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6 MART 2020 CUMA - YIL: 51

Heyetçe ilk konsültasyon: SİROZ

M. Latif SALİHOĞLU
06 Mart 2020, Cuma
TARİHİN YORUMU: 6 Mart 1938

Mustafa Kemal’in ölüm günü, saati, hatta şekli hakkında, hatta hastalık safhasına dair kayıtlara geçirilen resmî patentli bilgilerin çoğu güvenilmezdir. Resmî görüş öyle gerektirdiği için, öyle yazılmış, anlatılmış. Oysa, gerçeğin şekli gibi, rengi başkadır.

İnsanlar, normal hayat seyrine dair bilgileri, hele de hatıra notlarını eğip bükerek başta türlü anlatabiliyor. Ama, ölüme dair bilgilerin saptırılarak çarpıtılması çok nadirdir. İşte, o nadir durumlardan biri de M. Kemal’in hastalık ve ölüm hadisesiyle ilgilidir. Biz de, burada o saptırma noktasına bir nebze dikkat çekmeye çalışalım.

* * *

6 Mart 1938 tarihinde, ciddiyet kazanan rahatsızlığı sebebiyle Mus­ta­fa Ke­mal’e, he­kim­ler heyeti ta­ra­fın­dan ilk kon­sül­tas­yon (He­yet ka­ra­rı i­le has­ta­lı­ğı be­lir­le­me ve ona göre te­da­vi uy­gu­la­ma­ şekli) ya­pıl­dı.

Daha evvel (22 Ocak 1938) M. Kemal'i muayene eden Dr. Nihat Reşat Belger, karaciğerden şüphelenmiş ve yaptığı tetkiklerden sonra siroz teşhisini koymuştu.

6 Mart (1938) günü ise, bu kez beş doktor gelip Çankaya Köşkü'nde ilk konsültasyonu yaptılar ve “siroz” hastalığı teşhisinde birleştiler. Ancak, buna rağmen Türk hekimlerine tam itimad edilmedi ve o dönemde Başbakan olan Celâl Bayar'ın tavsiyesiyle Fransa'dan uzman bir doktorun dâvet edilmesi cihetine gidildi.

Türkiye'ye (toplam üç kez) dâvet edilen Paris Tıp Fakültesi hekimlerinden Prof. Dr. Noel Fissenger, yaptığı muayeneden sonra o da aynen diğer doktorların teşhis ve tedâvi yöntemleriyle paralellik arz eden bir rapor sundu. Ancak, tatbik edilemedi.

Yerli yabancı bütün doktorların ortak tavsiyesi şuydu: Alkol ve sigarayı mutlak şekilde bırakmalı, ayrıca perhiz yapmalı. Buna uyduğu takdirde, 7-8 sene daha yaşama şansı var. Aksi halde, durum vahim.

Türk hekimlerden çok, ecnebilere itimat edildi.

M. Kemal ise, bu tavsiyeleri hemen hiç kaale almadı. Yine alkol almaya ve sigara içmeye devam etti. Hem de son âna kadar.

* * *

Bu arada, aylardır devam eden rahatsızlık durumu halktan ve dünya kamuoyundan gizlenmeye çalışılıyordu. Ecnebi doktorların büyük masraflarla Ankara'ya gelmesi ise, hadiseyi gizlemesini adeta imkânsız hale getirmişti. Öyle ki, yabancı gazete ve dergilerde, M. Kemal'in çok ağır hasta olduğu ve yakında öleceği yazılıyordu. Hatta, onun yerine kimin geçeceği üzerinde bile spekülasyonlar yapılıyordu.

Bu gelişmeler karşısında, gerçeğin açıklanması kaçınılmaz olmuştu. İşte, 6 Mayıs 1938 tarihinde, ilk kez yapılan bir resmî açıklamayla, Mustafa Kemal'in karaciğerinden rahatsız olduğu ve kendisine siroz teşhisinin konulduğu ilân edildi.

Buna rağmen, 19 Mayıs'ta yapılan kutlamalara katılması sağlandı. Ayrıca, son seyahat olarak Adana'ya kadar gidip geldi.

26 Mayıs'ta ise, Ankara'dan ayrılarak İstanbul'a geldi ve 1 Haziran'dan itibaren yine büyük masraflarla yurt dışından satın alınan ve özel olarak tefriş edilen Savarona Yatı’nda kalmaya başladı. Hastalığının ölümcül olduğunu anlayan M. Kemal, 5 Eylül'de o meşhûr vasiyetnâmesini yazdı.

Karaciğerinin su toplamaya başlaması üzerine, bu tarihten itibaren karnından (batnından) ara ara su boşaltma yöntemi uygulandı. 7 Eylül-7 Kasım tarihleri arasında, en az 6 litre, en çok 11 litre olmak üzere, karnından birkaç kez su alındı. Son günlerini ağır koma halinde geçirdi. Sıhhatine dair son resmî tebliğ 9 Kasım saat: 24.00’da şu ifadelerle yayınlandı: “Umumî durumu vahâmete doğru gidiyor.” (Cumhuriyet, 10 Kasım 1938)

Bu tebliğ, gerçekte ümidin tamamen kesildiğinin ve M. Kemal’in resmen öldüğünün “gayr-ı resmî” mânâdaki ilânıydı. “9’u 5 geçe” masalı ise, tamamıyla uydurma olup siparişle tanzim edilmiş bir tasarımdan ibarettir.

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