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26 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

“Gıybetten nefret” dersi

M. Latif SALİHOĞLU
26 Temmuz 2023, Çarşamba
(Okuma Programı Notları)

İnsan, içinde bulunduğu ortamın, atmosferin havasını soluduğu gibi, paylaştığı, yahut yansıtmaya çalıştığı hava da genellikle yine aynı türden olur.

Buna göre, biz de sakin bir beldede okuma programındayız ve (geçen haftadan-Haşir bahsinden başlayarak) okuyup anladıklarımızdan bazı bölümleri kompoze ederek, yayın yoluyla umumum istifadesi için bunları yansıtmaya çalışıyoruz.

Bu vaziyet, bir-iki hafta kadar daha sürecek gibi görünüyor.

*

Bugünkü yazının konusu, Risâle-i Nur’da muhtelif yerlerde geçen gıybet ile ilgili bahislerle bağlantılı olacak.

Risâle-i Nur, bu meselenin merkezine gıybete dair şu mealdeki âyet-i kerimeyi yerleştirmiş: “Sizden biri, ölü kardeşinin etini dişlemekten hoşlanır mı?” (Hucurât:12)

Bu âyetin tefsir edildiği 22. Mektupta, âyette yer alan her kelimenin, mü’minleri gıybet etmekten şiddetle men’ettiği ve katlamalı bir şekilde iğrendirdiğine bilhassa dikkat çekiliyor. Yani:

I. Hiç aklınız yok mu ki, bu derece çirkin bir şeyi (gıbetin çirkinliğini) anlamıyor?

II. Hiç aklınız yok mu ki (1), sizden biri (2), ölmüş kardeşinin (3), kardeşinin etini (4), etini hayvancasına dişlemekten (5), canavarcasına parçalamaktan hoşlanır (6) mı?

Burada görülüyor ki, gelen her bir kelime, gıybetten şiddetle nefret ettirip bu azim günaha karşı ehl-i imanı iğrendiriyor. İğrendirme, kelime sayısınca artarak, neticede altı katına çıkmış oluyor.

İğrendirmenin en vahşiyane vaziyeti ise şu şekilde nazara veriliyor: Mümin kardeşin, aynı zamanda senin vücudunun bir azası, bir parçası olduğuna göre, bir cihette kişi kendi etini dişlemek gibi bir vaziyet-i vahşiyaneyi sergilemiş oluyor.

*

Demek ki, zem ve gıybet:

1. Âyetin ifadesiyle ve kelimelerin ayrı ayrı delâletiyle, aklen, kalben, insaniyeten, vicdanen, fıtraten ve milliyeten zem ve men’edilmiş.

2. Gıybet, ehl-i adâvet, haset ve inadın en çok istimal ettikleri alçak bir silâhtır. İzzet-i nefis sahibi, bu pis silâha tenezzül edip istimal etmez.

*

Gıybet ve onun müttefiki olan yalan ve iftira meselesine Barla Lâhikasında bir başka pencereden bakılarak burada da fevkalâde keskin ve etkili bir tahlilin yapıldığını görüyoruz.

Orada, yine aynı âyet nazara verilerek lâhikanın hemen başında deniliyor ki: Gıybet, âyetin kat’î hükmüyle nazar-ı Kurân’da gayet menfur ve ehl-i gıybet, gayet fena ve alçaktırlar.

Mektubun devamında, ayrıca bir misâllendirme yapılarak şu ürpertici ifadeler sıralanıyor: Gıybetin en fena ve en şenîi ve en zâlimâne kısmı, kazf-i muhsanât (namuslu olana iftira) nev’idir. Yani, gözüyle görmüş dört şahidi gösteremeyen bir insan, bir erkek veya kadın hakkında zinâ isnat etmek, en şenî bir günah-ı kebâir ve en zâlimâne bir cinayettir, hayat-ı içtimâiye-i ehl-i imanı zehirlendirir bir hıyanettir.

Hucurât Suresindeki gıybet âyeti (12.) gibi, aynı şekilde Sûre-i Nur’daki 16. âyet de gıybetın zararını-günahını o kadar şiddetle göstermiş ki, vicdan sahibini titretiyor ve tüylerini ürperttiriyor. Misâl: Söz konusu âyet şiddetle ferman ediyor ve diyor ki: Gözüyle görmüş dört şahidi gösteremeyen, merdûdü’ş-şahadettir; ebedî şahadetlerini kabul etmeyiniz. Çünkü yalancıdırlar... (Age)

(NOT: Mevzunun devamını okumak isteyenler, 22. Mektubun Hatime kısmı ile Barla Lahikasının 218. mektubuna müracaat edebilirler.)

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