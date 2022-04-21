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21 NİSAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Her sektörde yabancı dil ihtiyacı

M. Latif SALİHOĞLU
21 Nisan 2022, Perşembe
İster resmî, ister özel sektörde olsun, ister ülke içinde, ister dış dünyada olsun, bugün artık her sahada, her sektörde dil uzmanlarına, özellikle de yabancı bilen elemanlara ihtiyaç duyuluyor.

Dünya üzerinde iki yüz civarında bağımsız ülke-devlet var. Bugün itibariyle tamamı olmasa bile, yakın gelecekte bunların tamamının birbiriyle münasebetleri olacak. Şu anda büyük çapta bu münasebet var zaten. İletişimi zayıf olanlar da yarın öbür gün bunu güçlendirmek durumunda kalacak.

Bu hızlı gidişat açıkça gösteriyor ki: Dünyada mevcut hemen bütün ülkeler arasında ithalat-ihracat faaliyeti görülüyor, daha da görülecek. Siyasî ve diplomatik köprüler kurulmuş, daha da kurulacak. Sanayi ve teknoloji alışverişi yaşanıyor, daha da yaşanacak. Bilgi ve tecrübe transferleri daha da revaç bulacak. Üretim-tüketim ürünlerinde fiyat ve kalite rekabeti kızışacak. Bilhassa sağlık, eğitim, ekoloji ve su-hava-çevre temizliği gibi her insanı alâkadar eden saha ve sektörlerde baş döndürücü seviyede bir insanî yardımlaşma ve dayanışma hali yaşanacak. Özetle: Dünya ve insanlık öyle bir hale geldi ki, ya erken bir kıyamet kopacak, ya da “insan merkezli” yeni bir dünya kurulacak. Başka da bir şans, imkân, alternatif kalmamış görünüyor.

İşte, burada saydığımız ve daha sayamadığımız birçok saha ve sektörde çalışabilmenin, hem kendisi için, hem başkasına faydalı olabilmenin en önemli ve en başka gelen şartlarından biri hiç şüphesiz yabancı dil bilmektir. Uluslararası irtibatı kuvvetli olan bir ülkenin resmî dilini bilmektir. Bunu söz ve yazı sanatıyla anlama ve öğrenme iradesini gösterebilmektir.

*

Türkiye’deki bazı resmî ve özel sektörleri gezdim, gördüm, yakından inceledim. Buralarda çalışan birçok personel ile hemhâl oldum. Yabancı dil bilen ve bunu konuşturanların, diğerlerine nisbeten hallerinden memnun olduklarına yakînen şahit oldum. 

Öncelikle, bir kimse, dünyada geçerli herhangi bir dili ne kadar iyi biliyor ve bunu pratikte kullanma başarısını ne ölçüde gösterebiliyorsa, önündeki imkân, fırsat ve iş alternatiflerinin de aynı nisbette çok olduğunu o kimsenin kendisi de farkında. Uzaktaki şahıs, hariçteki kişi bilmese de, bu hali bilfiil yaşayan gayet iyi biliyor, görüyor, anlıyor…

Madem öyle, madem ki rasyonel gerçeklik budur, o halde boş durmak, geri kalmak hatadır.

*

Evet, sevgili genç ve talebe kardeşlerim. 

Evvelâ, şayet yabancı dil meselesinde iyi bir temel aldı iseniz ve bunu pratik hayatta tatbik edebiliyorsanız, sıkıntı yok, siz çok şanslısınız. Cidden tebrik ve takdire şâyânsınız.

İkinci olarak, yaşınız müsait olduğu halde, yabancı dil bilgisi ve tecrübesi noktasında kendini yetersiz görüyorsanız, lütfen bunu bir kez daha ve hatta mükerrer defalar düşününüz. Düşünmek yetmez, kendinizi geliştirmek, yetiştirmek için bir yol-yöntem bulunuz. Evvelki yazılarda günümüz itibariyle masraflı-masrafsız hangi usûl ve yöntemlerin geçerli olduğunu detaylı şekilde izah ettiğimiz için, burada tekrara gitmeye gerek yok.

Şayet, bu mühim meseleyi tam idrak ederek niyetine girdi iseniz ve ardından harekete geçti-geçecek iseniz, sizi cân û gönülten tebrik ediyor ve bütün kalbimle alkışlamak istiyorum. 

Bilvesile, bu mecrâda sizden gelecek güzel ve müjdeli haberleri hasretle beklediğimizi de burada ayrıca ifade etmiş olalım.

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