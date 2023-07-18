Ezan, Kemalizm ve Demokratlar

GÜNÜN TARİHİ 18 Temmuz 1932

Ezan-ı Muhammedî’nin 18 Temmuz 1932’den itibaren kanun zoruyla yasaklama getirenlerin başında jakoben Kemalistler geliyor. Ülke genelinde uygulanan bu yasağın konulması, hiç şüphe edilmesin ki Mustafa Kemal’in inisiyatifi ile mümkün olabilmiştir.

Evet, böylesine son derece ciddi ve önemli bir değişikliğin M. Kemal’in bilgisi ve inisiyatifi dışında olmasına hiçbir şekilde imkân ve ihtimal görünmüyor. Çünkü, onun istediği ve söylediği bir şey, Meclis mârifetiyle derhal kanun hükmüne getirilerek yürürlüğe konuluyor. 1938’e kadar da uygulama aynen bu şekilde idi. Kim ki bunun aksini iddia ediyorsa, boşa atıyor ve havaya konuşuyor demektir.

Bu hatırlatmalardan sonra, 18 Temmuz’da (1932) başlayıp tam 18 yıl devam eden ezan yasağının tarihçesine biraz daha yakından bakmaya çalışalım.

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Diğer bazı milletler gibi Müslüman Türk milleti de yaklaşık 1000 yıl müddetle ve aralıksız bir şekilde “Ezan-ı Muhammedî”yi hep aslî şekliyle okuya geldi. 18 Temmuz 1932’den itibaren ise, bu tarz okumaya umumî yasak getirildi. Söz konusu yasağa uymayanlara verilecek cezalar hakkında ise, önce kanunî müeyyide getirildi, ardından Diyanet Teşkilâatı mârifetiyle mesele bütün müftülüklere ilân edildi.

Konuyu biraz daha geriden alacak olursak, kısaca şunu ifade edebiliriz: Ezân’ı yasaklatma girişimlerine 29 Ocak 1932’de çıkartılan keyfî bir kànunla başlandı. Altı ay sonra, bu yasağın hem hacmi genişletilmiş oldu, hem de cezaî müeyyide cihetine gidildi.

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Muhammedî Ezan, aslî şekliyle okunur. Bunun başka türlü okunması halinde, ismi “ezan” olmaz. Bundan dolayıdır ki, Bediüzzaman Hazretleri de, aslına uygun olmayan ezan okumalarını “şarkı okuma” mânâ ve mahiyetinde değerlendirmiştir. Nitekim, ziyaretine gelen bazı imam ve müezzinlere “Kardaşım, sen de o şarkıyı okudun mu?” diye sorma gereğini duymuştur. Okumuşsa şayet, tevbe-istiğfar ve kefaret ile o vebâlden kurtulmaları tavsiyesinde bulunmuştur.

Bu hususu, Nuruosmaniye Camii imamlarından Enver Ceylan Hocadan bizzat dinledim.

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Tek parti devri iktidarının dini sosyal hayattan tecrit etme-soyutlama politikalarının yeni bir göstergesi olan ezân yasağı, Türkiye semâlarında tam 18 yıl müddetle devam etti. Tarihin bir utanç sayfası ve safhası olan bu 18 yıllık Ezân yasağına, ancak Demokrat Parti iktidarı döneminde son verilebildi. (*)

DP hükümetinin teklifiyle 16 Haziran 1950’de hürriyetine kavuşturulan Muhammedî Ezan, aynı zamanda Millet Meclisi’nin şeref ve itibarı olarak tarihe geçti. Zira, iktidarın teklifini muhalefet grubu (CHP) da destekledi ve söz konusu “serbestlik teklifi” bir cihette “oy birliği” ile Meclis’ten geçmiş oldu. Esasen, kabinenin başında bulunan Menderes de, meselenin bu tarzda halledilmesini istedi. Velhasıl, ezanın yeniden hürriyetine kavuşturulması gibi umumu alâkadar eden bir meselenin, ileride siyasete âlet edilmemesi ve seçim malzemesi olarak kullanılmaması için, muhalefetin de böyle bir hizmete-icraate iştirak ettirilmesi son derece isabetli olmuştur.

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(*) Ezanın serbestliğine dair Haziran’ın (1950) ilk haftasında hazırlanan kànun teklifinin özeti şudur: “Bu toprağın hakikî evlâtları ve sahibi olan Müslüman Türk vatandaşların din ve vicdan hürriyetine, amel ve ibadet şekillerine müdahale edilmemek iktiza ediyor. …Partimiz programının 14. Maddesinde de şöyle denilmektedir: ‘Partimiz, lâikliğin din aleyhtarlığı şeklinde tefsirini reddeder. Din hürriyetini, aynen diğer hürriyetler gibi insanlığın mukaddes haklarından tanır. Bu sebeple, Müslüman Türk vatandaşların ısrarlı ve haklı isteklerine istinaden, ilgili ceza kànunu metninde yer alan ‘Arapça ezan ve kametin okunmasını’ yasaklayıcı ibarelerin kaldırılması hususunda hazırladığımız kànun teklifini yüksek Meclis’e arz ederiz.”