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4 EKİM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Faizcilik, zekât ve kanaati de öldürür

M. Latif SALİHOĞLU
04 Ekim 2023, Çarşamba
Seçim kampanyası boyunca faizlerin aşağı indirileceği sözü verilirken, seçim sonrasındaki “rasyonel” tatbikat o sözün tam tersi yönünde oldu.

Rekor derecede yükseltilen faiz oranlarının daha da yukarı yöne çekileceği anlaşılıyor.

İyi de, bu vahşi faizcilikle nereye kadar? Bugünkü dünyada ve tarihte hangi İslâm ülkesi faizcilikle ihya olup ileri gitmiş? Böylesi bir ilerleme hiç mümkün mü? Faiz, birçok zararın yanı sıra, zekât ve kanaat değerlerine de büyük zarar vermez mi?

*

Doymak bilmek faizcilik sisteminin, toplumun ahlâkını bozduğunu, kargaşaya sebebiyet verdiğini, sosyal devlet prensibi tarumar ettiğini acaba duymayan, bilmeyen mi var?

Başkaları bir yana, acaba Risâle-i Nur’u okuyan milyonlarca insan, Hz. Bediüzzaman’ın bu mesele hakkında neler söylediğini, faiz ile alakalı ayetleri nasıl tefsir ettiğini bilmiyor mu?

Her ihtimale karşı biz yine de ilgi yeri bu vesile ile hatırlatmaya çalışalım. 25. Söz olan Mucizat-ı Kuraniye Risalesinde, meselenin ehemmiyet ve neticesinin vehametini şöyle anlatır, Üstad Bediüzzaman:

Bütün ihtilâlât-ı beşeriyenin (kargaşanın) mâdeni bir kelime olduğu gibi, bütün ahlâk-ı seyyienin (kötü ahlâkın) menbaı dahi bir kelimedir.

Birinci Kelime: “Ben tok olayım, başkası açlıktan ölse, bana ne.”

İkinci Kelime: “Sen çalış, ben yiyeyim.”

Evet, hayat-ı içtimâiye-i beşeriyede havâs ve avâm, yani zenginler ve fakirler, muvâzeneleriyle rahatla yaşarlar. O muvâzenenin esâsı ise, havâs tabakasında merhamet ve şefkat; aşağısında, hürmet ve itaattir. Şimdi, birinci kelime havâs tabakasını zulme, ahlâksızlığa, merhametsizliğe sevk etmiştir; ikinci kelime avâmı kine, hasede, mübârezeye sevk edip, rahat-ı beşeriyeyi birkaç asırdır selb etti.

İşte, medeniyet, bütün cemiyât-ı hayriye ile ve ahlâkî mektepleriyle ve şedid inzibat ve nizâmâtıyla, beşerin o iki tabakasını musâlâha edemediği gibi, hayat-ı beşerin iki müthiş yarasını tedâvi edememiştir. Kur’ân, birinci kelimeyi esâsından vücûb-u zekât ile kal’ eder, tedâvi eder; ikinci kelimenin esâsını hurmet-i ribâ (faiz yasağı) ile kal’ edip, tedâvi eder. Evet, âyet-i Kur’âniye, âlem kapısında durup, ribâya (faize) “Yasaktır!” der. “Kavga kapısını kapamak için, ribâ (faiz) kapısını kapayınız!” diyerek, insanlara ferman eder. Şâkirdlerine, “Girmeyiniz!” emreder.

*

Kurân’ın projeksiyonu ile bakınca, mesele o derece açık berraktır ki, başka söze hacet bırakmıyor. Sözüm ona, amelce ve icraat itibariyle âyet-i Kurâniyenin zıttına gidenler de, itikat noktasında bizimle aynı şeyleri söylüyorlar. Ne var ki, fiilleri sözlerini tasdik etmiyor, tam aksine tekzip ediyor.

Peki, bu gidişin sonu ne olacak? Bunu hiç düşünmüyorlar mı?

Yüksek faizcilik sisteminde, azgın bir azınlığın doymak bilmez hırslarla sürekli kâr ettiği halde, geniş kitlelerin gelir hanesi ve kâr marjı sürekli şekilde aşağıya doğru seyrediyor.

Faizcilik sistemi, aynı zamanda zekât müessesine de muarızdır. Hem harap para olduğu, hem de daima yüksek kâr beklentisi sebebiyle, kimse kazandığına kanaat etmediği gibi, kimse faizden kazandığının zekâtını da vermek istemez. Hem istese bile, o verdiği zekât sevabını kazandırmaz.

Demek ki, faizcilik sistemi, zekâtın işleyişine sekte vurduğu gibi, kanaat duygusuna darbe vurur. Acaba, başkasına zekâtı öğütleyip kanaatkâr olmayı tavsiye edenler, bir taraftan da “rasyonel faiz” sistemine yol vermeyi nasıl içine sindirebiliyor, hayret etmemek elde değil.

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