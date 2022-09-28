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28 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Eyüp Sultan Tepesi düşünceleri

M. Latif SALİHOĞLU
28 Eylül 2022, Çarşamba
Geçen Pazar günü yine bir fırsatını bulup Eyüpsultan’ı ziyaret ettik.

Manevi atmosferi çok yüksektir buranın. Cami, türbe ve çevresi hınca hınç insan doluydu. İstanbul’un, Türkiye’nin, hatta dünyanın birçok yerinden ziyaretçi akını oluyor buraya. İnsanların renginden, libasından, simasından da bunları okumak mümkün.

Biz de bermutad, önce Ebâ Eyyübe’l-Ensarî Hazretlerinin türbesini ziyaret edip orada bir fasıl dua etmekle başladık. 

Ardından, büyük mezarlığın yolunu tuttuk. Yokuş yukarıya doğru yürümeye koyulduk. Cami çevresi kadar olmasa bile, kabristanın bu ana yolunda da ciddi bir kalabalık vardı. Kalabalığa dar gelen yolda yürüyenlerin bir kısmı yabancı turist idi. Bunların hemen tamamı, zirve noktasında bulunan ve Piyer Loti ismi verilen mekânın ziyaretçileridir. Teleferikte izdiham olunca, onlar da yürüyerek gidip gelmeyi tercih ediyorlar.

*

Büyük mezarlığın girişinde mermerden yapılmış büyük panolar var. Bu panolarda Eyüpsultan Kabristanı’nda yatan bazı meşhurların ve tarihî şahsiyetlerin isimleri yazılı. Bir müddet durup bakmakta-okumakta fayda var.

Yokuş yukarı doğru tahminen 150-200 metre yürüdükten sonra, sol tarafta tali durumdaki bir yolun başına geliyorsunuz. Burada ise, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin bazı hizmetkârları ile Nur Talebelerinin isimleri yer alıyor. O isimlere ait mezarlık alanına doğru yürürken, hemen 20 metre kadar ileride solda önemli bir isim dikkatimizi çekti. Mezar taşında “Bitlisli Zaro Ağa” diye yazıyor. Üç böbrekli olduğu söylenen bu zatın, vefat ettiğinde 160 yaşında olduğu tahmin ediliyor.

*

Oradan bir 50 metre kadar daha yürüyerek, nihayet Nur Kahramanlarına ait mezarların bulunduğu o âsude mevkiye varıyoruz. Kimler yok burada: Zübeyir Gündüzalp, Tahirî Mutlu, Ahmet Aytimur, Zeki Şevkli, Abdullah Yeğin, Hüsnü Bayram, Mustafa Sungur, Sungur Abinin Validesi, Mustafa Polat, Mustafa Polat’ın hemşiresi, Dr. Sadullah Nutku, Taceddin Durmuş, Suat Ünlükul, Av. Bekir Berk ve dâvâ kardeşim-ilk kamp arkadaşım 2. Mustafa Polat… Ayrıca, şu mübarek insanlarla yakın mesafede (30 metre kadar yukarıda) yatan aynı dâvânın mensubu Mehmet Kutlular.

(NOT: Bu mevkide yatanlardan büyük Mustafa Polat, kırk yılı aşkın süredir çalıştığım bu gazetenin kurucusu ve başyazarı. Küçük Mustafa Polat da, lise yıllarında Malatya’da Nur Külliyatını birlikte devrederek okuduğumuz ilk kamp arkadaşım. Mehmet Kutlular ise, ilk gençlik yıllarından beri okuduğum, yazdığım, birçok ünitesinde çalıştığım gazetemiz Yeni Asya’nın sahibi olan patronum, büyüğüm, ağabeyim, hizmet ve mesai arkadaşım.)

*

Ağabeylerin yattığı bu orta mevki, aynı zamanda kabristanın en ferâh ve en ziyade huzur veren noktalarından birisidir. Burada hiç sıkılmadan saatlerce durup Kurân okuyabiliyor, ders yapabiliyor, dua edebiliyor, huzur ve huşû içinde tefekküre dalabiliyorsunuz. Bu zaman zarfında, ayrıca âşina pek çok sima ile de karşılaşabiliyorsunuz. O zaman, ulvî bir hüzün ile hazinâne bir sürûru içiçe yaşamaya başlıyorsunuz…

Cenab-ı Hak cümlesine ganî ganî rahmet eylesin ve bizi onlara burada olduğu gibi diyâr-ı âhirette de dost, ahbap, kardeş, arkadaş ve komşu eylesin. Âmin.

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