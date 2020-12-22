Hastalık ve ilâçların aşkı

Hastalık, gıda ve ilâç arasında esrarengiz bağlar mevcut.

Bu üç unsur, zaman zaman olduğu gibi şu sıralarda da gündemin ilk sıralarını işgal ediyor. Bundan on sene evvel de, gündem konusu olması hasebiyle kendi bakış açımıza göre meseleyi değerlendirmeye çalışmışız.

Bilvesile, 22 Aralık 2011’de çıkan “Sponsor, ilâç firması olursa” başlıklı yazımızın geniş bir özetini takdim ediyoruz:

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Aşk şarkılarıyla boşanma vak’aları arasında esrarengiz bir bağ var: Aşk ve ayrılık acısı üzerine yakılan şarkılar, şiirler, türküler arttıkça boşanmaların arttığı; boşanmalar arttıkça da aşk şarkılarında adeta bir patlama hali yaşandığı açıkça müşahade edilebiliyor.

Aynı esrarengiz bağın, ilâçlar ve hastalıklar arasında da mevcut olduğunu söylemek mümkün.

Eskiden ne bu kadar çok ve çeşitli ilâç vardı piyasada, ne de hemen her aileye sirayet eden enva-i çeşit hastalık.

Günümüzde hemen her çeşit hastalığın ilâcı bulunuyor.

Bunlar reçetelere yazılıyor ve gidip eczanelerden alınıp kullanılıyor.

Fakat ne hikmetse, hastalıkların önü bir türlü alınamıyor. Tam aksine, hem hasta sayısında, hem de hastalık türlerinde günden güne artışlar gözlemleniyor.

İlâçlar ve reçeteyi yazan doktorlar, burada elbette ki günah keçisi değildir. Hayatımız ve sıhhatimiz için, bunlar vazgeçilmez unsurlardır.

Öte yandan, ifadelerimizden “Hastalığın sebebi ve yeni hastalıkların tetikleyicisi kullandığımız ilâçlardır” gibi bir hüküm de çıkarılmamalı. İlâçsız bir hayat düşünülemez bile...

Dolayısıyla, bizim asıl itirazımız ilâç furyasınadır. Yani:

1) Fazladan ve yüksek dozda ilâç yazan doktorlara itiraz ediyoruz. (Bu noktada bizzat şahitliğim var.)

2) Hastasını ömür boyu ilâca bağımlı, hatta mahkûm edercesine sakat bir tedâvi metodunu sürdürenlere itiraz ediyoruz. (Çevremde bildiğim, şahit olduğum örnekler var.)

3) Bedavadır veya ucuzdur diye habire ilâç yazdıran, evdeki ecza dolabını tıkabasa ilâçla dolduran, bunları akıl almaz bir alışkanlıkla mütemadiyen kullanan ve kısmen de zayi ettiren savurganların durumuna itiraz ediyoruz.

4) Ve bilhassa, ilâç firmalarının finanse ettiği ortamlarda boy gösteren, yahut yine ilâç firmalarının sponsorluk yaptığı platformlarda ahkâm kesen doktorların ilâç kullanılmasına dair vıcık vıcık riyâ akan yüksek tavsiyelerine ve menfaat fışkıran medihnâmelerine—itiraz ne kelime—isyan ediyoruz.

Evet, özellikle bu 4. kategoriye girenlerin sözlerine itibar edilmez. Tavsiyelerine güvenilmez. Bunların tavsiyelerinde mutlaka bazı doğrular bulunmakla beraber, ilâç firmalarının menfaat şemsiyesi altında konuştukları için, doğru ile yanlışı ister istemez birbirine karıştırmak durumuna düşüyorlar.

Zaten, tehlikenin büyüğü de burada çıkıyor karşımıza:

Doğru ile yanlışın aynı anda, aynı paket içinde sunulması...

Bu sebeple, hararetli bir şekilde ilâç meddahlığı yapan ve hastalara habire ilâç tavsiyesinde bulunan kişi ve kuruluşların ilâç firmalarıyla münasebetlerine mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor.

Günümüzde gitgide devleşen ve hasis menfaati için adeta canavar kesilen bazı ilâç firmaları, yer yer akıl almaz yollara başvurarak kimi doktorları ve sağlık kuruluşlarını etkisi altına alabiliyor.

Meselâ: Bazı firmalar, özellikle doktorlara yönelik olarak gezi turları düzenliyor, lüks yerlerde ağırlıyor, bedava ilâç ve türlü hediyeler dağıtıyor; dahası, sağlıkla ve tıbbî konularla ilgili olarak geniş katılımlı toplantılar organize ediyor.

Aziz okuyucular! Bizler gıda ve sağlık sektöründe uzman kimseler değiliz. Dolayısıyla, bu sektörün iç yüzünü, çarklarının nasıl döndüğünü de tam olarak bilemeyiz. Ancak, yer yer çok büyük şaibelerin arenası haline çevrilen bu iki sektörde de çalışan, yakînen tanıdığımız ve itimat ettiğimiz ehil arkadaşlarımız var.

Biz, tecrübe ve gözlemlerimizle beraber, bu ehil kimselerin bize aktardıklarını da dikkate alarak, sizleri doğru istikamette bilgilendirmeye gayret ediyoruz.