Fâniye bağlandıkça, fenâlaşır insan

İnsan ebed için yaratılmış ve ebede namzettir. Fenâ ve fâni şeyler, alâka-i kalbe değmez. Dolayısıyla, onlara fazlaca bağlanmayı gerektirmezler.

Fenâ ve zevâle mâruz şeylere tutku derecesindeki bağlılık, kişiye bir fayda vermediği gibi, zamanla daha çok pişmanlığa ve hayal kırıklığına yol açar.

Hayatının son demlerine yaklaşanlar arasında, fâni şeylere bağlanıp da bundan dolayı pişmanlık duymayan kimseye rastlamak pek mümkün görünmüyor.

İşte, ömrün her safhası gibi, hayat yolunun gelecek istasyonlarını düşünmek, tedbirini, yükünün ağırlığını ve hakiki ihtiyaç olacak şeyleri ona göre yanına almak, yahut sırtına yüklemek icap ediyor. Tâ ki, o yükün altında ezilmekten kurtulabilsinler.

*

Fâni şeylere bağlanıp bağlanmama noktasında, şu tesbitlere de dikkat kesilmekte fayda var: Meselâ, şahsa bağlı olanlar, meftûn oldukları şahsın sözlerini tartmazlar, ölçüp–biçmezler; söylediklerini mihenge vurmazlar. Dahası, şahsın her türlü söz ve davranışında bir hikmet eseri ararlar. Bu da, haliyle bir kàbiliyet zaafına, bir düşünce tembelliğine yol açar.

Evet, fani şahıslara endeksli beyinler, genellikle “Biz bilemeyiz. O bilir. O, herşeyin en iyisini bilir, en doğrusunu yapar...” modunda bulunduğu için, belli bir sınırın ötesine geçemez. Dolayısıyla, kendi fıtrî seyri içinde inkişâf edip gelişmez, gelişemez. Yarım kapasite çalışmaya âdeta mahkûm olur.

Oysa, Cenâb–ı Hak, eşref–i mahlukat olarak yarattığı insanı, “zeminin halifesi” olabilecek bir kapasite ile süsleyip donatmıştır.

Yaratılışın bu noktadaki sırr–ı hikmetini bilen ve düşünen bir insan, ne kendini başkasından üstün görecek kadar böbürlenip tekebbür eder, ne de Allah’tan gayrısına kulluk eder edercede itaat edip boyun eğer. (Haşiye)

O halde, yaratılış hikmetine inanan insanlar olarak, bu dünyaya sadece ve sadece Allah’a boyun eğmek için geldiğimizin her daim şuurunda ve idrakinde bulunmamız icap eder.

*

Şu mühim noktayı hepimizin her daim hatırda tutmasında fayda var: Üstad Bediüzzaman gibi çağımızın bir zirve şahsiyeti bile “Benim fâni şahsıma bağlanmayın... Benim sözlerimi de mihenge vurmadan almayın...” diyor.

Bu tavsiyelerine rağmen, onun risâlelerini okuyan kimselerin gidip yine de fâni şahıslara, üstelik tutkulu şekilde bağlanması, dahası, onların sözlerini mihenge vurmadan doğru kabul edip kalbinin-beyninin merkezine oturtmaya çalışması, hakikatin çok garip ve acip bir durum.

*

Şahsa şiddetli bağlılık, bazı insanların gözünü âdete kör ediyor. Öyle ki, meselâ bağlandığı şahsın zulmünü ya görmez olur, ya da görse bile onu tevil etme cihetine gider.

Elbette ki, şuna da inanıyoruz: İnsanlar zulmeder; kader ise adâlet…

Lâkin, kaderin adâleti, zalimin zulmünü görmezden gelmeyi icap ettirmez. İlâhî adâlet, bizi zalimlerin karşısına dikilmekten, onlarla mücadele etmekten asla men’ ettirmez.

Bundan dolayıdır ki, kaderin hikmet ve adâlet tecellisini tesirli bir sûrette ders veren Üstad Bediüzzaman, vatanımızı işgale yeltenen saldırgan zalimlere karşı bütün mevcudiyetiyle mücadele etmiştir.

Bu vaziyet, bize şu dersi de veriyor: Her ne şekilde ve her ne pahasına olursa olsun, mü’min ve Müslüman olarak, zalime karşı olduğumuzu bir şekilde ifade ile tavrımızı izhar etmek durumundayız. Hiçbir gerekçe, bizi bu izzetli tavırdan, bu şânlı mücadeleden alıkoymaz ve koymamalı.

………………………..

(Haşiye) Hakikattar bir rüyâda gördüm ki, insanlara diyordum: Kurân’ın desâtirindendir ki, Cenâb-ı Hakkın mâsivâsından (yaratılanlardan) hiçbir şeyi, ona taabbüd (ibadet) edecek derecede kendinden büyük zannetme. Hem, sen kendini hiçbir şeyden tekebbür edecek derecede büyük tutma.

(Bediüzzaman; 17. Lemâ)