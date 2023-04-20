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20 NİSAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Hak dâvâ edip kuvvete sarılmak

M. Latif SALİHOĞLU
20 Nisan 2023, Perşembe
Hak, daima lazım. Her hâl ve şart altında lüzumlu ve de faydalı bir ulviyet.

Kuvvet ise, aklın elinde olduğu zaman faydalı. Aksi halde, muzır bir âlet olur, büyük zarar verir.

Kuvvet, hakka galip gelmemeli, üstüne çıkmamalı; onun emrinde olmalı ve muavin vaziyetinde bulunmalı.

Demek ki, hak da lazım, kuvvet de. Lâkin, değer sıralaması hiç değişmemeli. Değiştiği yerde, hayat azaba dönüşür.

Ne yazık ki, bazı devir ve zamanlarda iş bu değer sıralaması değişiyor; kuvvet hakkın önüne geçip gasp ve garet işlerinde bulunuyor. 

Şimdi, söz konusu hak-kuvvet dengesine dair çarpıcı bazı örnekler sunarak devam edelim.

*

Bediüzzaman Said Nursî, hak bildiği yoldan hiç şaşmadığı gibi, değişen şartlara ve devirlere göre de bu tavrını hiç değiştirmedi. “Hak haktır” deyip, küçüğüne-büyüğüne göre de herhangi bir ayrıma gitmedi. Hakkı daima yüksek, büyük ve üstün gördü. 

Tek başına olduğu zamanlarda, hak nâmına aynı tutum ve davranışı sergilediği gibi, yüz binlerce talebesi olduğu zamanlarda da o tavrını hiç değiştirmedi. 

Asla kuvvete başvurmadı. Müsbet hareket derdini verdi. Menfi harekete hiç bulaşmadı ve talebelerinin de bulaşmaması için sıkı tembihlerde bulundu. Hatta “Bana zulmedenlerden dostlarım ve talebelerim intikamımı almasın” diye de vasiyet etti.

*

Bir başka örnek.

Mustafa Kemal’in askerlik ve siyaset hayatı cihetiyle aynı istikrarlı tavırdan söz etmek mümkün değil. Fevzi Paşa hariç, silâh arkadaşlarının hemen tamamını ordudan uzaklaştırıp sivil hayata mecbur ettiği halde, kendisi “Başkomutanlık” vasfını, konumunu sonuna kadar devam ettirdi. O kuvvet erkini elinden hiç, ama hiç bırakmadı.

Askerî kuvvet ciheti bir yana, fikrî ve siyasî yönü itibariyle de istikrarlı bir seyir takip etmedi. Başında bulunduğu siyasî partinin dışında kurulan hiçbir partiye hayat hakkı tanımadı. Özellikle, eline tam yetki ve kuvveti geçirdiği 1923’ten sonra fikrî ve siyasî muhaliflerine hiç göz açtırmadı. Şeyh Said Hadisesinin faturasını Terakkiperver Fırkasına kestiği gibi, Menemen Hadisesinin faturasını da Serbest Fırkaya keserek, Türkiye’de demokrasini yeşermesini, gelişmesini, hatta nefes almasını engellemiş oldu.

Yine, eline kuvveti geçirdikten sonra, bir yandan “Ne mutlu Türküm diyene” sözünü bayraklaştırdığı halde, Türklükle ve hatta İslâmiyetle bir alâkası bulunmayan Avrupa menşeli kanun, fikir ve cereyanları gümrüksüz bir şekilde ithal etti. Bununla da kalmayın, elindeki kuvvet silâhıyla bunları cebren tatbik sahasına koydu, koydurttu.

Özetle, eline kuvvet geçmeden önce ile kuvvet geçtikten sonraki Mustafa Kemal’in fiiliyatı aynı şekilde görünmüyor.

Son bir örnek olarak R. Tayyip Erdoğan’dan kısaca söz edelim.

İktidara gelmeden önce, sürekli şekilde haktan-hukuktan söz eden, milletin huzur ve refahından dem vuran, masumların-mazlumların yanında olduğunu dilline adeta pelesenk eden Erdoğan, iktidara geldikten, özellikle de ipleri tamamen eline geçirdikten sonra büsbütün değişmeye başladı.

Dikkatle incelediğimizde açıkça görüyoruz ki, hakkı-hukuku öncelleyen eski Erdoğan gitmiş, yerine sürekli şekilde güçten-kuvvetten söz eden bir Erdoğan gelmiş. Öyle ki, onun kadar vatandaşına dâvâ açan, muhaliflerini tazminat ve hapis ile cezalandıran bir başka Cumhurbaşkanı gösterilemiyor. Dahası, en çok cezalandırmaya çalıştığı şahısların da, onun eski müttefiki ve yol arkadaşları olduğu gayet açık bir şekilde anlaşılıyor.

Şüphesiz, bu meyanda gösterilecek daha başka örnekler de var. Ama, şimdilik bu kadarlıkla iktifa etmiş olalım.

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