Hilâfete düşmanlık, İslâma düşmanlıktır

Hiç mübâlâğasız, 3 Mart 1924’te Millet Meclisi’nin eliyle Hilâfetin lağvını da içine alan devrimin-inkılâbın bir benzeri daha Türk ve İslâm tarihinde yoktur. Dahası, tarihteki hiçbir hadise bununla kıyaslanamaz. Öyle ki, adeta bir tek güne 300 yıllık bir siyasî icraat sığdırılmış oldu.

Bediüzzaman Hazretleri, dehşet uyandıran bu hadiseyi Beşinci Şuâ’da yer verdiği “O dehşetli şahsın bir günü bir senedir” meâlindeki rivâyetle bağlantılı şekilde yorumluyor.

Şimdi, o tarihte neler yapıldığını maddeler halinde sıralamaya çalışalım.

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Evet, 3 Mart 1924’te çok şey yapıldı. Bunları ana maddeler halinde aşağıdaki şekilde sıralamak mümkün:

BİR: Bin üç yüz yıllık Hilâfet-i İslâmiye, o tarihte lağvedilerek makam ve müessese itibariyle kapatılmış oldu.

İKİ: Medreseler kapatıldı. Böylelikle, dinî dersler veren 1300 yıllık bu köklü müesseseler de tarihe karışmış oldu.

ÜÇ: Şer’iye, Evkaf ve Erkân-ı Harp müesseseleri kapatıldı. Bunların yerine Diyanet Başkanlığı, Vakıflar İdaresi ve Genelkurmay Başkanlığı kuruldu. (Fevzi Paşa ordunun başına getirildi.)

DÖRT: Çıkartılan Tevhid-i Tedrisat Kânunu ile din ve fen ilminde “eğitim birliği”ne karar verildi. Bu kararın fen ve felsefe kısmına uygulanma serbestliği getirilirken, din dersleri, okullarda ancak 1949’dan sonra lütfen, kerhen ve göstermelik şekilde verilmeye başlandı.

BEŞ: Osmanlı Hanedanına mensup istisnasız bütün fertler, tamamen cebrî bir surette hudut haricine çıkartıldı. Türkiye’de, yani cedlerinin fethettiği 625 yıllık öz vatanlarında yaşama hakları kànun zoruyla ellerinden alınmış oldu. (Bakınız: 1924 yılına ait Zabıt Ceridesi, 7. Cilt, s. 69)

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Kasım 1922’de Saltanat kaldırıldığı halde, Hilâfet makamı devam ediyordu. Kezâ, Ekim 1923’te Cumhuriyet ilân edildiğinde de Hilâfet makamına dokunulmadı. Ama, ne zaman ki Lozan kararları kabul ve tatbik edilme sürecine girildi, eş zamanlı olarak Hilâfetin kaldırılmasına dair çalışmalara da başlanmış oldu.

Bu demektir ki, Hilâfetin kaldırımasına dair sözler “Gizli Lozan Antlaşması”nda verilmiş. Nitekim, Karabekir’in Günlükler’inde bunu doğrulayan notlar var. İsmet Paşa’ya gidip soruyor “Siz Hilâfetin kaldırılması kararını Lozan’da mı verdiniz?” diye. İsmet Paşa da, gerçeğin bu merkezde olduğunu itiraf ediyor. Sadece gerekçesini sıralarken, doğru bir şey yaptıklarını savunuyor.

Karabekir ise, bu durum karşısında adeta isyan ediyor: Yahu! Bir milletin dinsiz yaşayamacağını bilmiyor musunuz? Böyle bir sözü nasıl verirsiniz!

Dikkat buyurun: Karabekir ve arkadaşları, tam da bu safhadan sonra yollarını ayırarak TCF’yi kuruyorlar. Ne var ki, vakit artık çok geç.

Demek ki, Hilâfetin kaldırılması fikri, ilk olarak İslâma düşman olan ecnebilerden çıkmış. Bunu kaldıracaksınız denilmiş. İsmet Paşa başkanlığındaki Lozan heyeti de bunu gizlice kabul etmiş. Nitekim, Lozan’ın Millet Meclisi’nde kabul edilmesinden sonraki ilk icraat ile, Hilâfetin lağvını da içine alan yukarıdaki kararlara imza atılmış görünüyor.

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İki-üç küçük notla konuya nihayet verelim

1. Hilâfetin lağvına dair 341 nolu kànun maddesinin metninde “Hilâfet, hükümet ve cumhuriyet mânâ ve mefhumunda yer almakta olduğundan, hilâfet makamı kaldırıldı” denmektedir.

2. CB Mustafa Kemal, 3 Mart kararları ile ilgili olarak gazetelere şu beyanatı verdi: ...Bu kararlar, millet ve memleket için her halde çok hayırlıdır ve pek az bir zamanda bütün bu iyilikler kendisini gösterecektir. (Bkz: Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri–III: 74)

3. Söz konusu büyük inkılâpların tarihi olan 3 Mart günü, aynı zamanda Sultan II. Mahmud’un yüz yıl kadar evvel (3 Mart 1829’da) yapmış olduğu “Kıyafet İnkılâbı”nın yıl dönümüdür.