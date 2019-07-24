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24 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Hür basın, şeffaflık ve demokrasi

M. Latif SALİHOĞLU
24 Temmuz 2019, Çarşamba
Rahmetli Adnan Menderes, münasebet geldikçe hep şunu söylerdi: Demokrasinin birinci şartı “seçim”dir; ikinci şartı ise “serbest seçim”dir.

Elhak öyledir. Bir ülkede eğer seçimler yoksa, hele hele seçimler hür ve serbest şekilde yapılamıyorsa, orada demokrasinin varlığından söz etmek abesle iştigaldir.

Bununla beraber, şunu da unutmamak gerekir ki: Demokrasinin işlerlik kazanması, kendi dinamikleriyle yoluna devam edebilmesi, hiç tartışmasız basın-yayın faaliyetinin de hür ve serbest şekilde yapılabilmesine bağlı. 

Yani, basın-yayın denilen medya faaliyetlerinin hür ve serbest şekilde sürdürülemediği bir yerde, demokrasinin ruh ve mânâ bütünlüğünden de söz edilemez.

Zira, biri diğerinin varlığını gerektirir. Bunlardan biri yoksa eğer, diğeri de yoktur veya “yok gibi” demektir.

* * *

Bir ülkede basın hür ve serbest ise, o ülkenin idarecileri kafasına estiği şekilde “kapalı devre” iş yapamazlar. Yaptıkları iş mutlaka ortaya çıkar korkusuyla, “kapalı kapıların arkasında” iş çeviremezler. Böyle şeylere kolay kolay cesaret edemezler.

Demek ki, demokrasi aynı zamanda şeffaflığı da gerektirir. İhaleler, ruhsat işleri, alım-satım-mübayaa işlemleri, bunların tamamının şeffaflık içinde yürütülmesi, yine demokrasinin erdemlerindendir.

Kezâ, basının hür ve yönetimlerin şeffaf olduğu yerlerde, rüşvet, iltimas, kayırmacılık, belgede sahtecilik, usûl ve kànun dışına çıkmak gibi “insanlık ayıbı” cümlesinden sayılan işler veya “arkadan iş çevirme”ler meydan alamaz. Bunlar kökten bitip tükenmese de, hiç olmazsa azalır, asgarî seviyeye iner.

* * *

Diktaya hevesli yönetimler, demokrasiden hazzetmediği gibi, hür ve serbest durumdaki bir basın-yayın faaliyetinden de şiddetle rahatsız olur.

Müstebit kafalar, bütün dinî-millî değerleri kullanarak milletin iradesini etkilemeye çalışır; ancak, milletin hür iradesine de güven duymaz. Milletin desteği ile seçilmek ister; ancak, aynı millî irade ile gitmek istemez. Gitmemek için de, demokrasinin kanallarını bir bir tıkamaya, hatta mümkünse yok etmeye çalışır.

Ezcümle, gazete ve televizyon gibi kamuoyunu etkileme gücüne sahip kuruluşları ya satın alma veya türlü baskıcı yöntemlerle yıldırma, caydırma, nihayet susturarak etkisiz hale getirme çabaları.

Türkiye’de 23 Temmuz Meşrûtiyet ilân edildiği tarihin hemen ertesi günü, yani 24 Temmuz’da (1908) basın-yayın üzerindeki sansür kaldırıldı. Zamanla 24 Temmuz günleri “Gazeteciler ve Basın Bayramı Günü” haline getirilmiş oldu.

Ne var ki, aradan yüz küsur sene geçtiği halde, açılan bu çığırda çok fazla mesafe aldığımız söylenemez. Doğrudan veya dolaylı baskılar, maalesef devam ediyor. 

Uzak olmayan bir zamanda, demokrasinin “olmazsa olmaz” şartlarından biri olan basın ve yayın faaliyetlerinin “meslek ahlâk prensipleri” dahilinde hür ve serbest hale gelmesini bekliyor ve temenni ediyoruz.

***

GÜNÜN TARİHİ: 24 Temmuz 1908

Basında sansür kaldırıldı

Yaklaşık 30 sene kadar devam eden “Ba­sı­n-yayın sansürü”, 24 Temmuz 1908 tarihli res­mî tebliğ ile kal­dı­rıl­mış oldu. 

Sultan II. Abdülhamid devrinde uygulanan “Mutlakiyet” rejiminin bir gereği olarak, 1878’den itibaren basın-yayın faaliyetlerine sansür getirilmişti.

Bu 30 yıllık zaman zarfında herhangi bir gazete veya mecmuanın matbaalarda basılması çok katı müeyyidelere ve çok da ağır işleyen bir prosedüre bağlanmış durumdaydı. Bazı vilayetlerde gazete, mecmua çıkarmak için yapılan bir müracaatın müsbet veya menfî cevabı, aylar (altı ay gibi) süren bir gecikmeyle ancak alınabiliyordu.

1945’te kurulan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 24 Temmuz’u baz alarak, basında sansürün kaldırılışı gününü, 1950’de Basın Bayramı Günü olarak ilân etti.

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