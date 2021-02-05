Gerilim sıtması nüksetti yine...

Küresel ölçekte faaliyette bulunan “Gerilim Lobisi” hiç durmuyor, hiç uyumuyor.

Su bile uyusa, bu lânetlik lobi yine de uyumamakta kararlı görünüyor. Mutlaka, ya sinir uçlarını, ya yumuşak noktaları, ya da kabuk bağlamaya yüz tutmuş yaraları bularak kaşımaya ve kanatmaya çalışacak. Tıpkı, şimdilerde olduğu gibi…

Adeta sıtma nöbeti gibi, ikide bir nükseden siyasî-sosyal gerilimler hakkındaki temel düşüncelerimizi, yaşanan gelişmelerle bağlantılı konulara dair bakış açımızı, biz de her defasında net bir şekilde deklare etmeye çalışıyoruz. Nitekim, bundan beş sene evvel de bilvesile aynı konuya temas etmiş ve temel görüşlerimizi bu köşede sizlerle paylaşmıştık. Dert aynı ise, şüphesiz dermanı aynıdır. Bu perspektiften bakarak, muhtelif vesilelerle yazdığımız konuya dair yazılardan bir derleme yaparak yeniden dikkat nazarlarına takdim ediyoruz.

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Şevk ve heyecan ne kadar güzel ve faydalı ise, kin ve intikam duygusu da o kadar çirkin ve zararlıdır.

Muhakemeyi daraltan sosyal gerilimler, genellikle kin, intikam, husûmet, tarafgirlik gibi yakıcı duygularla beslenerek tırmanışa geçer. Gerilim tırmandıkça da, akıl melekesi zayıflar, muhakeme gücü takattan düşer, buna bağlı olarak fikirler sathîleşip sığlaşmaya başlar.

Özetle: İhtiyaca göre fikir üretmek yerine, taarruz taktiklerini geliştirmek. Sıkıntılara bir çare-çözüm bulmak yerine, vurucu-kırıcı taraftar kazanmaya çalışmak. Sulha, barışa zemin hazırlamak yerine, topyekûn saldırı için yeni müttefik arayışına girmek. Vesaire...

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Tarafgirlik hastalığına yakalanmış kimseler, konuşanı dikkatle dinleyip aslında ne demek istediğini anlamaya çalışmaz. Konuşanı, daha çok “Acaba kimin tarafını tutuyor? Acaba hangi tarafa meyil gösteriyor?” zannı, vehmi, şüphesi ile dinler.

Keza, tarafgirlik marazına müptelâ olmuş kimse, meselâ eline aldığı bir gazetenin muhtevasına, yayın politikasına, makalelerdeki yorumlara bakıp anlamaya çalışmak yerine, hemen manşetine veya haber başlıklarına bakarak ona göre hüküm veriyor, hatta ona göre tavır takınıyor.

İşte, bu tarz hüküm veya tavırlar, aslında fikrin ne derece sığlaşıp basitleştiğini, muhakemenin ne ölçüde daralıp sathileştiğini gösteriyor. Çünkü, tansiyon yükselmiş, gerilim tırmanışa geçmiş, sosyal kutuplaşma hadd-i vasatı aşmış da ondan oluyor bütün bunlar.

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Sathî nazar, peşin hüküm, tarafgir tavır, bağnazca tutum, emin olun zaman içinde bunları taşıyanı, bunlarla amel edeni de yandırıp rahatsız etmeye başlar. Kişiyi yaptığından pişman ettirir. Kafasına vura vura, zamanla “Keşke öyle yapmasaydım. Keşke şöyle davranmasaydım” sözünü söylettirir.

İşte, böylesine teessüfler yaşamamak ve böylesine nedâmetlere dûçâr olmamak için, gelişmeleri daima itidâl ve sükûnet-i hâl ile karşılamalı.

Aynı şekilde, muhatabımızı da saygı âdâbı içinde pür-dikkat dinlemeli, maksadını hakkıyla anlamaya çalışmalı ve ondan sonra iştirak, yahut mukabelede bulunma cihetine gidilmeli.

Başka türlü bir hareketin, esasen ne kendimize bir faydası olur, ne başkasına, ne de hayatımızı adadığımız esas dâvaya...

Evet, ilim ve irfan, dikkat ve merakla okuyup dinleyerek öğrenmeyi iktiza ettiği gibi, edep ve âdâp da aynı hal ve hareket ile davranmayı gerektirir.

Vasat olan, dengede tutan iş, emir, amel budur; bunun dışına çıkanlar ise, serâpa zarar veren ifrat ile tefrit arasında bocalayıp durmaktan kurtulamaz.

O halde, sathîlik batağına ve basitlik çukuruna düşmemek için, âzamî derecede sabır, sükûnet, dikkat ve teenni ile bakmalı, duymalı, muhakeme edip tartmalı ve ona göre harekete geçip gerekeni de ona göre yapmalı.

