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15 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Görünmeyen virüsün görünen etkileri (3)

M. Latif SALİHOĞLU
15 Nisan 2020, Çarşamba

İç âleme doğru yolculuk

Sürekli olarak dışarı çıkan, iş koşuşturmasıyla vaktinin büyük bir kısmını dışarıda geçirmek durumunda olan kimselerin unuttuğu veya ihmal ettiği yakın daireler var. Bunlar, Meyve Risâlesi’nin Dördüncü Mesele’sinde de ehemmiyetle ifade edildiği üzere kalp ve mide dairesi, beden ve hane (aile) dairesi gibi.

İşte, şu mecburîi karantina günlerinde, insanlar, o en mühim dairelere doğru yolculuk yapma ve bilhassa enfüsî tefekkürde bulunma imkânını, fırsatını yakalamaya başladı.

Huzur-u kalp ve sükûnet-i hâl içinde yapılan enfüsî okumalar çok feyizli olur.

Ve, elbette kendini okuyan, kendini bilen, Rabbini de bilir.

Sigara kuyrukları ve Tekel ürünleri izdihamı

Salgın tehlikesi sebebiyle, büyükşehirler için hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilân edilince, dar zamanda izdihamın yaşandığı yerlerden biri sigara ile Tekel ürünleri satan yerler oldu. Bir kısmının görüntülerini izlerken dehşete kapıldım. Pek çok kimse, ölümcül virüsün saçtığı tehlikeyi umursamıyor da iki gün sigarasız kalmayı daha çok önemsiyor.

İki gün alkolsüz duramayan, birasız dayanamayan kimselerin vaziyeti ayrı bir fecâat.

Bu aradaki, ölüm saçan şu korona tehlikesi sebebiyle de olsa, sigara ve benzeri mahiyetteki zararlı alışkanlıkları bırakan irade sahiplerini de tebrik etmek gerekir.

Tıbbî tâbirler, terimle revaçta şimdi

İstilâcı salgın sebebiyle, tıbbî terimler de revaç bulmaya başladı. Zira, yapılan konuşmalar, uzmanların yapmış olduğu ilmî açıklamalar hep bu yönde olduğu için, haliyle kullanılan tâbirler de aynı minvâl üzere gidiyor.

Yakın geçmişte, daha çok siyasî, askerî ve iktisadî konular üzerinde konuşulup müzakereler yapılıyordu. Öyle ki, ortalık bazen “güvenlik uzmanları”ndan geçilmiyordu. Şimdilerde ortalıkta, ekranlarda veya gazete sayfalarında bunların hiçbirine rastlanılmıyor. Korona ve sağlık endişesi, diğer bütün gündem maddelerini sollayarak, hepsine baskın gelerek en öne çıkmış oldu.

Bundan dolayı da, insanlar bazı tıbbî terimleri sıklıkla duymaya mecbur kaldı. İşte, bazılarınca mânâsı az-çok bilinen ve bundan sonra çoğu kimse tarafından bilinmesi gereken o tıbbî terim ve tâbirlerin bir kısmı: Virüs, partikül, mutasyon, pandemi, epidemi, semptomlar, karantina, entübe, antikorlar, kan plazması, immun plazma tedâvisi, sosyal izolasyon, güvenli mesafe, respiratör maske, vesâire…

Öyle anlaşılıyor ki, salgın devam ettiği müddetçe, bu ve benzeri tâbirler gündemi kuşatmaya devam edecek.

Büyük içtimalara paydos!

Bundan böyle, yurtta ve dünyada büyük kalabalıklar halinde yaşanan hayat tarzında köklü değişiklikler de kaçınılmaz olarak görünüyor.

Meselâ: Şehir içi, şehirler arası ve bittabi ülkeler arasındaki toplu taşıma vasıtalarında, insanlar, eskiden olduğu gibi öyle dipdibe, öyle itiş-tıkış yolculuk yapmayacak, yapamayacak. Buna illaki idarî ve kanunî sınırlamalar getirilecek.

Aynı manadaki hassasiyetin, sinema ve tiyatro salonları, düğün, konser veya konferans salonları, miting alanları, tatil beldeleri, plajlar, meyhaneler, gazinolar ve benzeri yerler için de gösterilmesi bir zaruret halini alacak.

Aynı şekilde, gösterişli iftar çadırları, kalabalık iftar yemekleri, izdihamlı nişan, düğün, sünnet merasimleri, halka açık şaşaalı televizyon programları (Sultanahmet’teki N. Hatipoğlu programı gibi); keza, 40-50 bin seyircilik futbol karşılaşmaları, bundan böyle geldiği gibi gitmeyecek, gidemeyecek.

Hadiseye neresinden bakarsak bakalım, sosyal hayatın birçok alanı “Eski tas, eski hamam” şeklinde devam etmeyecek, edemeyecek. Durum, bu derece önemli ve bu derece hayatî bir mahiyet arz ediyor.

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