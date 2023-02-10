Her yönüyle düşündüren bir musibet

Mezopotamya coğrafyasını şiddetle sarsarak milyonları mateme boğan iki büyük zelzelenin maddî-mânevî bilançosu henüz belli olup da ortaya konabilmiş değil.

Buna rağmen, her iki depremi de sahada yaşayan ve yakînen hissedenlerden biri olarak, bunun nasıl bir musibet olduğunu az çok bildiğimiz gibi, bilançosunu da az-çok tahmin edebiliyoruz.

Bugüne kadar açıklanan resmî rakamlar, bizim tesbitlerimize göre ne yazık ki hafif kalıyor. Belki de “hikmet-i hükûmet” bu işin böyle ağır ağır veya alıştıra alıştıra götürülmesini iktiza ediyor. Belki başka sebepler, yahut birtakım engeller-yetersizlikler var. Bilemiyoruz. Bildiğimiz şey, vehametin resmî kayıtlarda henüz dile getirilmeyen fevkalâde yüksek bir boyutta olduğudur.

Tahminen sekiz-on gün kadar sonra ölüm, yıkım ve yaralı sayısı ile ilgili açıklanacak olan bilgiler, yaşanan vehametin boyutları hakkında sağlıklı bir fikir verebilir.

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Ulusal çapta yayın yapan tv kanalları, depremin yaşandığı merkezlerden neredeyse 24 saat canlı yayın yapıyor.

Bir taraftan uzmanların bilgileri, analizleri, görüşleri, tarifleri, tahminleri ekranlardan kamuoyuna yansıtılmaya çalışılıyor.

Uzmanların ortak görüşü, bilinen deprem tarihinde böylesi bir sarsıntının ilk defa yaşandığı noktasında birleşiyor. Sarsıntının hem aynı gün içinde tekerrür etmesi, hem de hissedilen şiddet derecesi, onları da hayrette bırakıyor.

Dolayısıyla, 10’dan fazla vilayetin yer aldığı bir coğrafyada şiddetlice hissedilen ve 13 milyondan fazla nüfusun hayatını doğrudan etkileyen bu depremin gerçek boyutlarının kısa zamanda tesbit edilmesi mümkün görünmüyor.

Düşünün ki, şehir merkezlerinde bile yıkılan binaların tamamına henüz müdahale edilememiş iken, kasaba ve köylerdeki durum hakkında elde çok az bilgi var demektir. Birçok yerleşim birimi ile iletişim kopukluğu bâriz şekilde yaşandığı gibi, ulaşımda yaşanan aksama ve zorluk çok daha yüksek derecede görünüyor.

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Kırılan fay hatları üzerinde çok yüksek oranda bir stres ve enerji birikiminin hasıl olduğunu uzmanlar söylüyor. Bunu tarih de gösteriyor. Bu durum, meselenin maddî ve fizikî yönüyle ilgili.

Manevî yönden husûle gelen birikim noktasında ise, ülke genelinde uzun süredir yaşanan zulüm ve haksızlıkların, hata ve günahkârlıkların büyük bir yekûn tutarak gayretullaha dokunduğu hususu hatıra geliyor.

Tabiî, bu bir inanç ve kanaat meselesidir. Buna isteyen inanır, isteyen inanmaz. Bizim itikad ve kanaatimiz, her şeyin emir tahtında hareket ettiği şekildedir. Emr-i Bâri olmazsa, bir yaprak kımıldamaz, bir çöp yerinden oynayıp da hareket edemez. Âlemde tesadüfe yer yoktur. Hiçbir şey kendi kendine olamaz. Nerede kaldı, binlerce yapının hasar görmesine sebebiyet veren, on binlerce insanın ölümüne yol açan ve yüz binlerce insanın canına-malına zarar veren bir sarsıntının tesadüfen, yahut kendi kendine vücuda gelmesi… Mümkün değil.

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Deprem veya başka türlü musibetler olsun, tedbir noktasında bunlara karşı yapılması gereken iki vazife var. Biri maddî, diğeri manevîdir.

Maddî olarak yapılması gereken şeyler ve işler, uzmanların tesbitleri doğrultusunda olup, mahallî olarak seçilen ve merkezden tayin edilen idarecilerin sorumluluğu altındadır.

Manevî noktada ise, iman ve hidayet dairesinde yaşamak, kul hakkına girmemek, azgınlığa ve bozgunculuğa meyletmemek, dinin mukaddes değerlerini siyasete-ticarete âlet edenlerden uzak durmaya çalışmaktır ki, bunda herkesin kendine göre bir sorumluluk derecesi vardır.

Cenâb-ı Hak, bizi iman ve hidayet dairesinde daim û kaim kılsın ve bilhassa şu zamanın her türlü fitne ve fesadından, belâ ve musibetten bizi muhafaza eylesin.