İktidar makamı, tapulu mal değildir

Yaşadığımız günün sonrasını düşünmek herkes için lâzım iken, bilhassa siyasî iktidarlar için elzemdir.

Zira, siyasî makamlar sabit ve kalıcı değildir. Demokrasilerde makamların devir-teslim işlemi, “olmazsa olmaz” uygulamalardan biridir. Yönetim kadroları daimî bir surette değişmek durumundadır.

Bir başka ifadeyle, mahkeme kadıya mülk olmadığı gibi, iktidar mevkii de siyasilerin tapulu malı değildir. Vakt-i zamanı geldiğinde, bulundukları makabı bırakmaya mecburdurlar.

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İktidar olma potansiyeline sahip olan partiler, gün gelir kaybeder, gün gelir zafere ulaşırlar. Şunu hatırdan çıkarmamalı ki, zafer sarhoşluğu bazen adamı kör eder. Bırakın yarını düşünüp görmeyi, bir adım ötesini görmeye dahi engel olur.

Fakat, zafer sarhoşu olan ileriyi görmemesi, önüne çıkacak çukurların, tümseklerin, virajların, iniş-çıkışların varlığını ortadan kaldırmaz.

Aklı başta ve dikkatlice gidilmezse, mukadder akıbet kaçınılmaz olur: Mağrur mağrur giderken kişi, öyle bir duvara toslar, karşısına öyle bir engel çıkar ki, neye uğradığını şaşırır. O şaşkınlık ile yere düşer; beraberindeki kişiler ve eşyalar da aynı şekilde düşer, dağılıverir.

Bunları düşünmemek, geleceğe dair muhtemel gelişmeleri hesaba katmamak, adeta gözünü kapamak ve devekuşu misâli başını kuma gömmek gibidir.

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Zafer sarhoşluğu, daha çok askeriyede, şan-şöhrette, ticarette ve siyaset âleminde tezâhür eder.

Bu mesleklerin liderleri ve kurmay kesimi, bütün şerefleri şahsa ve başa mal etme eğiliminde olduklarından, etraflarına da onları pohpohlayan yağcı, müdahaneci, meddah, dalkavuk adamlar toplanır.

Meddahlar, bir taraftan lidere yakın olmak ve baştakilerin gözüne girmek için yağcılıkta yarışırken, bir taraftan da etrafa caka satarlar: “Biz güçlüyüz, biz galibiz, bizi kimse yıkamaz” afra-tafrasıyla kasım kasım kasılırlar.

Düşünmezler ki, bugünün bir de yarını var. Yarın için ise, ortaya çıkacak durumların çok daha farklı olabileceğini akıllarına getirmezler.

Oysa, yarının bugünden büsbütün farklı olma ihtimali herkes için geçerli.

Nice zenginlerin dilenci durumuna düştüğü, nice şöhretlerin yerlerde sürünür hale geldiği, nice kumandanların düşmana esir düştüğü, nice muktedir sultanların en yüksek mevkiden düşerek alaşağı olduğu garip bir dünyada yaşıyoruz.

Şüphesiz, bu halin tersi de söz konusu. Tarih, fakir iken zengin olan; esir, köle, ırgat, çoban iken sultan olan çok sayıda insanlara da şahitlik etmiş.

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Aslolan hakikat, yüksek mevkilerde bulunanların yarını düşünmesidir. Şayet düşünmez ve her türlü ihtimali hesaba katarak tedbirli gitmezlerse, bulundukları mevkiden düştüklerinde çok büyük azap çekerler. Hayat onlara işkenceli bir azaba döner.

Bilhassa siyasiler ve yönetimdeki muktedirler, pek yakın geleceği dahi düşünmeye ve en hakir gördüğü kimselerle bile yer değiştirebileceğini hesaba katmak durumundadırlar. Zira, siyasette bazan bir gün bile uzun sayılırken, bazan da bir yıl çok kısa bir süre olarak yaşanabiliyor. Türkiye’de ve yakın çevresinde bunun da birçok örneği var.

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Hem hayatî tecrübelerimiz, hem tarihî bilgilerimiz bize şunu da gösteriyor ki:

Vaktiyle en aziz durumda görünenler, bir müddet sonra en zelil ve en acınacak bir duruma düşebiliyor. Kezâ. bilhassa muktedir iken, vaktiyle başkasına revâ gördüğü bed-muameleye, bir müddet sonra bizzat o muktedir olanlar maruz kalabiliyor. Aynı şekilde, vaktiyle başkası için kurmuş olduğu tuzağa, gün gelir o tuzağı kuranın kendisi düşebiliyor.

Misalleri daha da çoğaltmak mümkün. Ancak, ârif için bu kadarı kâfi gelir.