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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ARALIK 2023 SALI - YIL: 54

Herkes için farz olan vazifeler

M. Latif SALİHOĞLU
12 Aralık 2023, Salı
Evet, bu zamanda herkes için farz, hatta “farz-ı ayn” derecesinde ehemmiyet kazanan vazifelere var. Bunların başında “hizmet-i imaniye” gelir. Aynı şekilde, “İttihad-ı İslâm”a çalışmak da farz-ı ayn hükmüne geçmiş bir kudsî hizmettir. Esasında, hâl-i âlem de bu noktada hükmünü ibrâz ediyor.

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Burada nazara verdiğimiz iman kurtarma hizmeti ile İslâm birliğine çalışma gayretinin herkes için kesin farz olduğuna dair izahlar, Risâle-i Nur’un muhtelif bahislerinde karşımıza çıkıyor. Meraklılar için hemen burada kaynak ismi belirtelim: Divan-ı Harb-i Örfi: 67; Hutbe-i Şâmiye: 151; Hizmet Rehberi: 230.

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Söz konusu mukaddes hizmetler şu dehşetli âhirzaman sürecinde herkes için farz hükmünde olmasına rağmen, bu hizmetleri zorla, yahut dayatarak yaptırmak şeklinde değil; belki, ikna metoduyla inandırarak ve gönüllü dâvâ insanlarını yetiştirerek yapmak mümkün.

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Bahsi geçen hizmetleri deruhte edecek dâvâ insanları, yüklenecekleri vazifeleri, şüphesiz ki kibir ve gurur ile değil, belki “toprak gibi” tevazu ve mahviyet ile ifâ edebilirler.

Hemen bu noktada ilgili hakikatin sûretini hatırlatalım: Said, tam toprak gibi terk-i enaniyet ile, hem kemâl-i tevazu ve mahviyetle ancak hakka hizmet edebilir.

Birçok şair, edip ve ehl-i hakikat kimseler, tevazuu toprağa benzettikleri gibi, ayrıca toprağın ruhundan ve başka sırlarından da söz etmişlerdir.

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Evet, “Toprağın ruhu” diye ilmî bir hakikat var. Şöyle ki: Bir muhitte, bir toprak parçası üzerinde yaşanan siyasî, sosyal veya kültürel hadiseler, aynı yerde yaşayan gelecek insanların duygu ve düşüncelerine de bir şekilde sirayet ediyor.

Dolayısıyla, bilhassa eski “Bizans toprağı” gibi merkezlerde türlü entrikaların, komitacılıkların ardı arkası kesilmiyor; dahası, maziden istikbâle doğru seyredip gidiyor. 

Bu entrika sıtmasına, bu sarî-bulaşıcı illete, yahut bu “İspanyol hastalığı”na yakalanmamak için, çok iyi korunmak gerekiyor ki, hakka hizmet hakkıyla olabilsin.

Böylesi yerlerde en iyi korunma yolu ve yöntemi ise, bu zamanda bir dâvâ havuzu içinde—buz parçası misâli—eriyip onda HİÇ olmaktır. Bu mânada HİÇ olmak ise, aslında o koca havuza bütünüyle sahip olmak/olabilmek demektir.

Havuz ne kadar büyük olursa, ondan istifa imkânı da o nisbette büyük olacaktır.

*

Müsbet iman hizmeti, bu zamanda en sıhhatli, en güvenilir bir metottur. Bunun dışına çıkılmamalı. Aksi halde, asıl maksada vâsıl olmak imkânsız hale gelir.

İşte, müsbet hareket metoduyla din-imân hizmetinde bulunarak cihad-ı mânevîye talip olanlar, başta da ifade ettiğimiz üzere, bütünüyle gönüllülük esasına dayanarak bu Kur’an’ın bu cadde-i kübrasında yürüyorlar. Başka türlü olmaz-olamaz zaten.

Gönüllü hizmetlerde ise, hiçbir dayatmaya, zorlamaya yer yoktur. Kezâ, bu cadde-i kübrâda “Bizans oyunları” diye de tâbir edilen entrikacılık, komitacılık, kumpasçılık gibi süfli şeylere de itibar edilmez ve edilmemeli.

Bu tür ayak oyunları, totaliter, diktatöryal, tepeden inmeci yapılanmalarda söz konusu olabilir ancak. Lâkin, göz üzerinde kıl kadar, toz zerresi kadar bir şüphe, vesvese, tereddüt kaldırmayan ihlâs temelli hizmetlerde bunların esâmisine dahi yer bulunmaz.

Madem öyle, o halde gönüllülük esasına dayanan hizmetleri kavl-i leyyin ile anlatmaya bakmalı. Dâvâyı sevdirmeye ve bu dâvânın hizmetinde bulunanları şevklendirmeye, onlara moral takviyesinde bulunmaya gayret etmeli. Bunun yerini başka hiçbir şey tutmaz ve dolduramaz.

Hülâsa: Farz olan söz konusu vazifeleri de, aynen farz olan namaz gibi, huzur-u kalp ve tâdil-i erkân ile yerine getirmeye çalışmalı.

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