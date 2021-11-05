Hicret, gurbet, hikmet, adâlet...

Kâinatın Efendisi (asm), mecburiyet tahtında vatanından göçen, hicret eden, gurbete düşen gariplere kudsî bir ihbar ile şöyle bir müjde veriyor: “O gariplere müjdeler olsun” (Keşfü’l-Hafa: 887)

Ne mutlu, Resûlullah’ın (asm) kast etmiş olduğu mânada gurbete düşen gariplere...

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Sünnet-i Seniyye yolunda hayatını feda eden Bediüzzaman Hazretleri de “Konuşan yalnız hakikattir” başlıklı mektubunda, gurbet hayatında mâruz kaldığı işkenceli muamelenin daha çok İlâhî hikmet cihetini düşünerek şu manidar yorumda bulunur: “Bazen zulüm içinde adâlet tecellî eder. Yani, insan bir sebeple bir haksızlığa, bir zulme mâruz kalır, başına bir felâket gelir, hapse de mahkûm olur, zindana da atılır. Bu sebep haksız olur. Bu hüküm bir zulüm olur... Fakat, bu vâkıa adâletin tecellîsine bir vesile olur. Kader-i İlâhî, başka bir sebepten dolayı cezaya, mahkûmiyete istihkak kesb etmiş (müstahak olmuş) olan o kimseyi bu defa bir zâlim eliyle cezaya çarptırır, felâkete düşürür. Bu, adâlet-i İlâhînin bir nevi tecellîsidir.” (Emirdağ Lâhikası: 316)

Gerek şu manidar izahlardan olsun, gerekse yaşanan unutulmaz vakıalardan olsun, netice itibariyle şunu anlıyoruz ki: Hem İlâhî adâletin, hem Rabbânî hikmetin bir tecellisi için, hicret gibi gariplik ve gurbetlik de gerekiyor.

Evet, Cenâb-ı Hak hem Âdil-i Mutlak, hem Hakîm-i Mutlak’tır. Dolayısıyla, her şeyi hikmetle ve adâletle çekip çevirir. Abes, hikmetsiz iş yapmaz.

İşte, tarih boyunca ve günümüzde yaşanan beşerî zulümleri, haksızlıkları, adaletsizlikleri ve muztar kalınan muhaceretleri bu ölçü ve prensipler çerçevesinde görüp öyle değerlendirmek icap ediyor.

Hadiselere bu pencereden bakınca, hiç olmazsa mânevî sıkıntılar azalır, yahut izâle olup gider. Aksi halde, yeis ve karamsarlık havası meydan alır.

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Şimdi, aynı hikmet nazarıyla İslâm tarihinin bir sayfasına şöyle bir nazar gezdirelim:

Saadet asrında, Sahâbe ve Tabiîn zamanında yaşanan muhaceretin zahirdeki birinci sebebi, dahilî çekişmeler, muharebeler dediğimiz iç savaşlardır.

Son asırlarda ise, hem iç, hem de dış çatışmalar sebebiyle türlü muhaceretler yaşandı, yaşanıyor.

Saadet asrında ve bilhassa Sahâbeler arasında yaşanan muharebelerde ölen de, öldüren de yani hem kàtil, hem maktûl ehl-i Cennettir. Zirâ, Sahabeler içtihada selâhiyetli olup, çatışmaları da içtihad farkından dolayı olmuştur.

Son derece hassas olan bu hususla alâkalı olarak Üstad Bediüzzaman şunları ifade ediyor: “Bizde gayet meşhur ve sözü hüccet bir zât-ı muhakkik, Kürtçe demiş ki: ‘Jı şerrè sahâbân meke kàl û kiyl; lewra, Cennetîne kàtıl û hem katîyl.’” (Hâşiye)

“Yani: ‘Sahabelerin muharebesinde kıyl û kal etme. Çünkü, hem katil ve hem maktul, ikisi de ehl-i Cennettirler.’” (Mektubat: 57)

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Sahabelerin aksine olarak, bu zamanda çatışan ve dahilde birbiriyle boğuşarak mâsum kardeş kanı döken kàtiller ise—Allah bilir ya—galip kanaatle Cehennemliktir. Çünkü, Sahabeler içtihada selâhiyetli idiler; bizim ise, öyle bir selâhiyetimiz yoktur.

Dolayısıyla, bir Müslüman, kendi başına siyasî veya sâir dünyevî sebeplerle başka bir din kardeşini öldüremez; böyle bir yetkisi yoktur ve olamaz.

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(Hâşiye) Sahabeler hakkındaki o muhkem, manidar ve hüccetli sözün sahibi, bizim araştırmamıza göre Molla Halil-i Siirdî olup 1750-1843 yıllarında yaşamıştır. Çok sayıda esere imza atan bu âlim zât, Hz. Ömer’in (ra) neslinden olduğu için Ömerî, Hizan doğumlu olduğundan Hizanî, ömrünün çoğunu Siirt’te geçirdiğinden dolayı da Siirdî lâkabıyla anılmıştır.