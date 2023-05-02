Hayal ile hakikatin farkı

ÖNSÖZ

Aşağıdaki yazı ilk olarak 2 Mayıs 2011’de yine bu köşede yayınlandı. Yazının konusu, o tarihte başbakan olan Erdoğan’ın 11 Haziran 2011’de yapılacak genel seçim için kullanmış olduğu en büyük kozu Kanal İstanbul’a dair.

“Hafriyata 2 sene sonra başlanacak” sözü verilmişti. O sözün üzerinden 13 sene geçti. O tarihte bu söze inanarak teveccüh gösteren milletin bugün ne tepki vereceğini merak ettiğimizi ifade ile, söz konusu yazının geniş bir özetini dikkatinize sunuyoruz.

Hayalî “Kanal İstanbul” üzerine çeşitleme

Başbakan Erdoğan’ın açıkladığı “Kanal İstanbul” isimli “çılgın proje”, kamuoyunda konuşulup tartışılmaya devam ediyor.

İki sene sonra (2013) hafriyata başlanıp 2023 yılında tamamlanmasının plânlandığı söylenen bu “muhayyel proje”nin lehinde bulunanlar kadar, aleyhinde konuşanlar da var.

Ancak, bugünkü mesele bu projenin lehinde veya aleyhinde olmak meselesi değil. Önemli olan, bu projenin rasyonel, ciddî, tutarlı, ekolojik ve morfolojik yönden sakıncalı, uygun zamanlı ve faydası zararından üstün olup olmadığı gibi hususlardır.

Meselenin, bir de “uluslar arası antlaşmalar” boyutu vardır ki, bunun da ayrıca ele alınması gerekiyor. (NOT: 1923 Lozan ve 1936 Montrö Boğazlar Antlaşması. Bu antlaşmalara göre, yabancı gemiler boğazlardan serbest, yani ücret ödemeden geçer. Ücret, sadece klavuz kaptan talebi gibi ek yardımlar için ödenir.)

Bütün bu hususları bilmeden ve düşünmeden konuşan nâehil kimseler, sadece “boşboğazlık” etmiş olurlar ki, bunun kendilerine dahi bir faydası yok. Boşuna çene çalmış olurlar, o kadar... (“Boğazlar hakkında boşboğazlık” için bkz: Tarihçe-i Hayat: 416.)

Tarihe nasıl geçecek?

Başbakan’ın ortaya atıp isimlendirdiği “Kanal İstanbul” projesi, şayet hedeflendiği gibi 2023’de hayata geçirilebilinirse, bu bir “harika proje” vasfıyla tarihin kayıtlarına geçer.

Aksine, türlü mâniler çıkar, şartlar veya imkânsızlıklar el vermez, hayalden hakikate geçilmez, yani iş realize edilemez ise, adı üstünde okunduğu gibi “Zaten bir ‘çılgın proje’ idi” denilerek, mesele kâğıt üzerinde kalmaktan öteye gidemez.

Gündem oluşturan ve büyük sansasyonlara sebebiyet veren bu projenin siyasî ve medyatik imkânların sınırlarını zorlayan bir sunum ile açıklanmasına ilâveten, “zamanlama faktörü” de son derece düşündürücü bir nokta olarak gözüküyor.

Proje, rahat ve geniş bir zamanda açıklansaydı, yorum ve değerlendirmeler de elbette ki bugünkünden farklı olurdu. Ancak, bu fevkalâde maliyetli “çılgın proje”nin ilânâtını tutup seçim atmosferinin alabildiğine kızıştığı bir zamana özellikle denk getirmeye çalışırsan, meselenin rengi de değişir. Yani, işin mânâ ve mahiyeti başka türlü telâkki edilir.

GAP yüzüstü sürünürken...

Yarım asırlık GAP, Türkiye’nin ilk ve en büyük “millî proje”sidir. İçinde haricî kaynak, yabancı borç kredisi yoktur. En az yedi baraj ve milyonlarca hektarlık alanı ihtiva eden bu proje tam kapasite çalıştığı takdirde, Türkiye’yi hemen her yönüyle rahatlatan, hatta kanatlandıracak seviyeye kadar yükseltebilen bir inkişâfa medar olur.

Bugün (2011) itibariyle, ne yazık ki ancak yüzde 20 kadarı rantabl hale getirilmiş bulunuyor. 10 yıldan (şimdi 20 yıldan) fazla bir zamandır, adeta rölantide bırakılmış durumda.

İşte, öncelikli yatırımı buraya yapmalı ve 1960’larda başlatılmış olan bu muazzam projenin tamamlanması cihetine gidilmeli. Hem ekonomik yönden, hem işsizlik ve nüfus göçü itibariyle fayda sağlayacak olan, hatta bir cihette altın yumurtlayan bir tavuk gibi olması kuvvetle muhtemel olan GAP’ı kendi halinde bırakarak, çılgın veya muhayyel projelere yönelmek, doğrusu bize ciddî ve mâkul bir strateji mahiyetinde görünmüyor.