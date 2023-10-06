"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

Gelelim “İstanbullular”ın kurtuluşuna

M. Latif SALİHOĞLU
06 Ekim 2023, Cuma
GÜNÜN TARİHİ 6 Ekim 1923

Resmî tarihin kayıtlarına göre, İstanbul’un kurtuluşu 6 Ekim 1923’te vukû bulmuş. Gerçek tarihe göre ise, şehrin işgalden kurtuluşunun daha önceki günlerde, 2 Ekim gerçekleşiyor. Bunda da bir kasıt var; fakat, bugünkü asıl konumuz başka.

*

Evet, bundan tam yüz sene önce bugünlerde güzel İstanbul’umuz düşman (İngiliz) işgalinden kurtuldu. Fakat, o günden bugüne İstanbulluların bir türlü kurtulamadığı müzmin-kronik bazı dertleri var. Bundan sonra şehrin en mühim meselesi budur ve bunlar olmalı.

Meselâ, o kronikleşen problemlerin bir kısmını şu şekilde sıralamak mümkün: Düzensiz yapılaşma, taşradan düzensiz göç, düzensiz sığınmacı politikası, çıldırtan trafik keşmekeşi, havayı-iklimi dahi bozan dikey mimari istilâsı, aşırı betonlaşma hali, sıklıkla kazalara sebebiyet veren ve bir türlü ıslâh edilmeyen dar ve dik yamaçları, ambulans ve itfaiyenin giriş-çıkışını adeta imkânsız hale getiren park noktaları ve kalabalık semt pazarları, vesaire…

*

Bütün bunlar bir yana, uzun yıllardan beridir, 6 Ekim günleri dahil, devlet adına kutlama ile gerçekleştirilen hemen bütün resmî törenlerin Vatan Caddesinde (Menderes Bulvarı) yapılıyor olması, İstanbulluların çektiği trafik çilesinin başında gelir.

Vatan Caddesi ki, İstanbul trafiğinin adeta can damarıdır. İlk yapıldığında, ana muhalefet lideri İsmet Paşa buna karşı gelerek “Buraya tayyare mi indirecekler?” diye da alaya almış.

Burası trafiğe kapatıldığı zamanlarda, sur içi-sur dışı dahil, hatta şimdi Avrasya Tüneli dahil, bağlantılı bütün yollarda, bütün ana arterlerde gün boyu ciddi sıkıntılar çekiliyor. Vasıtalar, gidecekleri yere labirentli yollarda dolana dolana gidiyor. Vatandaş gideceği yere geç varıyor. Toplu taşımalarda ciddi tartışmalar yaşanıyor. Çünkü, bazıları nerede ineceğini bilemiyor, kestiremiyor.

Netice itibariyle, bu halin İstanbullulara faturası ağır oluyor. Medenî ülkelerde böylesi tuhaflıklara pek rastlanılmıyor. Resmî-özel kutlamalar için stadyumlar belirleniyor, yahut özel alanlar seçiliyor. İsteyen oralara giderek kutlamalara katılıyor. Böylelikle, bir iş diğer bir işe mani de olmamış oluyor.

Bakalım, bizdeki şu ilkellik ne zaman sona erer? Tâ ki, İstanbullular da söz konusu müzmin dertten kurtulmuş olsun.

*

Son yıllarda İstanbul’u yaşanmaz hale getiren sebeplerden biri de, başta Suriye ve Afganistan olmak üzere dünyanın dört bir yanından göçmen, yahut sığınmacı akınına uğramasıdır.

Yine medenî ülkelerin durumuna baktığımızda, bu konuda da maalesef ilkel bir uygulama ile karşı karşıya olduğumuzu görmekteyiz.

Evet, kanun hakimiyetinin olduğu medenî hiçbir ülkede, bizdeki gibi böyle düzensiz göçmen, usulsüz sığınmacı uygulaması yoktur. Az sayıda kabul edilen, yahut yol verilen sığınmacılar, önceden belirlenmiş olan kamp alanlarına yerleştirilir. Orada başta dil ve meslek eğitimi olmak üzere, zaruri bazı kriterlere alışmaları sağlanır. Onlara hak ettikleri sertifikalar verilir ve ondan sonra topluma karışmalarına izin verilir. Ta ki, sosyal entegrasyon kolay hale gelsin.

Önemli bir diğer nokta da şudur: Sığınmacılar, gittikleri ülkede en az beş yıl kalmaya mecburdur. Bu zaman zarfında başka yere gidemez; giderse şayet, o kimse bir daha kabul edilemez.

Bizdeki durum tam bir acâibü’l-hâl. Sığınmacılar, adeta turist gibi, yahut düğüne, bayrama, pikniğe gider gibi, doğduğu yere ve başka bir ülkeye rahatlıkla gidip geliyor.

İşte, bu çekilmez ve normal şartlarda kabul edilemez sıkıntılara maruz kalan şehirlerin başında maalesef İstanbul geliyor. Diğer şehirlerdeki vatandaşlarla birlikte, İstanbulluların da şu sarpa saran dertlerden kurtulmak haklarıdır. O günleri de inşallah görmek temennisiyle…

Okunma Sayısı: 247
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Enflasyon en büyük vergidir

    Rusya Ukrayna'nın Groza köyüne saldırdı: 49 sivil öldü - BM saldırıyı şiddetle kınadı

    MSB: Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedefleri imha edildi

    Devlet açığı ikiye katlandı

    Depremzedeler nasıl fatura ödesin?

    Eylül’de konut satışlarında düşüş

    Beşiktaş şok yenilgiyle sarsıldı - Yönetime ve futbolculara büyük tepki geldi

    Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı da mağlup etti

    Öğrenci bursları da eridi

    Mezar esnafı da dertli

    Bir günlük koruma bedeli 245 asgari ücrete denk

    Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

    Kuraklık, üretimi çok düşürdü

    Vergilere yüzde 60 zam

    Çin denizaltısındaki 55 denizcinin öldüğü öne sürüldü

    Harutyunyan yakalandı

    Libya'daki sel afetinde ölü sayısı 4333'e yükseldi

    Abaya yasağına kızıp, okul girişini kapattılar

    İhsan Şenocak Hoca: Said Nursi Hazretleri ateizmin belini kırdı

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Akp’nin Anap’tan farkını biliyor musunuz?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim Aktaşcı

    Kel düştü şapka göründü
    Genel

    Depremzedeler nasıl fatura ödesin?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Gelelim “İstanbullular”ın kurtuluşuna
    Genel

    Enflasyon en büyük vergidir
    Süleyman KÖSMENE

    Mirasta bir kader okuması
    Genel

    Devlet açığı ikiye katlandı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Zeynep ÇAKIR

    Nasihat istersen ölüm yeter

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.