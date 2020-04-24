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24 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

Hâkimiyet Selâniklilerin eline geçti (2)

M. Latif SALİHOĞLU
24 Nisan 2020, Cuma
31 Mart Vak’ası (Milâdî 13 Nisan) bahanesiyle Selanik’ten yola çıkan Hareket Ordusu, 23 Nisan günü Yeşilköy’e vardı ve aynı gün burada toplanan Âyân ve Mebûsan Meclisi (Meclis-i Millî) üyelerine hareketin maksadı hakkında bilgi verildi.

Buna göre, İttihatçıların organize ettiği Hareket Ordusu gece saatlerinde şehir merkezine girecek, isyanı bastırıp isyancıları tedip edecek, karşı gelenleri öldürmekten çekinmeyecek, sıkıyönetimin ilân edilmesiyle birlikte ordu idareye el koyacak, padişahı tahttan indirip gerekirse onu da sorgulayacak, adı isyana karışan her kim varsa, hepsini tutuklatıp askerî mahkeme eliyle en ağır cezaya çarptırılacak.

Evet, 1909’un 23 Nisan’ında Meclis-i Millî’nin Hareket Ordusuna tabi olmasıyla birlikte düşünülen, konuşulan ve aynı gün uygulanmasına başlanan temel konular bunlardı.

(NOT: Ne gariptir ki: 23 Nisan 1920’de kurulan Millet Meclisinin emrindeki yüksek rütbeli subayların çoğu, 1909’daki Hareket Ordusuna bir şekilde katılmış ve onların günahına bilerek-bilmeyerek ortak olmuş kimselerdi.)

Hâkimiyet Selânik Ordusunun eline geçti

31 Mart Vak’asını bahane ederek Selanik’te teşkil olunan Hareket Ordusu, tam da 23 Nisan günü İstanbul’a giriş yaptı. Yol boyunca herhangi bir mukavemet görmeden geldi. Gelir gelmez, hükümet merkezi olan İstanbul’da yönetime el koydu. Eş zamanlı olarak da, ülkede sıkıyönetim ilân edildi. Ardından Divân-ı Harp Mahkemesi kuruldu.

Sözde “Padişah’ı korumak” için sağdan soldan asker toplayan bu derme-çatma ordunun ilk komutanı, aynı zamanda bir “Selanik dönmesi” olan Hüseyin Hüsnü Paşadır.

Ne var ki, bu başkomutanlık görüntüsü İstanbul hududunda değiştiriliverir. Hüsnü Paşa geri plâna çekilir; onun yerine hem Türk, hem de Müslüman diye bilinen bir dengesiz kişilik olarak Mahmut Şevket Paşa getirtilir.

Bu tarz kamufle oyunlarına rağmen, Hareket Ordusunun ismi, halkın ve dikkat sahiplerinin nazarında “Selanikliler Ordusu”dur. Zira, bu tuhaf ordunun hem komuta kademesinde, hem de bütün kilit noktalarında görevlendirilenlerin hemen tamamına yakını Selanikli’dir. Bunlar, aynı zamanda Dönme, yani Sabetaycıdır.

Meselâ, bunların arasında yıllar sonra Genelkurmay Başkanlığına kadar yükselecek olan Salih Omurtak (1946-50 dönemi) ve M. Nuri Yamut (1950-54 dönemi) gibi şahıslar var. Ayrıca, bilhassa 1924’ten sonra orduda yükselen veya mebus olarak Meclis’e girenler ile bunların arasında bakanlık yapan veya bürokrasinin en üst kademelerinde yıllarca görev alanların pekçoğu, köken itibariyle yine Selanikli’dir.

Bu tablo ve gidişat 1950’den sonra kısmen değiştiyse de, darbeden sonra yine eski vaziyetine döndü.

***

Önemli bir başka nokta da şudur:

27 Nisan 1909’da Sultan Abdülhamid hakkında Meclis’ten “Hall kararı”nı çıkarttıran Talat Bey ile bu kararı tebliğ için Saray’a giden heyetin başkanı Yahudi Emanuel Karasso da Selanik kökenlidir.

Bütün bunlardan çıkan netice şudur: 1909 Nisan’ına kadar Osmanlı Hanedanının elinde olan ülkenin doğrudan idaresi, bu tarihten sonra tebdil olunarak yerini Selaniklilerin gizli idaresine terk edilmiş oldu. 1924’de kadar Osmanlıların, o tarihten sonra da umum Müslüman Türklerin nisbeten gölgede kaldığı bu gizli yönetim, ülke genelindeki gizli otoritesini halen devam ettiriyor. Askeriyede, darbe cuntaları; siyasette, darbe şakşakçıları; ticarette ise, haftalık ödemelerin Cuma gününde olmasını sağlayan lobiler. (Çünkü, Cuma Müslümanların özel dinî günleri; onlarınki ise, mâlum Cumartesi günü.)

Onun için, siz bakmayın Meclis Kürsüsünün tepesinde asılı duran “Hakimiyet milletindir” serlevhasına... Evet, bir hâkimiyetimiz var; ama tam değil, yarım-yamalak. Tıpkı hürriyet, adâlet ve defalarca hançerlenen demokrasimiz gibi.

Hülâsa: Esasında tâ 1909’un 23 Nisan’ında “Hakimiyet Selâniklilerin” olmuş ve tam 111 yıllık zamandır yaşanan bunca hürriyet, adâlet ve sâir demokratik gelişmelere rağmen, o hakimiyet tamamiyle onların pençesinden henüz alınabilmiş değildir. Bakalım, gerçek mânâsıyla ne zaman “hakimiyet milletin” olacak. İnşallah fazla sürmez diye ümidimizi muhafaza ediyoruz.

Okunma Sayısı: 1942
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Yorumlar

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  • İrfan polat

    24.4.2020 17:52:14

    Selam ederim.yazilarinizi begeni ile takip ediyorum. Sayenizde gercek tarihimizi okuyarak ögreniyoruz. Bu vesile ile tesekkurlerimi iletirim. Umarim müslüman türk milleti artik kendi tarihini kendisi yazar ve aslina döner.

  • Latif Salihoğlu

    24.4.2020 14:50:31

    Muhterem Kalyoncu, Enver Bey, Niyazi Bey ve yakın arkadaşları, Hareket Ordusu meselesinde gafil avlanmışlar. Daha doğrusu, hazırlık ve derin plânlar noktasındaki gelişmelerden haberleri olmayıp, ordunun ancak İstanbul’a çok yakın bir mesafeye gelişine vakıf olarak bir Defacto ile karşı karşıya kalmışlardır. Şaşkılk yaşamışlar ve komuta kademesine karşı bir şey yapamamışlar. Bu hadisede, MK gibi muharrik-i bizzat olmamışlar.

  • R.Kalyoncu

    24.4.2020 09:12:33

    Muhterem Yazar dostumuz doğru tespitler yapmış, ancak; Resneli Niyazi ve daha başka İttihatçı subaylar gibi, emrindeki birliği ile dağa çıkarak, meşru idareye başkaldıran ve Abdülhamid'in kerhen Meşrutiyeti ilan etmesine sebep olan ve daha sonra Harekat Ordusuna katılan Enver Bey'in de bu hadiselerde sorgulanması gerekmez mi..

  • Emir demir

    24.4.2020 00:59:14

    Hocam "selanikliler"yazılarınız muhteşem ötesi...Acizane rica etsek sonradan "kumpas davası" olan yargılamaların bu selanikliler ile bir ilgisi varmı bununla ilgili bir yazı kaleme alsanız...

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