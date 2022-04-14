"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 NİSAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Hulusi Beyin suâllerine cevaplar

M. Latif SALİHOĞLU
14 Nisan 2022, Perşembe
Tam da 14 Nisan 1929’da başlamak üzere Üstad Bediüzzaman’a en çok soru soranlardan biridir, Elazizli emekli Albay İbrahim Hulusi Yahyagil.

O suâllerin, gelecekte çokça okunan Lâhikalara ve Mektubat gibi hacimli kitaplara dönüşeceğini bilmeden, düşünmeden, sırf öğrenmek ve yapılacak izahlardan hakkıyla istifade etmek hâlis niyeti ve gayreti ile yöneltmiş Üstadına. Onun Üstadı da hemen hiçbir suâlini cevapsız-karşılıksız bırakmamış.

Hulusî Beyi, vefatından evvel Elaziz’de ziyaret edip hatıralarını dinledik. Zamanla yazılı olanlarını dikkatle okuyup istifade etmeye çalıştık.

Birinci Dünya Savaşında tahsilini yarıda bırakarak önce Çanakkale, ardından Kafkas Cephesine giden, harpte yaralandığı için gazi olan Hulusi Yahyagil, harpten sonra yarım kalan tahsilini tamamlayarak orduya intisap etti. 

Manisa’da görevli iken, Ocak 1928’de Eğirdir’e tayini çıktı. Bu tayinle alâkalı bir yorumu şöyledir: “Bu tayinim, aynı zamanda Risale-i Nur Talebeliğine tayinimdir.”

Eğirdir’de Dağ Komando Taburunda Yüzbaşı rütbesiyle görev yaparken Üstad Bediüzzaman ile tanıştı. Kendi beyanlarına göre bu ilk tanışma, 14 Nisan 1929’da gerçekleşti. Barla-Bedre köyü arasında kırlık bir alanda.

İşte, bu ilk tanışma esnasında hayatının seyri değişti. Orada Nur dairesine girdi, Nur’un ilk talebelerinden oldu ve hayatının sonuna kadar da bu vaziyetini muhafaza etti.

Şimdi de Üstad Bediüzzaman’la olan görüşme, tanışma ve sohbet faslında dair kendi ifadelerinden bir bölüm sunalım. Şöyle anlatıyor Hulusi Bey: “Üstad Hazretleriyle görüştüğümde öyle bir hal içine giriyordum ki, tarif edemem. Üstad’la çok az (yekûn altı kez) görüştüğümüz halde, o kadar lezzet aldım ki, tarife sığmaz.

“İlk intibalarımı ömrüm oldukça anlatsam, yine de bitiremem. Beni öyle bir çekti çevirdi ki, başka hiçbir şeye meylimiz kalmadı. Neyi var idiyse bana söyledi. 

“O, Allah vergisidir. Cenâb-ı Hak nasib etti. Hayatımda ilk defa birine ‘Üstad’ dedim, hata etmedim, isabet ettim.”

*

Hulusi Yahyagil’in Üstad Bediüzzaman’a tevcih ettiği sualların mühim bir kısmı Barla Lâhikasında yer alırken, diğer bir kısmı da Mektubat isimli hacimli eserde cevaplarıyla birlikte derc edilmiş durumda. Meselâ, Mektubat’daki İkinci Mektup ile Dördüncü, Altıncı, Sekizinci ve hatta Onuncu Mektub’un muhtevası ile bağlantılı suallar daha geniş bir sûrette Barla Lahikasının baş taraflarında yer almaktadır.

Saff-ı evvelden ve ilk talebelerinden olan Hulusi Bey ile Üstad Hazretleri öyle bir kaynaşmış ve kalben, ruhen, fikren öyle bir imtizaç etmişler ki, maddî mesafe itibariyle birbirinden çok uzak oldukları zamanlarda bile, birbirinin hâlini mânen hissetmişlerdir. Meselâ, Eğirdir’den Sarıkamış’a gönderildiğinde de durum aynı olmuştur. Kezâ, 1937’deki Dersim Harekâtı esnasında da aynı ruh hâleti içinde bulunmuşlardır. Bediüzzaman Hazretleri o tarihte sürgün olarak Kastamonu’da iken, talebesi Hulusi Bey de Elaziz’de olup Dersim’de operasyon için görev ve sorumluluk altına sokulmuş durumda. Bundan dolayı şiddetli müteessir iken, yaveri tarafından kendisine bir mektup getirilir. Mektup Üstadından gelmiş olup onu teselli mahiyetindedir. Mektupta aynen şunlar ifade ediliyor:

Hulusi’nin bir gailesi var diye hissediyorum. Merak etmesin. Risâle-i Nur’un şakirdlerine inayet ve rahmet, nezaret ve himayet eder. Dünyanın meşakkatleri madem sevap verir geçerler; o musibetlere karşı sabır içinde, şükür ve metanetle mukabele edilmek gerekir.

(Kastamonu Lâhikası, ilk bölüm mektupları)

Okunma Sayısı: 117
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Marmara Denizi’ndeki tek tehlike müsilaj değil

    Maça oruçlu çıkan Irving, galibiyette büyük rol oynadı

    Kovid ilacı kullanımına güncelleme

    İhtiyaç sahiplerine 1.5 liradan pide

    Emekliler açlık sınırı altında yaşıyor

    Yeni bir şok yaşanabilir

    Seçim kanunu AYM’de

    Gelin daha fazla zorlamayın

    Yoksulluk sınırı 6184 lira

    Adım atılmazsa mahallede esnaf kalmayacak

    23 milyon icra dosyası sırada

    Srebrenitsa’da 1993 kurbanları dualarla anıldı

    Dünyanın yarısı baş ağrısı çekiyor

    Kremlin'den Biden'a tepki

    Akşener: Kaçsalar da sandık gelecek

    Asgari ücret artmalı

    Koca: 804 hastanenin yoğun bakımında koronavirüs hastası kalmadı

    Buça’da açılan toplu mezardan 8 sivilin cesedi çıkarıldı

    İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

    Mariupol’de 1026 Ukrayna askeri teslim oldu

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Safra üretim merkezleri
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Basın kartında yeni skandal
    Risale-i Nur'dan

    İktisadda büyük bir bereket gizli
    Faruk ÇAKIR

    Böyle ‘dost ülke’ olur mu?
    Cevher İLHAN

    Başarısızlığa karşı “2053 hedefi”
    Ali FERŞADOĞLU

    Tedricilik ve tekâmül kanununa riâyet
    Mikail YAPRAK

    İktisad yok, israf çok..
    Ayhan Yıldırım

    Kur’ân’ı Kerîm’in hatîmi yeterli mi?
    Cenk ÇALIK

    Zihnin yardımcısı: Oruç

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.