edilen suç şuydu: “Ermeni tehciri”nde menfî tutum sergilemiş.

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İşgalcilerin dayatması sonucu, tevkiflere daha evvel başlanmıştı.

Tevkif edilenler arasında eski Sadrazam Said Halim Paşa, eski Şeyhülislâm Musa Kâzım Efendi, Fethi (Okyar) Bey, Ziya Gökalp, Abbas Halim Paşa, Ahmed Emin (Yalman) gibi isimler de vardı.

İttihatçıların ileri gelenleri (Talat, Cemal, Enver...) ise, aylar öncesinden yurdu terk ettikleri için, gıyâben tevkif edildiler.

Dikkat edilmesi gereken bir nokta da şudur: Sadece İttihatçı diye bilinenler değil, işgale karşı olan hemen herkes tevkif edilmeye başlandı.

Nisan ayı sonlarına doğru mahkemeye çıkarılmak üzere yakalananların sayısı 250’nin üzerine çıktı. Ki, bunların arasında, meselâ Kars İslâm Şûrası’nın hamiyet sahibi 11 üyesi de vardı.

Yakalananların bir kısmı idamla yargılanıyordu ki, 15 Mayıs’ta İzmir’in Yunan kuvvetleri tarafından işgal edilmesi, mahkemenin de seyrini değiştirdi.

İdam yerine, yakalananların çoğu İngiliz idaresindeki Malta Adası’na sürgün olarak gönderilerek, doğacak tepkiler bir ölçüde hafifletilmeye çalışıldı.

Kaderin garip tecellisine bakın ki, İttihatçılar aynı isimli mahkemeyi 10 yıl önce (Nisan 1909) kurmuşlar ve kendilerine muhalif gördükleri pekçok mazlûmu idam dahil en ağır cezalara çarptırmışlardı. 10 yıl sonra ise, bu defa kendileri aynı o gaddar mahkemede yargılanmak durumunda kaldı. Ne diyelim: Etme-bulma dünyası…