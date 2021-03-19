İlk Meşrûtî Meclis

GÜNÜN TARİHİ: 19 MART 1877

Bizdeki ilk demokratikleşme süreci-vetiresi üzerinden 154 yıl geçti. Aradan bir buçuk asırlık bir zaman geçtiği halde, demokrasimiz, maalesef hâlâ özürlü, hâlâ kör-topal bir şekilde ilerlemeye, geleceğe doğru yürümeye devam ediyor.

Her şeyden önce, halkın-milletin-seçmenin iradesine saygı duyulması lâzım. Millî irade üzerinde keyfice muamelelerden kaçınılması lâzım..

Ama, hür iradeye en çok saygı duyması gerekenler bile, o nezaketten, o anlayıştan ne yazık ki pek uzak görünüyorlar.

Yine de ümidi kesmek yok, karamsarlık içine düşmek yok. Ümitsizlik kabul görmüş olsaydı şayet, bugün gelinen seviyenin bile fersah fersah gerisinde olmuş olacaktık.

Dolayısıyla, buna da şükür diyor ve fakat “mevcuda iktifa” etmemeyi hayatî derecede önemli görüyoruz.

Bu girizgâhtan sonra, şimdi de bundan yüz elli dört yıl önce bugün açılan ilk Osmanı Parlamentosu ile ilgili tarihi gelişmelere bakalım.

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Bugünkü karşılığı “Demokrasi” olan Meşrûtiyetin 23 Aralık 1876’da ilân edilmesinden sonra teşkil edilen ilk Osmanlı Meclis-i Mebûsânı (Millet Meclisi), 19 Mart 1877’de açıldı ve normal çalışmalarına fiilen başlamış oldu.

Meclis'in açılışı vesilesiyle geniş iştirakli bir merasim yapıldı. Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen merasimde, ecnebi temsilciler de hazır bulundu.

Yeni teşkil edilen Mabusan Meclisi’nin ilk başkanlığını Ahmed Vefik Paşa yaptı. (NOT: Çok yakın bir tarihte vefat eden İBB adaylarından Ahmet Vefik Alp, bu zatın torunlarından biridir.)

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Anayasanın (Kànun-i Esasî) kabulü ve Meşrûtiyetin ilânı bu tarihten yaklaşık üç ay kadar evvel gerçekleştirilmişti. Bu süre zarfında parlamentonun teşkili için gerekli hazırlıklar yapıldı.

Yeni rejimin adı "meşrûtî monarşi" idi. Dolayısıyla, yapılacak olan düzenlemeler de buna göre dizayn edilecekti. Ön hazırlık olarak, iki ayrı Meclis binası ihdas edildi. Çünkü, yeni sistem iki meclis tarzında işleyecekti: Biri Meclis-i Mebûsân, diğeri ise Senato manasında Meclis-i Âyân. Bu ikisine birden Meclis-i Umumî denildi. Nihayet, iş seçimlerin fiilî şekilde yapılması aşamasına geldi.

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19 Mart’tan itibaren çalışmalarına başlayan ilk Meclis-i Mebusanın üyeleri, geçici bir talimatla vilayet, sancak ve kazaların idâre meclisi üyeleri arasından seçildi. İstanbul için ise, ayrı bir seçim tarzı uygulandı.

Mebusan Meclisi'ne 115 üye seçildi. Bunların 70'ten fazlası Müslüman, geri kalanı ise gayr-ı müslim temsilciler idi.

Bu meclis, 28 Haziran 1877’de çalışmalarını tamamlayarak dağıldı.

Aynı seçim usûlüyle teşkil edilen ikinci Meclis-i Mebusan ise, 13 Aralık 1877’de toplandı. "93 Harbi"nin (1877 Osmanlı-Rus Savaşı) getirdiği sıkıntılar sebep gösterilerek 14 Şubat 1878’de tâtil edildi.

İşte bu tatil, ne yazık ki çok uzun sürdü. Öyle ki, Mebûsân Meclisi'nin yeniden teşkili tam otuz sene sonra mümkün olabildi.

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Osmanlı Anayasası olan Kànun-i Esasî gereği, Mebusan Meclisi ile birlikte Ayan Meclisi’nin de teşkil edilmesi gerekiyordu. Bu meclisin üye sayısı daha azdı. 25-30 kişi kadar.

Meclisin üyeleri, daha çok elit tabakadan, yani seçkinler heyetinden müteşekkil idi. Bir nev'î senatörlük vazifesi görmekte idiler.

Osmanlıdaki bu ilk demokrasi denemesi, ne yazık ki iç ve dış gelişmelerin tazyikatı altında can çekişme noktasına geldi. Padişah Sultan II. Abdülhamid, ülkenin mâruz kaldığı çetin şartları gerekçe göstererek Meşrûtiyeti askıya aldı. Askı süresi, maalesef 30 yıl kadar sürdü.