Hulusi Beyin suâllerine cevaplar

Tam da 14 Nisan 1929’da başlamak üzere Üstad Bediüzzaman’a en çok soru soranlardan biridir, Elazizli emekli Albay İbrahim Hulusi Yahyagil.

O suâllerin, gelecekte çokça okunan Lâhikalara ve Mektubat gibi hacimli kitaplara dönüşeceğini bilmeden, düşünmeden, sırf öğrenmek ve yapılacak izahlardan hakkıyla istifade etmek hâlis niyeti ve gayreti ile yöneltmiş Üstadına. Onun Üstadı da hemen hiçbir suâlini cevapsız-karşılıksız bırakmamış.

Hulusî Beyi, vefatından evvel Elaziz’de ziyaret edip hatıralarını dinledik. Zamanla yazılı olanlarını dikkatle okuyup istifade etmeye çalıştık.

Birinci Dünya Savaşında tahsilini yarıda bırakarak önce Çanakkale, ardından Kafkas Cephesine giden, harpte yaralandığı için gazi olan Hulusi Yahyagil, harpten sonra yarım kalan tahsilini tamamlayarak orduya intisap etti.

Manisa’da görevli iken, Ocak 1928’de Eğirdir’e tayini çıktı. Bu tayinle alâkalı bir yorumu şöyledir: “Bu tayinim, aynı zamanda Risale-i Nur Talebeliğine tayinimdir.”

Eğirdir’de Dağ Komando Taburunda Yüzbaşı rütbesiyle görev yaparken Üstad Bediüzzaman ile tanıştı. Kendi beyanlarına göre bu ilk tanışma, 14 Nisan 1929’da gerçekleşti. Barla-Bedre köyü arasında kırlık bir alanda.

İşte, bu ilk tanışma esnasında hayatının seyri değişti. Orada Nur dairesine girdi, Nur’un ilk talebelerinden oldu ve hayatının sonuna kadar da bu vaziyetini muhafaza etti.

Şimdi de Üstad Bediüzzaman’la olan görüşme, tanışma ve sohbet faslında dair kendi ifadelerinden bir bölüm sunalım. Şöyle anlatıyor Hulusi Bey: “Üstad Hazretleriyle görüştüğümde öyle bir hal içine giriyordum ki, tarif edemem. Üstad’la çok az (yekûn altı kez) görüştüğümüz halde, o kadar lezzet aldım ki, tarife sığmaz.

“İlk intibalarımı ömrüm oldukça anlatsam, yine de bitiremem. Beni öyle bir çekti çevirdi ki, başka hiçbir şeye meylimiz kalmadı. Neyi var idiyse bana söyledi.

“O, Allah vergisidir. Cenâb-ı Hak nasib etti. Hayatımda ilk defa birine ‘Üstad’ dedim, hata etmedim, isabet ettim.”

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Hulusi Yahyagil’in Üstad Bediüzzaman’a tevcih ettiği sualların mühim bir kısmı Barla Lâhikasında yer alırken, diğer bir kısmı da Mektubat isimli hacimli eserde cevaplarıyla birlikte derc edilmiş durumda. Meselâ, Mektubat’daki İkinci Mektup ile Dördüncü, Altıncı, Sekizinci ve hatta Onuncu Mektub’un muhtevası ile bağlantılı suallar daha geniş bir sûrette Barla Lahikasının baş taraflarında yer almaktadır.

Saff-ı evvelden ve ilk talebelerinden olan Hulusi Bey ile Üstad Hazretleri öyle bir kaynaşmış ve kalben, ruhen, fikren öyle bir imtizaç etmişler ki, maddî mesafe itibariyle birbirinden çok uzak oldukları zamanlarda bile, birbirinin hâlini mânen hissetmişlerdir. Meselâ, Eğirdir’den Sarıkamış’a gönderildiğinde de durum aynı olmuştur. Kezâ, 1937’deki Dersim Harekâtı esnasında da aynı ruh hâleti içinde bulunmuşlardır. Bediüzzaman Hazretleri o tarihte sürgün olarak Kastamonu’da iken, talebesi Hulusi Bey de Elaziz’de olup Dersim’de operasyon için görev ve sorumluluk altına sokulmuş durumda. Bundan dolayı şiddetli müteessir iken, yaveri tarafından kendisine bir mektup getirilir. Mektup Üstadından gelmiş olup onu teselli mahiyetindedir. Mektupta aynen şunlar ifade ediliyor:

Hulusi’nin bir gailesi var diye hissediyorum. Merak etmesin. Risâle-i Nur’un şakirdlerine inayet ve rahmet, nezaret ve himayet eder. Dünyanın meşakkatleri madem sevap verir geçerler; o musibetlere karşı sabır içinde, şükür ve metanetle mukabele edilmek gerekir.

(Kastamonu Lâhikası, ilk bölüm mektupları)