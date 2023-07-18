"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Ezan, Kemalizm ve Demokratlar

M. Latif SALİHOĞLU
18 Temmuz 2023, Salı
GÜNÜN TARİHİ 18 Temmuz 1932

Ezan-ı Muhammedî’nin 18 Temmuz 1932’den itibaren kanun zoruyla yasaklama getirenlerin başında jakoben Kemalistler geliyor. Ülke genelinde uygulanan bu yasağın konulması, hiç şüphe edilmesin ki Mustafa Kemal’in inisiyatifi ile mümkün olabilmiştir.

Evet, böylesine son derece ciddi ve önemli bir değişikliğin M. Kemal’in bilgisi ve inisiyatifi dışında olmasına hiçbir şekilde imkân ve ihtimal görünmüyor. Çünkü, onun istediği ve söylediği bir şey, Meclis mârifetiyle derhal kanun hükmüne getirilerek yürürlüğe konuluyor. 1938’e kadar da uygulama aynen bu şekilde idi. Kim ki bunun aksini iddia ediyorsa, boşa atıyor ve havaya konuşuyor demektir.

Bu hatırlatmalardan sonra, 18 Temmuz’da (1932) başlayıp tam 18 yıl devam eden ezan yasağının tarihçesine biraz daha yakından bakmaya çalışalım.

*

Diğer bazı milletler gibi Müslüman Türk milleti de yaklaşık 1000 yıl müddetle ve aralıksız bir şekilde “Ezan-ı Muhammedî”yi hep aslî şekliyle okuya geldi. 18 Temmuz 1932’den itibaren ise, bu tarz okumaya umumî yasak getirildi. Söz konusu yasağa uymayanlara verilecek cezalar hakkında ise, önce kanunî müeyyide getirildi, ardından Diyanet Teşkilâatı mârifetiyle mesele bütün müftülüklere ilân edildi.

Konuyu biraz daha geriden alacak olursak, kısaca şunu ifade edebiliriz: Ezân’ı yasaklatma girişimlerine 29 Ocak 1932’de çıkartılan keyfî bir kànunla başlandı. Altı ay sonra, bu yasağın hem hacmi genişletilmiş oldu, hem de cezaî müeyyide cihetine gidildi. 

*

Muhammedî Ezan, aslî şekliyle okunur. Bunun başka türlü okunması halinde, ismi “ezan” olmaz. Bundan dolayıdır ki, Bediüzzaman Hazretleri de, aslına uygun olmayan ezan okumalarını “şarkı okuma” mânâ ve mahiyetinde değerlendirmiştir. Nitekim, ziyaretine gelen bazı imam ve müezzinlere “Kardaşım, sen de o şarkıyı okudun mu?” diye sorma gereğini duymuştur. Okumuşsa şayet, tevbe-istiğfar ve kefaret ile o vebâlden kurtulmaları tavsiyesinde bulunmuştur.

Bu hususu, Nuruosmaniye Camii imamlarından Enver Ceylan Hocadan bizzat dinledim.

*

Tek parti devri iktidarının dini sosyal hayattan tecrit etme-soyutlama politikalarının yeni bir göstergesi olan ezân yasağı, Türkiye semâlarında tam 18 yıl müddetle devam etti. Tarihin bir utanç sayfası ve safhası olan bu 18 yıllık Ezân yasağına, ancak Demokrat Parti iktidarı döneminde son verilebildi. (*) 

DP hükümetinin teklifiyle 16 Haziran 1950’de hürriyetine kavuşturulan Muhammedî Ezan, aynı zamanda Millet Meclisi’nin şeref ve itibarı olarak tarihe geçti. Zira, iktidarın teklifini muhalefet grubu (CHP) da destekledi ve söz konusu “serbestlik teklifi” bir cihette “oy birliği” ile Meclis’ten geçmiş oldu. Esasen, kabinenin başında bulunan Menderes de, meselenin bu tarzda halledilmesini istedi. Velhasıl, ezanın yeniden hürriyetine kavuşturulması gibi umumu alâkadar eden bir meselenin, ileride siyasete âlet edilmemesi ve seçim malzemesi olarak kullanılmaması için, muhalefetin de böyle bir hizmete-icraate iştirak ettirilmesi son derece isabetli olmuştur.

....................

(*) Ezanın serbestliğine dair Haziran’ın (1950) ilk haftasında hazırlanan kànun teklifinin özeti şudur: “Bu toprağın hakikî evlâtları ve sahibi olan Müslüman Türk vatandaşların din ve vicdan hürriyetine, amel ve ibadet şekillerine müdahale edilmemek iktiza ediyor. …Partimiz programının 14. Maddesinde de şöyle denilmektedir: ‘Partimiz, lâikliğin din aleyhtarlığı şeklinde tefsirini reddeder. Din hürriyetini, aynen diğer hürriyetler gibi insanlığın mukaddes haklarından tanır. Bu sebeple, Müslüman Türk vatandaşların ısrarlı ve haklı isteklerine istinaden, ilgili ceza kànunu metninde yer alan ‘Arapça ezan ve kametin okunmasını’ yasaklayıcı ibarelerin kaldırılması hususunda hazırladığımız kànun teklifini yüksek Meclis’e arz ederiz.”

Okunma Sayısı: 1100
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • S.topuz

    18.7.2023 06:57:05

    ..." Bir kısım hadîsler İslâmların ekseriyeti noktasında veya hükûmet-i İslâmiyenin veya merkez-i hilafetin nokta-i nazarında vürûd ettiği halde, umum ehl-i dünyaya şâmil zannedilmiş ve bir cihette hususî bulunduğu halde, küllî ve âmm telakki edilmiş. Meselâ, rivayette vardır ki: "Bir zaman gelecek, Allah Allah diyen kalmayacak." Yani, zikirhaneler kapanacak ve Türkçe ezan ve kamet okunacak demektir. Bediüzzaman Said Nursi, Şualar - 580

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Erdoğan: Neyi satacağımızı iyi biliriz

Marmara’nın altı da ısınıyor

Çalışanlar için en kötü 10 ülkeden biriyiz

Sığınmacı sayısı 5 milyona yaklaştı

Açlık sınırı 10 bin TL’yi geçti

Kapsül fabrikasında patlamayla ilgili inceleme başlatıldı

Çanakkale'deki yangında 31 hayvanı telef oldu

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden sıcaklık dalgalarında artış uyarısı

Avrupa Birliği, Türkiye gündemiyle toplanıyor

İngiltere'de tartışmalı "Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı" parlamentoda kabul edildi

Pensilvanya'da "tehlikeli madde" taşıyan tren raydan çıktı

İsrail'de ülke genelinde protestolar ve sivil itaatsizlik eylemleri başladı

Rusya’nın füze ve İHA saldırısı nedeniyle Odessa bölgesindeki liman hasar gördü

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun kapsül fabrikasında patlama

"Ukrayna’nın Kırım’a 28 İHA saldırısı engellendi"

Talim Tayfunu nedeniyle yaklaşık 230 bin kişi tahliye edildi

İskoçya'da ülke tarihindeki en büyük toplu balina ölümü

Hava kirliliği nedeniyle İran'da devlet kurumları tatil edildi

Diyarbakır Lice'de orman yangını

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

“100-150 kişi katıldı, 30 bin kişi atıldı”
Osman ZENGİN

1545’e 100 kaldı...
Süleyman KÖSMENE

Hicrî yeni yılınızı tebrikler ederiz
Risale-i Nur'dan

Hicret esnasında yaşanan mu’cizeler
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Cevher İLHAN

“Havuzu kurutup hazineyi boş bıraktılar
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Faruk ÇAKIR

Kim memnun?
M. Latif SALİHOĞLU

Küçük ile büyük zıt orantılı
Ali FERŞADOĞLU

Önce cehaletten ilme hicret etmeliyiz

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.