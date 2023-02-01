"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Hürriyet ve demokrasi nîmetinin bedeli

M. Latif SALİHOĞLU
01 Şubat 2023, Çarşamba
Şu dünyada işleyen bir İlâhî kanundur ki, her nîmet bir külfet mukabilindedir.

Külfet, zahmet çekmek, bedel ödemek demektir. Dolayısıyla, zahmet-meşakkat çekmeden, fatura-bedel ödemeden ulvî nîmetlere vâsıl olunamıyor.

İşte, hürriyet ve demokrasi de büyük nîmetler silsilesi içinde olup, medeniyet beşerin terakkisi itibariyle liste başında yer alanlar arasında sayılır.

Bugün itibariyle çokça ihtiyacımızın bulunduğu bu iki büyük nimetin temini için yakın tarihimizdeki büyük (Namık Kemâl ve Said Nursî gibi) bazı zatların çektiğine dair bir pencere açmaya çalışalım.

*

Çok erken denilecek bir yaşta vefat eden Namık Kemâl (1840–88), yıllarca hürriyet, meşrûtiyet ve kànunda hâkimiyet yolunda mücadele etti. Bu dâvânın bayraktarlığını yapmak uğrunda, ömrünün çoğunu sürgünde, hapiste, zindanlarda geçirdi, Netice itibariyle maksadına bir derece muvaffak oldu. 1876’da Meşrûtiyetin ilânı ile Kànun–u Esâsî (ilk Anayasa) kabul edildi.

Meşrûtiyetin ilânından 30 sene sonra meydân-ı zuhûra çıkan Bediüzzaman Said Nursî de, Kur’ân ve Sünnet prensiplerine uygun şekilde, ilim ve mârifet bayrağıyla istibdada karşı çıkarak hürriyeti dâvâ etti; kezâ, Mutlakiyete muhalefet ederek Meşrûtiyeti savundu.

Bu yaptıklarından dolayı da, tıpkı Namık Kemâl gibi—hatta daha da beteri şekilde—başına gelmedik belâ, musîbet, sıkıntı kalmadı: Monarşi döneminde tımarhane, hapishane, zindan, idam talebiyle muhakeme...., Cumhuriyet’ten sonra ise, 35 yıl devam eden sürgün, hapis ve zindan hayatı.

Buna rağmen, Said Nursî, hürriyet ve demokrasi (meşrûtiyet) yolundan asla vazgeçmedi; dahası, bu mecrâda büyük muvaffakiyetler kazandı. O, bilfiil siyasete girmeyerek, nice eserleriyle bu dâvânın bir nevî sancaktarlığını yapmış oldu.

*

Namık Kemâl’in 1888’de vefat etmesiyle birlikte, bir ismi de “Osmanlı Hürriyetçileri” olan Jön Türkler arasındaki ihtilâf su yüzüne çıkmaya başladı.

Nitekim, meşhûr Kemâl’in vefatından bir yıl sonra (1889) Askerî Tıbbiyeliler arasında gizli bir klik hareketinin teşekkül etmeye başladığı tesbit edildi. Süreç içinde değişik isimler kullanan bu gizli klik-grup, nihayet 1902’de İttihat ve Terakki Cemiyeti şeklini aldı.

Gariptir ki, bu ismin ortaya çıkmasıyla birlikte, eski isimlerin hemen tamamına adeta sünger çekildi, hatta muhalif kimseler tehdit edilmeye başlandı. Artık varsa–yoksa İttihatçılık…

Başlangıçta Mizancı Murad, Prens Sabahaddin gibi liberal ve hürriyetçi görüş sahiplerinin etkili olduğu bu cemiyet, bilhassa Selanik kökenli dönmelerin merkezî yönetime sızmaya başlamasıyla birlikte bozulmaya yüz tuttu.

Bu cemiyette ayrışma ve bölünme, 1902’de Paris’te yapılan I. Jön Türk Kongresinden sonra iyice belirginleşti. Jön Türkler, bilâhare İttihat–Terakki ile Ahrarlar olarak resmen ikiye ayrıldı. 

Nimetin zahmet ve meşakkati devam ediyordu.

*

İşte, 1908 Türkiye’sinde su yüzüne çıkacak ve yıllar yılı rekabetkârâne devam edecek olan iki ana eksenli siyasî yapı, devlet ve millet hayatında kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı.

Bunlardan birincisi olan Ahrar’ın en büyük dayanağı, iktidara gelmek için milletin hür iradesine dayanmak iken, İttihatçıların en büyük kozu ise, komitacılık mantığıyla devletin içine sızmak ve iktidar menfaati uğrunda icabında güç kullanmak, provokasyonlarda bulunmak, cinayet işlemek, hatta bazen kendi tarafındaki adamı bile öldürmek mübah görüldü.

İşte, bilhassa son yüz yirmi senelik “Demokrasi ve darbeler tarihi”miz, daha çok bu iki temel anlayış ve bu iki eksen etrafında şekillenerek devam ediyor.

Günümüzde işlenen siyasî cinayetlerin iç yüzünü de bu zaviyeden bakarak değerlendirmek mümkün.

Ne yaparsın ki, bunlar da hürriyet ve demokrasi nimetinin bedeli ve külfeti cümlesinden sayılıyor.

Okunma Sayısı: 207
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meteoroloji’den 33 ile kar uyarısı

    Zulüm ve haksızlık devleti çürütür

    Esnaf primini yatıramıyor

    20 yeni cezaevi daha

    Enflasyon-faiz-kur sarmalı yatırımcıyı korkutuyor

    ‘Milletimizin ferasetine güveniyoruz’

    Samanın tonu 3 bin 500 TL’yi aştı

    EYT’de prim bilmecesi

    ‘İnsanların yargıya güvendiği bir dönem başlatacağız’

    Dış ticaret açığında rekor artış

    Esnafın elektrik faturası iş yeri kirası ile yarışıyor

    Yeni Asya’dan kuvvet alıyoruz

    Önemli olan kişi değil, sistem

    Demokrasi sözü veriyoruz

    Doğalgaz fiyatını indirin

    Macaristan: Bir başka Dinin Kutsal Kitabını yakmak hiçbir şekilde kabul edilemez

    İstanbul'da 112'ye yapılan ihbarların yüzde 68,12'si asılsız çıktı!

    Tuz Gölü alarm veriyor!

    Bolsonaro, ABD'de kalabilmek için vizeye başvurdu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    20 yeni cezaevi daha
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Etkili bir yasama ve denetim için
    Genel

    EYT’de prim bilmecesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hürriyet ve demokrasi nîmetinin bedeli
    Genel

    Enflasyon-faiz-kur sarmalı yatırımcıyı korkutuyor
    Orhan Ali YILMAZ

    Yaralı şu parmağımız... Bir de şu sendikacılığımız...
    Süleyman KÖSMENE

    Çürümüş kemikleri kim diriltecek?
    Ali FERŞADOĞLU

    Şans, kısmet ve kaderimizi nasıl değiştirebiliriz?
    Faruk ÇAKIR

    Gençlerin gündemi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.