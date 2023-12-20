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20 ARALIK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

İmandaki hürriyet aşkı

M. Latif SALİHOĞLU
20 Aralık 2023, Çarşamba
Soğuk havalarda, çıtır çıtır yanan bir sobanın sıcaklığını arzularsın. Çölde, serin bir gölgelik bakarsın. Şiddetli sıcaklarda, içindeki harareti teskin etmek için hasretle suyu ararsın.

Aynen öyle de, şiddetli baskı ve istibdadın hükmettiği zamanlarda, imandan gelen hürriyete büyük bir iştiyak duyarsın. Çünkü, “İmanın bir hassâsı olan hürriyet, Rahman’ın bir hediyesidir.”

*

Tarihin seyri içinde hürriyetin neşv û nemâ bulduğu dönemler olduğu gibi (Asr-ı Saadet), bazı dönemlerde de hürriyet, âdeta can çekişecek kadar baskılanmış, öyle ki, nefes alması dahi zora girmiştir: Cumhuriyetin ilk çeyreğinde, ondan önceki “Bozuk İttihatçılar” devr-i iktidarlarında ve ondan da önceki Sultan Aziz ve Hamid’in “zayıf istibdat”lı dönemlerinde olduğu gibi.

Bütün bu dönemleri tahattur ederken, elbette günümüz iktidarının bilhassa son on beş yılını unutmuyoruz. Mevcut iktidar, fikriyatına muhalif gördüğü hemen herkese karşı ya bizzat kendisi operasyon yapmış, ya vekâleten başkasına yaptırmış, ya da grupların birbirlerine karşı yaptığı operasyonlardan hoşnut olmuştur.

Bilhassa 2010 yılındaki referandumdan sonra, hak-hukuk, kanun-nizam yerine, siyaset topuzunu kullanarak iktidarını pekiştirmeye çalışmıştır.

İşte, bu gibi baskıcı yönetimler zamanında, birer hürriyet fedâisi olan Üstad Bediüzzaman ile meşhur Namık Kemâl’in haykırışlarını hatırlıyor insan. Aman Allah’ın, o ne büyük cesaret; imandan gelen cesaret…

*

Şimdi, Namık Kemâl’in o meşhûr Hürriyet Kasidesi’den birkaç mısra-beyit iktibas edelim buraya. Şöyle diyor:

Ne efsunkâr imişsin âh ey didâr-ı (çehre-i) hürriyet

Esîr-i aşkın olduk gerçi; kurtulduk esâretten

Ne yâr-ı cân imişsin âh ey ümid-i istikbâl

Cihanı sensin azâd eyleyen bin ye’s û mihnetten

Senindir devr-i devlet, hükmünü dünyaya infâz et

Hüdâ ikbâlini hıfz eylesin, her türlü âfetten

Kilâb-ı zulme (zulmün kelplerine) kaldı, gezdiğin nâzende sahrâlar

Uyan ey yâreli şîr-i jiyân (yaralı aslan) bu hâb-ı gafletten

*

Şu son beyitte bil-mana diyor ki: İslâmın dağ ve sahralarında, şimdi zulmün köpekleri geziyor, cirit atıyor. Yaralı aslan misâli Müslüman evlâdı ise, derin gaflet uykusunda yatıyor.

Evet, ne yazık ki öyle. Hem, öyle bir gaflet uykusu ki: Tâ bir asır evvelden vatan evlâtlarını hürriyet rüzgârı, meşrûtiyet meltemi, adâlet ve uhuvvet iksiri ile uyandırmaya çalışan Üstad Bediüzzaman’ı tutup hapse atan, tımarhaneye gönderen o aynı “şahıs merkezli siyaset”e adeta perestiş, ınkıyâd, hatta serfürû edercesine gidenleri görüyoruz.

Hani, Hz. Bediüzzaman’ı cezalandıran devrin müstebidlerinde değil de, hakikaten mâsum ve mağdur durumdaki Üstad’ın kendisinde hata-kusur bulup onu suçlayacaklar, neredeyse. Maazallah.

Vâ esefâ! Derin uyku halindeki o dost ve ihvânlarımız, maalesef “zamâne Abdülhamidçileri”nin yanında ve safındalar. Dahası, onların hemen her icraatini alkışlayıp duruyorlar. Vâ-esefâ ki, siyaseten bir hâb-ı gaflet içinde olduklarının farkında bile değiller.

Acaba, daha sonra uyanırlar mı, vâki vehametin farkına varırlar mı? Bilemiyoruz tabiî. Yine de “İnşallah intibaha gelirler” diye hoş bir temenni ile mevzuya nokta koyalım.

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