"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

Hem Yezidlere, hem Firavunlara karşı

M. Latif SALİHOĞLU
23 Ağustos 2022, Salı
Her zamanın kendine göre bir şer ve tahrip faaliyeti var; buna mukabil olarak bir de hayır, hizmet, tamir ve cihat metodu var.

Yerine ve zamanına göre yapılacak mücadele metodu bilinirse, çekilecek olan zahmet ve meşakkat dahi saadete inkılâp eder. Aynen, Saadet Asrında olduğu gibi...

Asr-ı Saadetin ilk devresinin âhirinde, Hz. Ali ile evlâtları olan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in zamanlarında, çok sarsıntılı hadiseler cereyan etti ve son derece elem verici cinayetler vuku buldu. Gelişmelere kader ve hikmet cihetiyle bakıldığında, yaşanan bütün hadiselerden müsbet manada dersler çıkarmak mümkün. Aksi takdirde, iç karartıcı tekrarlardan öteye gidilmez olur. Nitekim, bazı farklı telâkki sahipleri, asırlardır aynı karamsarlık içinde yaşananları yâd edip duruyor. Biraz sonra aynı konuya tekrar döneriz.

*

Eski zamanlarda, mücadele metodu az-çok belliydi. Zira, ehl-i imanın karşısında ya Firavun gibi bir münkir zalim vardı, ya da İslâm adına istibdat uygulayan Yezid gibi zalimler olurdu. İki farklı zalime birden pek rastlanılmazdı.

Bu zamanda ise, hem münkirlerin, hem zalinlerin hemen her türüne rastlamak mümkün. Firavun ve Yezid’in de ötesinde, hemen her tarafta Nemrutçuklara, Haccaclara, gaddar Moğol reislerine (Cengiz-Hülâgü) ve sair ceberrutlarla karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Bunların kimi fikir ve neşriyat sahasında, kimi ilaç ve gıda sahasında, kimi medya ve sair iletişim kanallarında vak kuvvetiyle hükmetmeye çalışıyor.

Bütün bu zulüm, ahlaksızlık ve münkerat ordularına karşı koyabilmek, elbette kolay değil. Ama, yine de pes etmeden cihad-ı manevi ile hizmete devam etmeli.

Bu cifte girizgâhtan sonra, şimdi dördüncü halife Hz. Ali ve evlatlarının zamanında gelişmelere şöyle bir nazar gezdirelim ve günümüz hadiselerine karşı olup bitenlerden ders çıkarmaya çalışalım.

*

Şam merkezli Emevi Devletinin (Ümeyye rejiminin) kurucusu olan Hz. Muaviye, hem Hz. Ali (kv), hem de ondan sonraki halife Hz. Hasan ile mücadele etti.

Başkent Kufe merkezli İslâm devletinin başında bulunan 4. Halife Hz. Ali, diğer bazı muarızları gibi ırkçı Emevilere de mücadele edip galebe çaldı.

Hz. Ali’nin vefatından (661) sonra, Kufe halkı oğlu Hz. Hasan’a biat ile onu 5. Halife ilân etti. Hz. Muaviye ise buna itiraz ile karşı çıktı. Yaşanan keskin ihtilâf sebebiyle, iki tarafın kuvvetleri karşı karşıya geldi. (Unutmayalım, Yezid bin Muaviye burada da evlâd-ı Resûlü öldürmeye hazırdır; tıpkı, bilahare kardeşi Hz. Hüseyin’i öldürttüğü gibi.)

Yekûnu 100 bini bulan iki İslâm ordusu birbirini kırıp mahvetmeye hazırlanmış iken, Hz. Hasan, Ceddinin (asm) tavsiyesine uyarak—hakkı olan—Hilâfet ve iktidar makamından ferâgatta bulundu.

Böylelikle, dehşetli bir fitnenin önüne geçti. Ve fakat, geçici bir maddî saltanata mukabil, en büyük hizmet olan “mânâ-yı hilâfeti” kıyâmete kadar sürecek olan “şâh-ı velâyet” tarîkiyle ihyaya çalıştı.

*

Hz. Hüseyin (ra) ise, Yezid’le mücadele etti.

Muaviye, kayd-ı hayat şartıyla emaneten aldığı Hilâfeti Hz. Hasan’a devredeceğine, son demlerinde oğlu Yezid’i veliaht tayin etti ve İslâm coğrafyasındaki valileri oğluna biat etmeye çağırdı.

Bir yandan da, tedbiren Hz. Hasan’ı zehirleterek işi garantiye alma cihetine gitti.

Bu oldu-bittiye de Hz. Hüseyin itiraz etti ve Yezid’in “saltanata inkılâb eden hilâfet” sistemini—haklı ve kesin bir tavırla reddetti. Bundan dolayı da, iki taraf arasında ölüm-kalım mücadelesi kaçınılmaz bir hale geldi.

Zamanın ve muhitin şartları Yezid’in istibdadına kuvvet verdiği için, Hz. Hüseyin, hürriyet-i şer’iyye mücadelesinde mağlûp oldu ve Kerbelâ’da şehit düştü.

*

Bu zamana gelecek olursak, gerek Yezid-vâri kimselere ve gerekse Firavun-meşrepli ceberrutlara karşı maddi cihad yolu kapalıdır. Geriye kalıyor manevi cihad. Bu ise, Üstad Bediüzzaman’ın Kurân’dan çıkarmış olduğu manaya göre, ancak tahkiki iman kılıcıyla bir cihad-ı manevi yapılabilir. Başka türlü hareket, kendi dinine veya dindaşına zarar vermekten başka bir faydası görünmüyor.

Okunma Sayısı: 179
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çok daha kararlı ve ümitliyiz

    Fenerbahçe 311 gün sonra lider

    Nur Çocuklar’ın hizmeti hala devam ediyor

    6 yıl aradan sonra Tahran’a elçi

    Sağlık Bakanlığına 85 bin yardımcı personel alımı yapılacak

    Enflasyon, maaşları solladı

    Tarımda girdi fiyatlarında rekor

    Ucuz şeker 15 dakikada bitiyor

    Böyle giderse sağlık sistemi tıkanacak

    Vergi memurundan esnafa garip soru

    Söz verdik bu düzeni değiştireceğiz

    Türkiye 7 ayda 23 milyon ziyaretçiyi ağırladı

    Mehmet Altan: Cumhuriyet, yeniden, hemen, şimdi

    Kanser ve kalp hastalığında yeni bir ümit

    Rusya-Ukrayna Savaşı 180. gününde 1300 kilometrelik çatışma hattında devam ediyor

    Ad ve soyadı değişiklik başvuruları e-devlet üzerinden de yapılabilecek

    Gaziantep'teki kazada otobüs hız sınırını aşmış

    Otomobil ihracatı azaldı

    Akgöl, çorak araziye dönüştü

    Hindistan'da "domates gribi" gözlemlendi

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    “Cemaat eşittir terör örgütü” mü?
    Mikail YAPRAK

    Nur Çocuklar’ın hizmeti hala devam ediyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Çok daha kararlı ve ümitliyiz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İsrail saldırdıkça Türkiye yakınlaşıyor
    Süleyman KÖSMENE

    Gecelerin nuru: Teheccüd namazı
    Genel

    Fenerbahçe 311 gün sonra lider
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hem Yezidlere, hem Firavunlara karşı
    Ali FERŞADOĞLU

    Burada fay hattı yoktu!
    Mehmet ERBAŞ

    Erol Önder Ağabey

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.