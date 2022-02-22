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22 ŞUBAT 2022 SALI - YIL: 53

Evlât yetiştirme meselemiz (2)

M. Latif SALİHOĞLU
22 Şubat 2022, Salı
Çalışan ebeveynler, işyerinde, bulunduğu makam-mevkide lâubalilikten uzak durmalı, olabildiğince vakur davranmalı. Bu gurur, kibir, kasıntı değil; işin ve makamın izzeti, ciddiyeti bunu gerektirir.

Evde ise, durum tam tersine olmalı. Anne-babalar, evde birbirlerine ve çocuklarına karşı soğuk ve resmî bir davranış biçimi sergilememeli. Onlara karşı gayet samimî ve mülâyim davranmalı. Gerekirse, onlarla arkadaş gibi olup oyun oynamalı, yahut oyunlarına iştirak etmeli.

Anne-babadan bu samimî tavrı, bu sevecen yaklaşımı gören bir çocuk, kendini rahat hisseder. İçine kapanık olmaz. Bir derdi, sıkıntısı varsa, çekinmeden açabilir demektir.

*

Evet, kıymetli ebeveynler. Çocuğunuz evde sizinle samimî olabiliyorsa, sizinle rahat konuşup diyalog kurabiliyorsa, ebeveyn olarak buna cidden sevinmeli, memnun olmalısınız. Zira, sizinle hiç çekinmeden ve rahat bir şekilde iletişim kurabilen çocuğunuz, hem iç dünyasında bir huzursuzluk yaşamak, hem de sizinle her türlü dert ve sıkıntıyı paylaşabilir demektir.

Şayet, bu diyalog yolu daimî sûrette açık tutulmazsa, sizin “çantada keklik” zannettiğiniz o çocuğun hali nice olur? Muhakkak ki birileriyle dertleşme ihtiyacını duyacak. Ama, kime açılacak, kiminle dertleşecek?

Bir çocuğun, kendisiyle ilgili veya aileye özel mahrem şeyleri gidip aile dışından kimselerle konuşmaya, başkasıyla dertleşmeye mecbur bırakılmaması lâzım.

Özetle, ailenin bütün fertleri, istedikleri her şeyi aile içinde konuşabilmeli, her türlü sıkıntılarını aile efradıyla paylaşabilmeli. Aksi halde, ortaya son derece ciddî sakıncalar çıkar.

İşte, bu noktadan bakınca da, pek mühim vazifenin, yahut mesuliyetin ebeveyne, bilhassa aile reisine düştüğü gerçeği karşımıza çıkıyor.

Acaba, çocukların durumu kadar yakından ebeveynleri ilgilendiren ve bu meselede onları huzurlu kılan, ya da huzursuz eden daha mühim, daha ciddî başka hangi mesele var?

İşte, bu noktanın ehemmiyetini düşündüğümüz ölçüde, gerekli tedbirleri alma cihetine de gidebiliriz demektir.

*

Evet, tekraren hatırlatalım ki, asıl konumuz, eğitimin-terbiyenin en önemli şubesi olan “insan yetiştirme” meselesidir.

Yine hatırlatalım ki,, anne ve babalar için bundan daha mühim, daha öncelikli, daha hayati bir meselemiz yoktur.

Şimdi, can alıcı birkaç soruyla konuyu biraz daha netleştirmeye çalışalım: 

Meselâ:

1. Çocuklarımıza ne oluyor? Neden bozuluyorlar? Niçin hadden aşıp taşkınlık yapıyorlar?

2. Nasıl bir evlât yetiştirmek istiyoruz? Nasıl bir nesil yetişsin istiyoruz?

3. İyi bir insan, ideal bir nesil nasıl yetişir? Hayırlı evlât nasıl yetiştirilir?

4. Çocuklarımızı toplum hayatına nasıl kazandırabiliriz?

5. Çocuklarımızı zararlı şeylerden, kötü alışkanlıklardan, kötü arkadaş çevresi edinmekten nasıl muhafaza edebiliriz?

6. Bir başka ifade ile, ideal insan yetiştirmeye yönelik uygulanabilir bir planımız, programımız var mıdır? Varsa şayet, nedir ve nasıl işliyor?

7. Çocuk dünyaya geldiği andan tâ büyüyüp tahsilini tamamlayıncaya ve hatta hayata atılıncaya kadar olan safhalarda ne yapmamız gerektiğini biliyor ve bildiklerimizi tatbik edebiliyor muyuz?

8. Geçerli ve kabule şâyân olacak bir eğitim stratejimiz var mı?

9. Yoksa, herkes bildiğini mi okuyor? Herkes el yordamıyla birşeyler mi yapmaya çalışıyor?

10. Neticeye baktığımızda, umduğumuz ile bulduğumuz birbirini tutuyor mu? Ya da ne ölçüde tutuyor?

Son derece önemli olan bu meseleye dair sorular daha da çoğaltılabilir. Ama, asıl meramı anlatmaya her halde bu kadarı kâfi gelmiş olmalı.

Yazı serisi içinde, yukarıda sıralamış olduğumuz soruların cevabını bulmaya çalışalım inşallah.                 

(Devamı var)

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