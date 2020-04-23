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23 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Hâkimiyet Selâniklilerin eline geçti (1)

M. Latif SALİHOĞLU
23 Nisan 2020, Perşembe
(GÜNÜN TARİHİ: 23 Nisan 1909)

Yeni yetmelerin bildiği bir tek “23 Nisan” var; o da, 1920’nin aynı gününde yeni Millet Meclisi’nin Ankara’da açılmasıdır.

Oysa, yakın tarihin unutulmaması gereken önemli başka 23 Nisanları da var. Önce, bunları tarih sırasına göre kısaca bir hatırlatalım; ardından asıl konumuz olan Selânik Ordusu’nun bundan tam 111 sene evvel İstanbul’a gelerek darbe ile yapmış olduğu iktidar değişikliğinin detaylarına bakalım.

(ÖNEMLİ NOT: Bu ve benzeri mahiyetteki yazılarımızdan, hakikî Türk ve Müslüman olan Selânik göçmenlerinin rahatsız olmamalarını ve alınganlık yapmamalarını bilhassa istirham ediyorum. Onlar ki, Mübadildir, Rumeli Muhaciridir, yahut Evlâd-ı Fâtihandır. Onların cümlesini tenzih eder, hürmet ve muhabbetle selâmlarız… Bizim nefretle bahsetmekte olduğumuz Selânikliler, ekseriyetle Yahudi Dönmesi olan Sabetaycılardır. Eli kanlı darbecilerdir. Halife Sultanların kanına girenlerdir. Türlü entrikalarla Yeniçeri Ocağı’nı söndürenlerdir. Osmanlı’ya ihanet etmiş olan Makedonya Komitecileri’dir. Gizli Lozan mahfillerinde Mehmetçiğin kanını satanlardır. Bu vatanda her türlü dinî mukaddesatın nûrunu söndürmeye çalışan yüzü maskeli sinsilerdir. Vesâire…)

Yakın tarihteki 23 Nisanlar

Evet, yakın tarihin 23 Nisanlarına baktığımızda, o günde dikkat çeken bazı gelişmelerin yaşandığını görüyoruz. Kronolojik sıralamaya göre bunlardan bir kısmı şunlardır:

23 Nisan 1909:

“Bozuk İttihatçılar”ın askerî kanadını teşkil eden ve 10 gün evvel Selânik’ten yola çıkan Hareket Ordusu, 23 Nisan’da İstanbul’a ulaştı.

İstanbul’da 10 gün önce vukû bulan “31 Mart Vak’ası” bahanesiyle gelip darbe yapan Hareket Ordusu’nun başında Mahmut Şevket Paşa vardı. Onun emri altındaymış gibi görünen kurmay heyetin içinde yer alanların hemen hepsinin de Selânik doğumlu olması hayli dikkat çekiciydi.

(Bu konuya dair detaylı bilgiler aşağıda, yazının devamında verilecek.)

23 Nisan 1920:

Ankara’da Büyük Millet Meclisi (BMM), Cuma namazından sonra okunan hatimler ve duâlar eşliğinde açıldı. İşgal altındaki İstanbul’dan kaçarak Ankara’ya gelebilen 115 milletvekilinin de iştirakiyle, Meclis, aynı gün içinde ilk toplantısını yaptı.

23 Nisan 1923:

Lozan’da 4 Şubat’ta ara verilen konferansa yeniden başlandı. 97 yıl önce vukû bulmasına rağmen, “Lozan’ın iç yüzü” hâlen de tam olarak açıklığa kavuşturulabilmiş değil. Meselâ, Lozan Konferansı’nın birinci faslının niçin âniden kesintiye uğradığının izahlı muknî cevabı hâlâ verilebilmiş değildir.

NOT: İşin garibi şu ki; bu her üç hadisenin seyrinde de Selânik komitacıları etkili olmaya çalışmışlardır. Hele ilkinde, önemli bir başarı söz konusu: Devrilen Padişah Abdülhamid, Selânik’e sürgün ediliyor, hem de orada bir Yahudinin malikânesi olan Alatini Köşkü’ne hapsediliyor.

(Devamı yarın)

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