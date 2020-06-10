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10 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Hırsızlık ve istihdam politikaları

M. Latif SALİHOĞLU
10 Haziran 2020, Çarşamba
Çeteciler, yurdun dört bir yanında icrâ-i faaliyette. Bilhassa hırsızlık çeteleri, hemen her tarafta cirit atmaya devam ediyor.

Gasp, hırsızlık ve soygun çetelerinin hareket ve faaliyetlerini genişletmiş olmaları yüzünden, neredeyse hiç kimsenin can ve mal emniyeti kalmamış durumda.

İşsizliğin giderek artması ve istihdamın zayıflaması sebebiyle, bu tür vak’aların sayısında ciddî artışlar görünüyor.

Yakalanan suçluların serbest bırakılması ise, kanayan yaraya tuz basmak gibi can yakıcı neticeler veriyor. Öyle ki, 15-20 sâbıka kaydı olan azgınlar dahi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılıyor. Serbest kaldıkları günlerde, bunların ne yapacağı da besbelli: Yeni soygunlara devam…

***

Geçen gün, Orta Anadolu’dan bir köyde yaşanan hırsızlık vak’asına dair bazı bilgilere vakıf olduk: Bir hırsızlık çetesi bu köye dadanmış. Ara ara gelip gece karanlığında ne bulurlarsa çalıp götürüyorlar: Evcil hayvan, beyaz eşya, elektrik-elektronik araç gereç, traktör, otomobil, vesaire…

Artan vak’alar köylülerin canına tak edince, muhtarın yönetiminde gece nöbetleri başlamış. Nöbetler esnasında, hırsızların kim olduğu tesbit edilerek karakola bildirilmiş. Harekete geçen jandarma, hırsızları tek tek yakalayıp adalete teslim etmiş. Yargılama neticesi mâlûm: Dosyası hayli kabarık olan hırsızlar yine serbest bırakılmış.

Derken, aynı hırsızlık çetesi tekrar aynı köye gelip bu kez muhtarın arabasını kundaklamış; niçin bizi ihbar ettin diye, kendince tehditli bir ceza kesmişler. Şu hale bakın…

***

Bu halin, şüphesiz bir istihdam politikası yönü de var.

Hükümetin başı ve ilgili bakanları, zaman zaman istihdam paketlerinden söz ederler: Şu kadar kişiye, bu kadar elemana istihdam imkânı sağladık diye, bol bol müjdeli haberler verirler.

Gönül isterdi ki, hükümetin açıklamış olduğu o istihdam paketinin içi dolu olsun ve bunun semeresi tatbikat sahasında da görülsün.

Ancak, üzülerek ifade edelim ki, bu istihdam politikasını yakından inceledikçe ve özellikle uzmanların değerlendirmeleri ışığında meselenin iç yüzüne baktıkça, söz konusu istihdam paketlerinin, hükümet çevreleri ile hükümetin her icraatini kayıtsız şartsız alkışlayan bazı medya organlarının yansıttığı gibi dolu ve güvenilir olmadığı açıkça görülebiliyor.

Zira, kalıcı ve güvenilir bir istihdamın öncelikli şartı, yeni ve köklü yatırımlardır. Yeni yeni yatırımlar yapmadığınız müddetçe, işsizlik sıkıntısını gideremez ve ilâve istihdam imkânlarını ihdas edemezsiniz. Söyledikleriniz hayalî olur ve kâğıt üstünde kalmaktan öteye gidemez.

***

İşte, ara ara gündeme getirilen “istihdam paketleri”nde, maalesef ki, kalıcı ve güvenilir yatırım projelerinin yeri yok denecek kadar az. Zaman zaman yapılan “geçici indirim ve teşvik tedbirleri”yle de, kast ettiğimiz yatırımların gerçekleşmesi mümkün görünmüyor. İstihdam paketinde, daha ziyade şu husus dikkate alınmış durumda: Geçici işlerde, geçici statüde ve bilhassa sözleşmeli eleman çalıştırmak.

Yani, ortada kalıcı ve güvenilir işlerden pek söz edilmediği gibi, uzun vadeli bir çalışma hayatının şartlarının garantisi de yok.

Evet, uzun süredir istihdam politikalarına bakıldığında da, daha çok muvakkat işlerden dem vurulduğu görülüyor: Mevsimlik ağaçlandırma, çimlendirme çalışmaları, yol kenarı temizlik işleri, vesaire... Şüphesiz, bunlar da istihdam alanları. Ancak, bunlar hem “yeni” değil, hem de “daimî”lik arz etmiyor.

***

İdeal olan istihdam programları şöyle olsa gerektir: Tarımda, sanayide, teknolojide, elektronikte... dünya ile rekabet şansı olan mâmüllerin üretimi ve bunların dünya pazarlarına sunulması imkânlarının oluşturulması.

Hükümete düşen, bu tarz bir inkişâfın önünü açmak, müteşebbisler için projeler geliştirmek, üretim ve hatta satış safhasına geçinceye kadar teşviklerin ötesinde vergi muafiyetlerini sağlamak, yol, su, elektrik gibi temel ihtiyaçları asgarî bir bedelle karşılamaya çalışmak olmalıdır.

Nitekim, gelişmekte olan ve bilhassa yatırıma hız veren ülkelerde genel durum böyledir. Darısı Türkiye’nin başına…

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