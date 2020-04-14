Görünmeyen virüsün görünen etkileri (2)

Şifâlı bitkiler ve ev yemekleri

Virüs salgınından sonra, bitkilerden yapılan şifâlı ilâçların hem çeşitleri, hem tüketim miktarları artmaya başladı.

Sağlıklı beslenmenin yanında, sağlıklı Lokman Hekim ilâçlarına olan teveccühü de hayra alâmet bir gelişme olarak değerlendirmeli.

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Korona milâdından sonra, hemen herkesin ev hayatında, hatta ev yemeklerinde de bazı değişiklikler olmaya başladı.

Misâl: Dışarıdaki ticarî yemeklere olan bağlılık azaldı. Nisbeten daha sağlıklı ve daha güvenli durumdaki ev yemekleri, hatta geleneksel Anadolu ve Rumeli yemekleri mutfaklarda ağırlık kazanmaya başladı.

Daha ileri boyuttaki bir gelişme de, ekmekle ilgili. Bir şekilde pişirme tarifini alan-öğrenen hanımlar, hatta genç kızlar, ev ekmeği yapmaya koyuldu. Bunda da epeyce bir başarı sağlandığı anlaşılıyor.

Gerçekten de, evde yapılan ekmekler, içine zararlı katkı maddeleri konulmadığı için, daha sağlıklı ve daha lezzetlidir. Fırın ekmeği ile fiyat farkı ise, hemen hiç yok gibidir.

Öyle anlaşılıyor ki, bundan böyle, berber dükkânları gibi fırınların sayısında da bir azalma görülecek.

Kuaföre gitme, tıraş olma ihtiyacı

Bazı kimseler, gereğinden fazla berbere gidiyordu. Haftada bir, on beş gün veya ayda bir gidenlerin sayısı bir hayli kabarık.

Bu ise, normal bir durum değildi. Çok kimsenin gitti berber ve kuaförlerde, hassas cilde, tene, deriye temas fazlasıyla oluyor. Sağlı açısından büyük risk… Yakın mesafeden alınıp verilen nefesler de öyle…

Virüs salgını, bu sektörde de bâriz şekilde görünür etkilere yol açtı. Berber, kuaför dükkânları kapatılmak zorunda kaldı. İnsanlar, sakal tıraşını mecburen evde oluyor. Zaten öyle de olması gerekiyor. Saç tıraşı için ise, haftada bir gidilmesi gerekmiyor. Şahsen, eskiden ortalama ayda bir giderken, son zamanlarda iki-üç ayda bir gidiyordum. O da sadece 10 cm’den sonraki kısımları ucundan aldırıyorum. Hem daha tasarruflu, hem daha hijyenik…

İnternet bağımlılığı ve kitap okuma alışkanlığı

Salgın hastalık sebebiyle, nüfusun büyük çoğunluğu evlerine kapandı. Bütün günü evde geçiren insanlarda mühim değişiklikler olmaya başladı. Bazılarında, internet bağımlılığının artması, sosyal medyada daha fazla gezinmesi, ekranlara daha ziyade odaklanması, haliyle beraberinde ciddî bazı sıkıntıları da getiriyor.

Öte yandan, kitap ile buluşanların sayısında da önemli bir artış var. Pek çok kimse, uzun zamandır ara vermiş olduğu kitap okumalarına yeniden başlamış oldu. Az okuyanlar, daha fazla okuma trendine girdi. İşte bu pek sevindirici bir durum. Bizler ki, ehl-i kitap bir ümmetiz. Keza, bize gelen kitabî ilk İlâhî emir “Oku!”dur. O halde, kitap okumamazlık olmazdı, olmamalıydı.

Netice itibariyle, tekrar okumaya yöneliş iyi bir gelişme oldu. İnşallah artarak devam eder.

Yürüyüş yapmak büyük bir nimettir

Ev karantinası, dışarıya çıkmayı kısıtladığı için, haliyle yürüyüş yapmayı da otomatikman sınırlandırmış oldu. Bu ise, yürüyüş yapmanın ne kadar büyük bir nimet olduğunu hemen herkes bir güzel derk ettirmiş oldu.

Günlerdir dışarı çıkamayan, dolayısıyla açık-temiz havada yürüyüş yapamayan pek çok kimsede birtakım sıkıntılar görünmeye, rahatsızlık emareleri hissedilmeye başladı. İlk sırada, fazla oturmaktan kaynaklı bel ve boyun ağrıları, diz ve ayak sızıları, ayrıca hazım problemleri, vesâire…

Rabbimiz, boşuna “Yeryüzünde yürüyün” diye buyurmuyor.

(Devamı var)