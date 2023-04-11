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11 NİSAN 2023 SALI - YIL: 54

İman korkuyu yener

M. Latif SALİHOĞLU
11 Nisan 2023, Salı
İstiklâl Marşı gayet yüksek bir iman derecesiyle yazıldığı için, o imanın verdiği kuvvet ve dirayetle “Korkma!” diye başlar.

Sadece başlamakla kalmaz, marşın devamında aynı imânın kuvvetiyle yine “Korkma!” diye hatırlatma yapar. Bunun bir misâli şudur:

Garb’ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar, 

“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Demek ki, imân şairi Mehmet Âkif’e göre, iman korkuyu yener ve üstesinden gelir.

*

Hayatta korku nedir bilmeyen Bediüzzaman Hazretleri de, Kurân’ın bir tefsiri olan eserlerinin tamamını yine imanın vermiş olduğu kuvvet ve dirayetle telif eder. Doğrudan “iman ve korku”ya dair birçok bahiste veciz ifadeler kullanır. Meselâ, şu ifadelerde olduğu gibi:

“Her hakiki hasenât gibi, cesâretin dahi menbaı imândır, ubûdiyettir. …Evet, tam münevverü’l-kalb bir âbidi, küre-i arz bomba olup patlasa, ihtimâldir ki onu korkutmaz. …İmânı ona bir emniyet-i tâmme verir.” (Üçüncü Söz)

“Ey kardeşlerim! Eğer ehl-i ilhadın dalkavuklan, sizi korkutmak ile kudsî cihâd-ı mânevînizden vazgeçirmek için size hücum etseler; onlara deyiniz: ‘Biz hizbü’l-Kurân’ız, (Hicr Sûresi/9: Şüphesiz ki Kur’ân’ı Biz indirdik ve onu koruyacak olan da Biziz) sırrıyla, Kurân’ın kal’asındayız.” (29. Mektup)

Evet, ehl-i dünya ve ehl-i siyasetin bütün korkutmalarına karşı hiç çekinmeyen ve Kurân’a hizmetten geri durmayan Üstad Bediüzzaman, 13. Mektup’ta da aynen şunu ifade ediyor: “Bütün sergüzeşt-i hayatım şahittir ki, hak gördüğüm meslekte gitmeye karşı korku elimi tutup men’edememiş ve edemiyor.”

*

Hak ve hakikat bu merkezde olmasına rağmen, mümin insanlarımızın önemli bir kısmı yine de korkuyor. Korkudan dolayı, maalesef ki zulme, haksızlığa, zorbalığa karşı gelmiyor, gelemiyor.

Bu hâl gösteriyor ki, iman da iki türlüdür: Taklidî iman, çetin zamanlarda sahibini ayakta tutamıyor, onu muhafaza edemiyor, korkular ve zorluklar karşısında çabuk kırılıp dağılabiliyor. Sağlam ve sarsılmak iman ise, elhak tahkikî olandır ki, asıl ona sarılmalı ve onun için çalışmalı.

*

Yaşadıklarımız ve şahit olduklarımız bize gösteriyor ki, hayat, hep aynı renkte, aynı tonda, aynı çizgi üzere gitmiyor; daima değişkenlik arz ediyor.

Aynı şekilde, korkulara yol açan güvenlik derecesi de türlü değişimlere uğruyor. Korku, bazan azalır, bazan çoğalır.

Fakat, bütün bu gel-gitlerde ve iniş-çıkışlarda değişmeyen, değişmemesi gereken temel bazı duygu ve düşünceler var. Bunlar, insaniyet için en ulvî, en kudsî değerlerdir: Burada önemle nazara verdiğimiz başta iman olmak üzere, izzet, iffet, cesaret, şecaat, haysiyet, vesâire, hepsi de bu cümleden sayılan kıymet ve meziyetlerdir. Dolayısıyla, şartlar ve imkânlar ne şekilde olursa olsun, bunlardan ferâgat edilmez, bunlardan tâviz verilmez, bunlar terk edilmez ve edilmemeli...

*

Tabiî, burada “Allah korkusu”nu hariç ve istisna tutarak şunu rahatlıkla diyebiliriz ki: İman ile korku, aynen nur ile zulmet gibidir. Yani, aydınlık ile karanlık mesabesindedir. Biri diğerinin zıddıdır. İkisi aynı yerde olamaz, duramaz ve bulunamazlar… Kişinin kalbine bunlardan biri girdiğinde, diğeri mutlaka çıkar, gider.

Toplum genelinde de, bunlardan biri kuvvetlenirse, diğeri zayıflamaya yüz tutar. Dahası, ikisi de kıyamete kadar var olmaya devam eder; zaman içinde sadece kuvvet oranları, güç dengeleri değişir, o kadar.

Final: Her şeye rağmen, yaşadığımız şu olağanüstü kritik dönemde de, imanın korkuya galip geleceğine olan fikir ve kanaatimiz tamdır.

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