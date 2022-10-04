Harp belâsı istenilmez

Ege Denizi’nde zaman zaman yaşanan gerilim yeniden nüksetmeye başladı.

Ciddi bir ihtimal söz konusu olmamakla beraber, Yunanistan’la bir çatışma halinden dem vuranlar oluyor. Kuvvetli ihtimal ise, her iki tarafta da bunun “seçime endeksli” bir gerilim politikası olduğu yönünde.

Bu arada, siyasî prim hesabına iki tarafta da hamasetli konuşmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bununla beraber, küçük bir ihtimal dahilinde de olsa, bir sıcak çatışmanın, yahut bir harp belâsının, asırlardır komşu olan ve olmaya mecbur bulunan iki ülkeye de hiçbir fayda sağlamayacağını kat’i sûrette bilmek lâzım. Zira, her iki tarafı da çatışmaya sürükleyip bundan hasis menfaat hesapları yapan zalimane başka politikalar var. Onlar şimdilik sütre gerisinde duruyor; ama, Ukrayna’da yaşananların bir benzerini burada da görmek istediklerinden şüphe dahi edilmemeli.

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Başlıktaki sözün manası, Üstad Bediüzzaman’a ait. 1930’lı yıllarda İtalya ve İngiltere hükümetlerinin (henüz bilinmeyen bir sebeple) Türkiye’ye savaş açmaları ihtimaline karşı bu tarz bir ifadeyi kullanıyor.

İlgili kısmın soru-cevap faslı şöyledir:

Suâl: …Neden şiddetle harp aleyhinde çıktın ve bu meselenin âsâyişle halledilmesini dua ettin ve şiddetli bir surette mübtedilerin hükümetleri lehinde taraftar çıktın?

Elcevap: Biz ferec ve ferah ve sürur ve fütuhat isteriz; fakat kâfirlerin kılıcıyla değil! Kâfirlerin kılıçları başlarını yesin; kılıçlarından gelen fayda bize lâzım değil. Zaten o mütemerrid ecnebîlerdir ki münafıkları ehl-i imana musallat ettiler ve zındıkları yetiştirdiler.

Hem harp belâsı ise, hizmet-i Kur’âniyemize mühim bir zarardır….” (On Altıncı Lemâ)

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Evet, kat’i bir mecburiyet hasıl olmadıkça, savaş asla istenilmez ve harbe taraftar olunmaz. Şimdi de, Osmanlı tarihinin en feci devresinin başlangıcı olup tarihte bugün yaşanan Kırım Harbinden kısaca söz edelim.

GÜNÜN TARİHİ 4 Ekim 1853

Kırım Harbinin faturası

Osmanlı’nın adeta sonunu getiren meşhur Kırım Harbi, tarihte bugün, yani 4 Ekim 1853’te resmen ve fiilen başlamış oldu.

Aslımda çok geniş bir bölgeyi içine almakla beraber, odak noktası olması sebebiyle bu savaşa “Kırım Harbi” ismi verilmiş oldu.

Görünürde Osmanlı ile müttefik, Rusya’ya muhalif görünen Fransa ve İngiltere, esasında Osmanlı’ya tarihinin en büyük ihanet darbelerinden birini vurdular. Osmanlı’yı bitirme, tükenme noktasına getiren korkunç meblâğda bir borç yükü altına soktular.

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Osmanlı Devleti, tarihinin en ağır yenilgisini ve en büyük kaybını, gerçi Rusya ile giriştiği meşhûr “93 Harbi”nde yaşadı. (1878)

Ancak, bu dehşetli mağlûbiyetin en mühim sebeplerinden biri, o tarihten yaklaşık yirmi beş sene evvel yine Rusya ile tutuşmuş olduğu “Kırım Harbi” dolayısıyla dûçâr olduğu maddî-mânevî zarar, ziyan ve tâkatsizlik halidir.

Osmanlı Devleti, bu dönemde Kırım, Balkan ve Kafkas bölgelerinde uğradığı büyük toprak zayiatının yanı sıra, Kırım Harbi sebebiyle tarihinin en ağır borç yükü altına girdi.

Öyle ki, son taksidi 1954’te ancak ödenebilen tam yüz yıllık o lânetli “Düyûn-u umumiye”nin başlangıcı dahi, gidip Kırım Harbinin borçlarına dayanmaktadır.

Rusya’nın mütecâviz politikalarına karşı, İngiltere, Fransa, hatta bir ölçüde İtalya, Osmanlıya taraf görünüyordu. Oysa, onların asıl maksadı, Osmanlı’ya yardım etmek değil, kendi menfaatlerine dokunan Rus yayılmacılığının önünü kesmekti.

Asıl maksatları böyle olunca, Osmanlı’nın yanında ciddî ve samimî bir mücadele politikası sürdürmediler. Savaş boyunca kendilerini ve biribirlerini koruyup kolladılar; ancak, Osmanlıyı kasıp kavuran savaş alevlerini söndürmek bir yana, o ateşin üzerine yüksek faizli borçlandırma körüğüyle gittiler. Savaşta büyük toprak kaybına uğrayan Osmanlı Devletine öylesine ağır bir fatura ile yüklendiler ki (1854), o borç ancak yüz senede ödenebildi.