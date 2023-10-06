Gelelim “İstanbullular”ın kurtuluşuna

GÜNÜN TARİHİ 6 Ekim 1923

Resmî tarihin kayıtlarına göre, İstanbul’un kurtuluşu 6 Ekim 1923’te vukû bulmuş. Gerçek tarihe göre ise, şehrin işgalden kurtuluşunun daha önceki günlerde, 2 Ekim gerçekleşiyor. Bunda da bir kasıt var; fakat, bugünkü asıl konumuz başka.

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Evet, bundan tam yüz sene önce bugünlerde güzel İstanbul’umuz düşman (İngiliz) işgalinden kurtuldu. Fakat, o günden bugüne İstanbulluların bir türlü kurtulamadığı müzmin-kronik bazı dertleri var. Bundan sonra şehrin en mühim meselesi budur ve bunlar olmalı.

Meselâ, o kronikleşen problemlerin bir kısmını şu şekilde sıralamak mümkün: Düzensiz yapılaşma, taşradan düzensiz göç, düzensiz sığınmacı politikası, çıldırtan trafik keşmekeşi, havayı-iklimi dahi bozan dikey mimari istilâsı, aşırı betonlaşma hali, sıklıkla kazalara sebebiyet veren ve bir türlü ıslâh edilmeyen dar ve dik yamaçları, ambulans ve itfaiyenin giriş-çıkışını adeta imkânsız hale getiren park noktaları ve kalabalık semt pazarları, vesaire…

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Bütün bunlar bir yana, uzun yıllardan beridir, 6 Ekim günleri dahil, devlet adına kutlama ile gerçekleştirilen hemen bütün resmî törenlerin Vatan Caddesinde (Menderes Bulvarı) yapılıyor olması, İstanbulluların çektiği trafik çilesinin başında gelir.

Vatan Caddesi ki, İstanbul trafiğinin adeta can damarıdır. İlk yapıldığında, ana muhalefet lideri İsmet Paşa buna karşı gelerek “Buraya tayyare mi indirecekler?” diye da alaya almış.

Burası trafiğe kapatıldığı zamanlarda, sur içi-sur dışı dahil, hatta şimdi Avrasya Tüneli dahil, bağlantılı bütün yollarda, bütün ana arterlerde gün boyu ciddi sıkıntılar çekiliyor. Vasıtalar, gidecekleri yere labirentli yollarda dolana dolana gidiyor. Vatandaş gideceği yere geç varıyor. Toplu taşımalarda ciddi tartışmalar yaşanıyor. Çünkü, bazıları nerede ineceğini bilemiyor, kestiremiyor.

Netice itibariyle, bu halin İstanbullulara faturası ağır oluyor. Medenî ülkelerde böylesi tuhaflıklara pek rastlanılmıyor. Resmî-özel kutlamalar için stadyumlar belirleniyor, yahut özel alanlar seçiliyor. İsteyen oralara giderek kutlamalara katılıyor. Böylelikle, bir iş diğer bir işe mani de olmamış oluyor.

Bakalım, bizdeki şu ilkellik ne zaman sona erer? Tâ ki, İstanbullular da söz konusu müzmin dertten kurtulmuş olsun.

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Son yıllarda İstanbul’u yaşanmaz hale getiren sebeplerden biri de, başta Suriye ve Afganistan olmak üzere dünyanın dört bir yanından göçmen, yahut sığınmacı akınına uğramasıdır.

Yine medenî ülkelerin durumuna baktığımızda, bu konuda da maalesef ilkel bir uygulama ile karşı karşıya olduğumuzu görmekteyiz.

Evet, kanun hakimiyetinin olduğu medenî hiçbir ülkede, bizdeki gibi böyle düzensiz göçmen, usulsüz sığınmacı uygulaması yoktur. Az sayıda kabul edilen, yahut yol verilen sığınmacılar, önceden belirlenmiş olan kamp alanlarına yerleştirilir. Orada başta dil ve meslek eğitimi olmak üzere, zaruri bazı kriterlere alışmaları sağlanır. Onlara hak ettikleri sertifikalar verilir ve ondan sonra topluma karışmalarına izin verilir. Ta ki, sosyal entegrasyon kolay hale gelsin.

Önemli bir diğer nokta da şudur: Sığınmacılar, gittikleri ülkede en az beş yıl kalmaya mecburdur. Bu zaman zarfında başka yere gidemez; giderse şayet, o kimse bir daha kabul edilemez.

Bizdeki durum tam bir acâibü’l-hâl. Sığınmacılar, adeta turist gibi, yahut düğüne, bayrama, pikniğe gider gibi, doğduğu yere ve başka bir ülkeye rahatlıkla gidip geliyor.

İşte, bu çekilmez ve normal şartlarda kabul edilemez sıkıntılara maruz kalan şehirlerin başında maalesef İstanbul geliyor. Diğer şehirlerdeki vatandaşlarla birlikte, İstanbulluların da şu sarpa saran dertlerden kurtulmak haklarıdır. O günleri de inşallah görmek temennisiyle…