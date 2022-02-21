Evlât yetiştirme meselemiz (1)

Çocukların ilk muallimi, öğretmeni, terbiyecisi annedir. Baba, ondan sonra gelir. İkisi elele, başbaşa vererek hayırlı evlâtlar, yeni nesiller yetiştirmeye çalışır.

Allah, hiçbir çocuğu annesiz-babasız bırakmasın. Keza, Allah, hiçbir çocuğa bölünmüş aileler travmasını yaşatmasın. Öksüz veya yetim büyüyen çocuklar ile bölünmüş aile çocuklarını çok zor, çok kahırlı, çok riskli bir hayat bekliyor. Sahipsiz kalan çocuklar, suç örgütleri ile günahkâr şebekelerin daima hedefinde olurlar.

Cenâb-ı Hak, cümlemizin evlâdını bu zamanın bilumum fitnesinden, fesadından, maddî-manevî belâ ve musîbetinden muhafaza eylesin.

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Asıl konumuz evlât yetiştirmek, çocuk eğitmek, yeni nesilleri terbiye etmeye çalışmak. Bunun için ise, işe anne-baba adayından başlamak lâzım. Nesil yetiştirmek için, öncelikli mesele bu olsa gerektir.

Evlilikten asıl maksat ve gaye, neslin devamı içindir. Nesli devam ettirmek için evlenen gençler, hemen çocuk sahibi olmayı düşünmemeli ve bu meseleyi birinci madde olarak ele almamalı. Evlenen çiftler, evvelâ birbirini iyi tanımaya, birbirini keşfetmeye çalışmalı.

Sonra, birbiriyle uyumlu-geçimli hale gelmeleri için vasat-makul bir sürenin geçmesini beklemeli. Zira, iki ayrı insanın, yani iki ayrı dünyanın birbiriyle uyumlu-âhenkli hâle gelmesi hiç de kolay ve basit bir mesele değildir. Zaman ister, sabır ister, tahammül ister…

Dolayısıyla, birbiriyle henüz uyumlu hale gelmeyen ebeveynler, çocuk sahibi olmaya da henüz hazır değiller demektir. Hazırlıksız şekilde çocuk sahibi olmaları halinde, aile içinde belki de ömür boyu bitmeyecek bir sıkıntının başlaması ihtimalini kuvvetlendirir. Bu ise, hem ebeveynlerin, ama bilhassa çocukların dünya ve âhiret hayatını tehlikeye atar ki, maazallah.

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Yerinde, zamanında ve uygun şartlar altında çocuk sahibi olan ebeveynler, dünyaya yeni bir insanın gelmesine vesile olmakla, aynı zamanda büyük ve ağır bir mesuliyetin de altına girmiş oluyorlar.

Çocuk terbiyesi süreci-vetiresi, doğduğu andan itibaren başlar. Hangi yaşta, hangi eğitimin verilmesi gerektiğini bu konuda uzman kimseler daha bilir. Onlara mutlaka danışmalı, yazılarını, kitaplarını dikkatlice okumalı ve mümkün olduğunca bunları uygulamaya çalışmalı.

Esasen, bizim bu yazı serisi içinde yazacaklarımızın büyük kısmı, yine uzman kimselerin yazıp söylediklerine dayanıyor. Bir kısmı da, hayattan ve tecrübelerin imbiğinden süzülerek gelen bilgilere istinad ediyor.

Sizlerin de yardımı ve desteğiyle, inşallah umumun istifadesine medar olacak kalıcı bilgi ve tecrübeleri burada paylaşmaya çalışırız. Gayret bizden, tesiri Allah’tan.

(Devamı var)

GÖZLEM

Geçim derdinin bir yansıması

Uzun yıllar sömürge altında kalmış Afrika’nın birçok bölgesinde fakirlik, sefillik had safhada yaşanıyor. Bir evde sadece aile reisi olan erkeğin çalışması yetmiyor. Normal bir geçim için, kadının da, hatta çocukların da çalışması gerekiyor.

Bu sebeple, eli-ayağı tutan ailenin hemen her ferdi bir iş tutmaya, bir şeyler alıp satmaya kendini adeta mecbur hissediyor. Kadınların işi ise, diğerlerinden daha zor. Aynı anda hem ev işlerini, hem satış işini yapması gerekiyor. Artık elde, evde, bahçede ne varsa onu getirip satıyor.

Lâlettayin bir yerde tezgâh kuramayanlar, satacakları hemen her şeyi başları üstünde taşıyarak, sabahtan akşama kadar bir o yana, bir bu yana gidip geliyorlar. Allah’tan alışmışlar bu hayata. Yoksa, hakikaten çekilmesi, dayanılması hiç de kolay olmayan bir yaşayış tarzıdır bu.