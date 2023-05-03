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3 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Hürriyetimiz yerlerde sürünüyor

M. Latif SALİHOĞLU
03 Mayıs 2023, Çarşamba
Bugün, yani 3 Mayıs, gûyâ “Dünya Basın Hürriyeti Günü”dür. Şimdilerde buna “sözde” demek daha doğru olur.

Zira, Türkiye’de yaşayan bir basın mensubu olarak söyleyelim ki, demokrasi tarihimizde basın hürriyetinin bu derece kısıtlandığı ve adeta ayaklar altında paspasa çevrildiği başka hiçbir dönemi bilmiyor ve hatırlamıyoruz.

Ezcümle: 4-5 senedir basın kartımız yenilenmiyor. Aynı şekilde, “Gri-Hizmet Pasaportu”muz verilmiyor. Bunlardan çok daha ağır bir ceza olarak resmî Basın-İlân hakkımız yıllardır âdeta gasp edilerek verilmiyor. Akredite meselesi de cabası…

İşte, bunca haksızlık ve kefillik karşısında basın hürriyetinin varlığından söz etmek ne yazık ki mümkün görünmüyor.

Bu durum tesbitinden sonra, şimdi de “Dünya Basın Özgürlüğü Günü” ile ilgili gelişmelerin seyrine bakalım.

*

20 Aralık 1993 tarihli Birleşmiş Mİlletler Genel Kurulu toplantısında, her yıl 3 Mayıs gününün dünya çapında bu maksatla anılmasına karar verildi.

Karar güzel; ama görüldüğü gibi, bunun çoğu kez kâğıt üstünde kalıyor olması, ister istemez insanın içini burkuyor.

İşte vakıa: BM’de 30 yıl önce alınan “Basın Hürriyeti”ne dair söz konusu karar, sanki bize hiç uğramamış, yahut galip hemen teğet geçmiş gibi...

1970’te yayın hayatına başlamış bir basın kuruluşunun çalışanı ve fiilen kırk yıllık bir basın mensubu olarak, kendimi(zi) kesinlikle “hür ve serbest” görmüyoruz. Bilhassa son yirmi senede “kazanılmış haklar”da daha bir geriye gittiğimizi yaşayarak görüyoruz. 

Evet, bize yönelik olarak uygulanan haksızlık, adâletsizlik had safhada.

Bu zaman zarfında, ayrıca sayılamayacak kadar çok sayıdaki medya kuruluşunun ve bilhassa siyasî, fikrî sahada neşriyat yapan gazetelerin kapanması; daha da önemlisi, basın-yayın mesleğine hayatını vermiş pekçok meslek erbabının işten atılması, yahut işsiz kalması, söz konusu acı gerçeğin en açık, en bâriz bir göstergesi mahiyetindedir. Oysa, hür basın, hürriyet ve demokrasinin de “olmazsa olmaz” unsurlarından biridir.

Bir başka ifade ile denilebilir ki: Demokratik bir ülkede, basın-yayın çalışanları ne derece hür ve serbest ise, var olduğu kabul edilen demokrasinin gücü, kuvveti, itibarı da o kadardır.

Bir misal: “28 Şubat Süreci”nde, medya sektörü üzerinde ciddî bir baskı uygulanıyordu.

Emin olun, kendi penceremizden baktığımızda, özellikle son yıllarda uygulanan baskıcı politikalar, o dönemin nefret uyandıran uygulamalarını dahi geride bırakmış derecede görüyoruz. 

*

Günün tarihini özetleyecek olursak:

BM’nin 3 Mayıs’ı “Dünya Basın Özgürlüğü Günü” ilân etmesinin önemli sebep ve gerekçeleri arasında şunların ifade edildiğini görmekteyiz:

1. Basının, “hürriyet ve demokrasiyi korumak”taki rolünü vurgulamak,

2. Gazetecilik ahlâkını ön plâna çıkarmak, 

3. Basına sansür ve gazetecilere hapis cezası uygulanan ülkelere bir mesaj vermek. 

4. Özellikle, vazife başında vurulan, yahut öldürülen gazetecileri anmak ve bu hadiselerle bağlantılı olarak yetkili kişi ve mercilere sorumluluklarını hatırlatmak.

5. Dünya çapında ve ülkeler bazında yaşanan ve yaşanmakta olan kayda değer gelişmeleri (ülkelerin basın karnesini) istatistikî bilgiler eşliğinde nazara vermek.

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