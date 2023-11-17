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17 KASIM 2023 CUMA - YIL: 54

Hür seçim varsa demokrasi var

M. Latif SALİHOĞLU
17 Kasım 2023, Cuma
GÜNÜN TARİHİ: 17 Kasım 1924-30

Demokrasiden nasipsiz diktacı kafalar, seçimi bir kere kazandıktan sonra, iktidar gücünü elinden bırakmak istemez. Seçimlerde her türlü hileye başvurmaktan çekinmez. Bu durum, geçmişteki tek parti döneminde olduğu gibi, maalesef günümüzde de tezâhürleri görünüyor.

Oysa, demokrasi demek, rakip şahıslara ve partilere de hayat hakkı tanımak demektir. Onların da seçimlere hür, serbest olarak, âdil ve eşit şartlarda girmelerini temin etmek demektir. Bunlar yoksa, erdemli demokrasi de yok demektir.

Aşağıda, yakın tarihten iki çarpıcı örnek verilecek. Ancak, o safhaya geçmeden önce, demokrasi ile, hür seçimlerle ve bilhassa millî irade ile bağdaşması mümkün olmayan bir düğümden söz etmek istiyoruz. O da şu: Son seçimlerde ciddi manada korsan oy şüphesi uyandıran bir tablo dikkatleri üzerine çekiyor. Tablonun en basit tarifi-görüntüsü şudur: 

2007’de Türkiye’nin nüfusu 70 milyon iken, seçmen sayısı 42 milyon civarında idi. Son seçimlerde ülke nüfusu 85 milyon iken, seçmen sayısı 64 milyona dayandı. 

Aradan geçen 15-16 sene zarfında artan nüfus miktarı 15 milyon iken, seçmen sayısındaki artış 22 milyonu geçmiş durumda. Seçmen sayısında, nüfusa oranla 7 milyon artış olmuş görünüyor. Bu artış oranı, hiçbir şekilde rasyonel görünmüyor. Dünyadaki demokratik ülkelerinde hiçbirinde böyle bir istatistik garabeti yoktur. Bunun mutlaka araştırılması ve izah edilmesi gerekiyor.

Şimdi, esas konumuz olan günün tarihindeki demokrasi dışı uygulama örneklerine geçelim.

*

Yakın tarihte yaşananlar gösteriyor ki, 1946’ya kadar Türkiye’de sadece “sözde demokrasi” var imiş. 1946’da atılan adımın ismi de “sopalı seçim” şeklinde tarihin kayıtlarına geçti.

Şimdi, Cumhuriyetin ilk döneminde 5-6 yıl arayla iki kez yaşanan ve adına “demokrasi denemesi” denilen göstermelik oyunlardan iki misal verelim.

Birinci misâl:

Halk Fırkasından ayrılan bir grup politikacı/asker, 17 Kasım 1924’te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası isimli partiyi kurdu. Kurucu üyelerin isimleri şöyle: Kâzım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Adnan Adıvar, Refet Bele.

Bu parti, türlü bahanelerle, 5 Haziran 1925'te kapatıldı: Şeyh Said Hadisesinin siyasî faturası onlara kesildi. İrticaya taviz vermekle suçlanan yönetim kadrosunun çoğu siyaset yapmaktan men’edildi. Bir kısmı da, İzmir ve Ankara’daki İstiklâl Mahkemelerinde yargılandı. İdam edilmekten zor-bela kurtuldular.

İkinci misâl:

Halk Partisine muhalif olan kişileri ortaya çıkarmak için M. Kemal’in yakın arkadaşı Ali Fethi Okyar başkanlığında kurdurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası (Partisi), 17 Kasım 1930 kendi kendini feshetti. Bu siyasî harekete de Menen Hadisesi fatura edildi.

Üç ay kadar evvel kurulmuş olan bu partinin kapatılma gerekçesi olarak da şu hususlar ileri sürüldü: Ekonomide liberal görüşü benimseyen bu partinin içine, kısa zamanda gerici, mürteci ve gayr-i memnun kimseler sızmıştır.

Bu ikinci denemeden sonra, demokrasi hepten rafa kaldırıldı. Oysa, M. Kemal ve ekibi isteseydi, demokratik sistem pekâlâ kolay bir şekilde işletilebilirdi. Ama, onlar bunu kat’iyyen istemedi.

*

Son söz, şehit Başbakan Adnan Menderes’ten: 

“Demokrasinin ilk şartı seçim, ikinci şartı serbest seçimdir.”

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