Görünmeyen virüsün görünen etkileri (1)

Artık iyice anlaşıldı ki, koronavirüsünün bilânçosundan söz ederken, vak’a sayısı itibariyle “milyonlarca”, ölüm rakamları itibariyle de “yüz binlerce” tâbirleri kullanılacak. Türkiye özelinde ise, “binlerce ölüm” gerçeği söz konusu.

Şimdi, ülke ve dünya çapındaki genel fotoğrafın muhtelif karelerine bakalım.

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Güvendiğimiz bilgi kaynaklarına göre, seyyah-ı meşhûr Korona Hazretlerinin dünya turuna çıkmasıyla birlikte, gerek havada, suda, atmosferde ve gerekse karada, yani hayatımızı sürdürmekte olduğumuz yeryüzünde, ciddî bazı değişiklikler meydana geldi. Zâhiren, bunların bir kısmı olumlu, bir kısmı da olumsuz görünüyor.

Bu yazıda, kısa kısa bu değişimlere değinmeye çalışalım.

Sularda, havada, karada temizlik belirtileri

Atmosfer ve ozon tabakasıyla ilgili bilgiler nisbeten sevindirici. Bilgi kaynakları, soluduğumuz havanın son birkaç aydır daha temiz bir hale geldiğini söylüyor.

Kezâ, nehir suları da aynı şekilde. Misâl: Avusturya’dan gelen gözleme dayalı bir bilgiye göre, uzun yıllardan beri, içinde hiçbir balık türüne rastlanılmayan bazı nehirlerde balıkların görülmeye başlandığı tesbit edilmiş. Bir örnek olarak Venedik Nehri’ndeki durumu zikretmek mümkün.

İnsanların çoğu eve kapanıp etrafı kirletmemesi, yoğun şekilde trafiğe çıkıp egzoz dumanıyla, parfümeri veya deodorantla havayı zehirlemesi, haliyle atmosfere, hatta ozon tabakasına müsbet mânada tesir ediyor. Bilgi kaynakları, havadaki temizliğin yerine göre, şimdilik yüzde 20-30 civarında olduğunu söylüyor. Önümüzdeki aylarda bu oran daha da yükselebilir.

Kuvvetle muhtemeldir ki, durum ilânihâye bu şekilde hep iyiye doğru sürüp gitmeyecek. Ama, bunca yaşanan ve daha yaşanacak olanlardan sonra, inşallah tekrar eski tas, eski hamama dönülmez diye ümit ediyoruz.

Öte yandan, trafikteki yoğunluğun azalmasıyla birlikte, hava kirliliğinin yanı sıra, ses ve gürültü kirliliği de otomatikman azalmaya başlamış oluyor.

Virüs, lisân-ı hâliyle diyor ki…

Kendisi görünmeyen korona, mağrur idarecilere de yüksek sesle nidâ ederek lisân-ı hâliyle diyor ki:

Öyle Karun gibi “Bütün bunları ben yaptım, ben kazandım, hepsi de benim eserim” falan deme. Öyle kibirlenip de büyüklenme. Hâşâ “Küçük dağları ben yarattım” havalarına girme.

İşte görüyorsun, kendine mal ettiğin ve çok güvendiğin o dağlara nasıl kar yağıyor da, elinden bir şey gelmiyor. İşte bak, gururlanarak anlattığın o büyük eserler, yapılar, tesisler bomboş. Ne gelen var, ne de geçen. Öylece boş birer heyüla gibi duruyorlar.

Bak, büyük silâh fabrikaları, savaş gemileri bile işe yaramıyor. Onun için, vazgeçin artık şu silâhlanma yarışından.

Agresif nüfus göçü, hayatın dengesini bozdu

Uzun yıllardan beri, köyden şehirlere doğru büyük ve sağlıksız bir göç hadisesi yaşana geldi. Cennet-misâl köyler birer birer boşalırken, altyapısı yetersiz durumdaki şehirlerin nüfusu şiştikçe şişti.

Şimdilerde ortaya çıkan virüs salgını sebebiyle, durum tersine dönecek gibi görünüyor. Zira, büyük şehirler, adeta birer “mega hapishane”ye döndü. Öyle ki, şehirde yarı hapis gibi yaşayan herkes, köy hayatına özenmeye başladı. İmkânı olanlar, bir an evvel köye kaçmanın hayalini kuruyor.

Bu arada, şehirdeki iş ve çalışma hayatı da sekteye uğradı. Birçok sektör, adeta durma noktasına geldi. Köy hayatında ise, çalışma şartları ve imkânları bu derece kısıtlı değildir.

Öyle anlaşılıyor ki, şimdiki salgın, en çok büyük şehirleri vurduğu gibi, bundan sonraki muhtemel salgıların en büyük etkisi yine nüfus yoğunluğunun bulunduğu merkezlerde hissedilecek.

(Devamı var)