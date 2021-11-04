İnsan niçin, nasıl ve ne zaman değişiyor?

İnsanların değiştiği, değişime uğradığı bazı dönemler, yahut dönüm noktaları var.

Aynı şekilde, kişiyi değişmeye zorlayan bazı haller, şartlar ve çevre faktörleri var.

Bu değişimler, bazen iyiye, güzele, doğruya götürür, terakki ettirir. Bazen de kötüye, çirkine, yanlışa sevk eder, tedenni ettirir.

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Değişim halleri, daha ziyade şu gibi zaman-mekân şartlarında vuku bulduğu görünüyor:

Çocukluktan gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa geçiş dönemlerinde; yahut okul/tahsil hayatına başlarken, yeni bir çevreye girerken, mesleğe atılırken, askerlik yaparken, evlenirken, çocuk sahibi olurken, iş-meslek değiştirirken, siyasî iktidar el değiştirirken, yahut hicretle kişi muhit ve sosyal çevreyi değiştirirken, vesâire...

Evet, mekân, muhit ve içtimaî şartların insanın ruh haleti üzerindeki tesiri müsellemdir, teslim edilmiş bir hakikattir.

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İşte, yukarıda sıralamış olduğumuz şartlar ve haller sebebiyle, çok yakından tanıdığımızı zannettiğimiz insanların zamanla değiştiğine şahit olmaktayız.

İşte, bazen iyiye, bazen de fenâya doğru olmak üzere...

* Bir bakıyorsunuz, yeni başladığı okul hayatında, tanıdığınız o insan gitmiş, yerine bir başkası gelmiş.

* Bir bakıyorsunuz, evlendikten, ya da çocuk sahibi olduktan sonra aynı kişi tanınmaz bir hale gelmiş.

* Biz bakıyorsunuz, çok samimî olduğunuz kişiyle soğuk ve yabanî hale gelirken; bir de bakıyorsunuz ki, pek uzak durduğunuz kişiyle de samimî dost ve arkadaş olmuşsunuz. Vesâire...

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Bilhassa, şu sür’at asrında, insanlar da sür’atle değişiyor, değişebiliyor. Esasen, bazen farkında olmadan kendimiz de değişime uğrayabiliyoruz.

Şuna duâ etmeliyiz ki: Cenâb-ı Hak, daima bizi iyiye, güzele, doğruya müteveccihen değiştirip geliştirsin.

İrade de çok mühim elbette; fakat, tek irademize ve amelimize güvenmeden, Rabb-i Rahîm’in şefkatine, merhametine sığınarak, daima onun rahmetini, yardımını, inayetini talep etmeliyiz.

Cenâb-ı Hak, “Benden isteyin” diyen ve ciddî, ihlâslı taleplere mutlaka cevap veren bir Ganiyyü’l-Cevvâd-ı Mutlak’tır.

Biz de O’ndan, evvel-âhir iman selâmeti, istikametli bir hayatı, bilhassa ihlâslı bir hizmet ve ibadet için bedenen de sıhhat ve âfiyet istiyoruz.

Bu hâlis isteklerimizin O’nun dergâh-ı izzetinde kabul olunması duâ ve niyazıyla… (22 Ekim 2014)

GÜNÜN TARİHİ: 4 Kasım 1922

Hüzün yüklü bir “son gün”

Yakın tarihimizin en hüzünlü günlerinden biri 4 Kasım 1922’de yaşandı.

O gün, Osmanlı’nın son Sadrazamı Ahmet Tevfik Paşa makamına vedâ eyledi.

Son Osmanlı hükümeti-kabinesi istifasını sundu.

Osmanlı’da ilk resmî gazete olan Takvim-i Vekayi’nin son sayısı yayınlandı.

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Son Sadrazam Tevfik Paşa, Sultan Reşad ve Sultan Vahdeddin’in padişahlığı zamanlarında tam dört defa bu makama ataması yapıldı. Bu son dönemde, esasen bütün hükümetlerin ömrü kısa olmaktaydı.

Rivayete göre, Tevfik Paşa, “Saltanatın sonu” anlamına da gelen bu dördüncü ve son istifa dilekçesini verdikten sonra, teessür içinde gelip evine kapanmış ve haftalarca evinden dışarı hiç çıkmamış.

Doğrusunu söylemek gerekirse, hem son Sadrâzamın, hem de son Padişahın saltanata vedâsı pek hüzünlü oldu.