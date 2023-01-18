Hüseyin Ağabey ve Hz. Hızır

Geçen hafta sonu (14 Ocak 2023) dâr-ı bekaya gidenler kervanına katılan Hüseyin Kileci Ağabey, İstanbul’da yaşayan “son şahitler”den biriydi. Allah rahmet eylesin.

Kendisiyle uzun yıllar aynı muhitte oturduk. Bayramlarda ziyaretine gittiğimiz gibi, Risale-i Nur derslerinde de mükerrer görüşmelerimiz, sohbetlerimiz oldu. 2007 senesindeki bir gece sohbeti esnasında, bize çok orijinal gelen bazı bilgileri aktardı, hatıralar nakletti. Onların bir kısmını bilvesile paylaşmaya çalışalım.

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Kendi ifadelerinden dinlediğimiz kadarıyla, Hüseyin Ağabeyin Üstad Bediüzzaman ile ilk karşılaşması, 1952 senesinde Fatih Camii avlusunda gerçekleşiyor. O tarihte kendisi bir marangoz atölyesinde çırak olarak çalışıyor. Önceden aldığı haber üzerine, ustasından izin alıp Üstadı görmeye geliyor. Aynı semtte bulunan Reşadiye Otelinden yürüyerek Fatih Camiine gelen Hz. Üstadı yakın mesafeden takip ediyor. Elini öpmeye çalışıyor. Daha da önemlisi, Üstad Bediüzzaman’ın o en meşhur fotoğrafının çekilmesi ânına şahit oluyor.

Bir görgü şahidi olarak bize naklettiğine göre, Üstad, Sultan Fatih’in türbesine pek yakın bir noktadan Fatiha okurken, onu takip eden bir fotoğrafçı da fırsat buldukça onun resmini çekiyor. Dua-Fatiha okuması esnasında, âniden şöyle bir sağa dönüp bakması ile fotoğrafçının deklanşöre basması bir oldu. Yani ânlık, saniyelik bir görüntünün kayda geçmesidir o meşhur fotoğraf.

Ezan okunduktan sonra birlikte camiye giriyorlar. Hüseyin Ağabey, caminin sağ tarafında Hz. Bediüzzaman’ın tam arkasında huşu ile namaz kıldığını anlattı. Bilahare, ikinci kez aynı huzuru yaşadığını nakletti.

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Hüseyin Ağabeyin bir hatırası da, 1952’deki Gençlik Rehberi mahkemesi ile ilgili. Mahkeme günü, Sirkeci’deki (şimdi büyük postane) o zamanlar Adliye binası olan yere gidiyor. Oradaki büyük izdihama şahit oluyor. Mahkeme salonu da aynı şekilde hınca hınç dolu imiş. Öyle ki, duruşma yapılamayacak kadar kalabalık. Hakim polis çağırdığı halde, salonu yine de boşaltamadılar. Hakim, son çare olarak Üstad Bediüzzaman’dan yardım istiyor. Hz. Üstad da salondaki kalabalığa şöyle seslendi: Beni sevenler lütfen salondan dışarı çıksın.

Kalabalık bir anda dışarı akmaya başladı. Belli bir sayıdan sonra, hakim “Tamam, gerisi kalabilir” dedi. Ben de içerde kalanlar arasında idim.

Üstad Bediüzzaman, namaz vakti girince mahkeme heyetinden izin istiyor. Bir defasında izin verdiler, otomobille Sultanahmet Camiine gitti. Bir defasında izin vermediler, Üstad mahkeme salonunda seccadesini serip farz namazı edâ etti.

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Vakit namazlarını mümkün olduğunca Fatih Camiinde kılmaya çalışan Hüseyin Ağabey, namaz sonrasında iki defa Hızır Aleyisselam ile karşılaştığını da anlattı.

Karşılaşma ânını anlatmadan önce, tarihte yaşanmış bir menkıbeyi nakletti: Menkıbeye göre, Fatih Camiinin temel atma merasimi esnasında (1463), Anadolu’nun uzak bir diyârından geldiğini söyleyen bir zât-ı muhterem, temel harcını Sultan Fatih ile birlikte atmak istediğini söyler. Onun bu istediği Sultan Fatih’e iletilir. Fatih de o zâtı dikkatlice dinledikten sonra, onun mânen keşfeder ve şöyle bir şartını dile getirir: Tamam muhterem, temel harcı birlikte atalım; ama, sen de söz ver, hayatta olduğun müddetçe beş vakit farzdan birini bu camide kılacaksın.

Sultan Fatih’ten başka kimsenin o an için bilemediği Hızır Aleyhisselam da bu şartı kabul ediyor ve caminin temel harcını birlikte atıyorlar.

Hüseyin Ağabey, bu kıssanın ardından, kendisinin de iki defa Hz. Hızır ile camide karşılaştığını anlattı: Namazdan sonra birisi gelip kendisiyle musafaha yapıyor. Beraberce dışarı çıkarken, Hüseyin Ağabey şöyle bir eğilip ayakkabısı alıp tekrar doğruluyor. Hayret içinde fark ediyor ki, onunla konuşan şahıs ortada yok; aniden kayıplara karışıyor. İkinci karşılaşma yine namaz çıkışında ve benzer şekilde vaki oluyor. Kendisi tam kanaat getiriyor ki, gelip onunla musafaha eden kişi Hızır Aleyhisselâmdır. Allahu a’lem…