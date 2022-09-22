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22 EYLÜL 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Fakir fukaranın kuyruk çilesi

M. Latif SALİHOĞLU
22 Eylül 2022, Perşembe
İkinci Ecevit hükûmeti döneminde (1978-79) ülkenin dört bir yanında temel ihtiyaç maddeleri için yaşanan kuyruk ve yokluklar, siyasî iradenin en zayıf, en sıkıntılı, en berbat günleri olarak biliniyor.

Şimdi de benzer sıkıntılar bir başka şekilde yaşanıyor, ne yazık ki…

Deniliyor ki, şimdi her şey var. Kıtlık, yokluk söz konusu değil. Doğru söylüyorlar. Ama, doğrunun tamamı bundan ibaret değil. Zira, orta yerde kimsenin inkâr edemediği bir kuyruk gerçeği var. Hatta, öyle ki, bazı ihtiyaç maddeleri için kuyruk bile nimetten sayılır bir hale geldi. Bunun adına “ucuzluk kuyruğu” da denilebilir.

Evet, fakir, fukara ve yoksul aileleri için “ucuzluk kuyruğu” kaçırılmayacak bir nimet gibidir. Nitekim, duydukları anda fırsatı kaçırmamak için adeta can atıyorlar.

Bu acı tablolara hem İstanbul gibi büyük şehirlerde, hem de yakın zamanda ziyaret ettiğimiz Doğu ve Güneydoğu Bölgelerindeki şehirlerde içimiz yanarak şahit olduk.

İster belediye eliyle, ister özel sektör tarafından yapılan ucuz ürün satışları, yahut indirim kampanyaları zaman zaman izdihama bile yok açabiliyor. Bunların çok az bir kısmı ajans haberlerine yansıyor. Yaşanan sıkıntılar çok daha ileri boyutta.

İnsan düşünmeden edemiyor: Yirmi yıldır tek başına iktidarda olan bir siyasî irade, nasıl oldu da sayısız vatandaş için “kuyruk çilesi”ni bile nimet bilecek bir hale getirmeyi başardı?

GÜNÜN TARİHİ   22 Eylül 1939

Dikili depremi (7.1)

İzmir’in 120 km. kuzeyinde yer alan Dikili, 22 Eylül 1939’da çok şiddetli bir depremle sarsıldı. 

Ege Denizinden iç kesime doğru uzanan Dikili-Bergama fay hattının kırılmasıyla vuku bulan 7.1 şiddetindeki bu sarsıntıda, 2000’den fazla binanın yıkıldığı, bazı kayıtlara göre 100’den fazla insanın enkaz altında kalarak vefat ettiği anlaşılıyor. Yaralıların sayısı ise, o tarihte maalesef tam olarak tesbit edilemiyor.

Buna rağmen, depremin şiddetine göre hasar büyük olmakla beraber, insan kaybının Erzincan depremine nisbetle az olduğunu söylemek mümkün.

*

İzmir’in merkezi dahil, çevredeki hemen bütün yerleşim merkezlerini sarsarak korkulu günlerin yaşanmasına sebebiyet veren Dikili zelzelesi, adeta Anadolu’da diğer fay hatlarını da tetiklercesine şiddetli bir tesir meydana getirdi.

Meselâ, bu şiddetli sarsıntıdan 2 ay kadar sonra Tercan’da ve 3 ay sonra da (27 Aralık 1939) Erzincan’da 20. yüz yıl Anadolu tarihinin en büyük, en şiddetli ve en yıkıcı depremi (7.9) meydana geldi.

40 bine yakın insanımızın vefatıyla neticelenen Erzincan zelzelesinden sonra ise, Niğde, Develi, Yozgat ve Muğla’da birer–ikişer ay arayla şiddetli sarsıntılar yaşandı.

Bu vesileyle önemli bir gerçeği tekraren hatırlatmakta fayda var: Anadolu için mukadder, yani kaçınılmaz olan zelzele, asla ve kat’a unutmaya gelmez. Genelde, bir eser-i gaflet olarak ya unutulduğu bir zamanda veya “Gelse de bize bir şey olmaz” denildiği bir hengamede, deprem, apansız gelir ve hazırlıksız bir şekilde yakalar bizi. Demek ki, depremi hem unutmamalı, hem de şiddetli sarsıntılara karşı daima hazırlıklı durumda olmalıyız.

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