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13 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

İman ve irade kuvveti

M. Latif SALİHOĞLU
13 Ekim 2023, Cuma
İmanın hayata hayat olması, yahut imanın hayata hâkim kılınması, ancak irade kuvvetinin devreye girmesiyle mümkün olabiliyor.

Kezâ, en büyük hazine olan imanın amel sahasında tezâhür edip şekillenmesi, hiç tereddütsüz yine o “irade kuvveti”in varlığı ve dirliğiyle mümkün olabiliyor.

Bu noktadan hareketle denilebilir ki, “iman”dan sonra gelen “takvâ ve amel-i salih esasları” dahi, pek ehemmiyetli olan o irade kuvveti ve irade terbiyesi ile doğrudan bağlantılıdır.

*

Nur Külliyatındani muhtelif risâlelerde ehemmiyetle bahsedildiği gibi, insanda hükmeden üç büyük “kuvvetler koalisyonu” var: Akıl, şehvet ve gadap duygusu. Bu duyguların, ayrıca ifrat, tefrit, vasat mertebeleri mevcut.

İnsanoğlunun en çetin imtihanı, işte bu üç mertebe arasındaki geçişlerde, katmanlarda, derecelerde ciddiyet ve ehemmiyet kazanıyor. Kişide baskın durumdaki duygu ne kadar kuvvetli ve şiddetli ise, imtihanı da o nisbette çetin ve şedit oluyor.

İmtihan gereği, hemen herkeste bir şekilde var olan zaafların, kişiyi ifrata yahut tefrite doğru çekmesine mukabil, kula ihsan olunan irade kuvvetinin de yardımıyla “vasat”ı tercih etmek, vasat çizgide sabır ve sebat ile durabilmek, hayat ağacının en mühim ve en bereketli semeresini netice verir. Böyle de bir mükâfat ciheti var.

*

Hemen her inanç ve itikad sahibinin gördüğü ve kabul ettiği bir hakikat şudur ki: Bu zamanda zararlı olduğu hemen herkesçe bilinen alışkanlıkların çoğu, bir takım zaaflar sebebiyle, yani irade kuvvetinin zayıf düşmesi sebebiyle tezâhür ediyor.

Öyle ki, iradesi zaafa uğramış kişi, “Elması elmas, camı da cam parçası” bildiği halde, hazır lezzet hükmündeki o kırılacak cam parçasını yine de elmasa tercih ediyor. Üstelik severek, isteyerek, arzu ederek...

İşte bu zaaf, bu zamanın “en dehşetli bir hâli” olup, buna karşı sağlam bir irade kuvvetinin olması gerekiyor. İrade kuvveti ve terbiyesi ise, ancak daimî sûretteki “tahkiki iman” dersleri ile mümkün olabiliyor.

*

Anayasa profesörü merhum Ali Fuat Başgil hocanın sohbet havasında yazılmış “Gençlerle Başbaşa” isimli kayda değer bir kitabı var. Meraklılarına tavsiye ederim.

Bu eserin mühim bir bölümünü “irade terbiyesi” ile ilgili bilgiler, tecrübeler, tavsiyeler süslüyor.

Bu harikulâde bölüm, gerek Başgil Hoca, gerekse Cemil Meriç gibi aydınların sitayişle bahsettiği “İrade Terbiyesi” isimli kitaptan istifade edilerek yazılmış. Fransız eğitimci ve pedagog Jules Payot tarafından kaleme alınmış olan kitabın ilk baskısı 1894’te yapılmış. Okurken, sanki bugün yazılmış gibi hissediyorsunuz.

Başgil Hoca, bu kitapla geç tanışmış olmanın üzüntüsünü yaşarken, Cemil Meriç, disiplinli çalışmayı bu kitaba borçlu olduğunu anlatıyor.

Payot, daha çok genç nesiller için kaleme aldığı söz konusu İrade Terbiyesi isimli kitabında, bilhassa entelektüel ilerlemenin önündeki engelleri, zihinleri gündelik işlerle oyalamanın zararını ve derinleşmesi mümkün olan düşüncenin ehemmiyetini anlatıyor.

İşte, Ali Fuat Başgil’in Gençlerle Sohbet kitabının ilgili bölümünde, hem o kitaptan istifade etmiş, hem de ilim ve tecrübe ile kazanmış olduğu muktesebatını eklemek sûretiyle ortaya istifadeye medar bilgi hazinesi bir hizmet sunmuş. Böylelikle, şu gök kubbede hoş bir sadâ bırakarak gitmiş. Allah rahmet eylesin.

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