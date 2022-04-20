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20 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

İnternet üzerinden iş ve meslek öğrenimi

M. Latif SALİHOĞLU
20 Nisan 2022, Çarşamba
Genç yeteneklerin iş ve meslek hayatına yönelik projeksiyonlar tutmaya devam ediyoruz.

Yeter ki, samimi bir niyetleri olsun, ciddi bir gayret ve çaba sarf etsinler, eminim ki gerisi kolay gelecek. Hem, ileride pişman olmayacakları selâmetli bir yola şimdiden girmiş olacak ve hiç vakit kaybetmeden kendilerini geliştirmenin bahtiyarlığına ereceklerdir.

*

Hangi iş, hangi meslek olursa olsun, en iyi, en etkili şekilde öğrenmenin yolu onu tahsil etmekten, yani okuluna gitmekten geçer. Hiçbir kurs veya uzaktan eğitim metodu, yüz yüze ders görmek kadar zevkli, verimli, etkili olamaz. 

Son derece ciddi ve hayatî derecede gördüğümüz bu noktayı peşinen vurgulayıp hakkını teslim ettikten sonra konuya devam edelim.

Okurken, çoğu zaman gittiğimiz ve ders gördüğümüz okulun değerini, ehemmiyetini bilemeyiz. Biliyoruz desek de, tam olarak işin idrakinde değiliz. Tâ ki, o nimetten uzaklaşıncaya, yana iş işten geçinceye kadar.

Bununla beraber, herkesin istediği yerde okuma şansı ve imkânı olmuyor. Peki, bu durumda ne yapmalı?

İşte, burada bilhassa bu nokta üzerinde tahşidat yapmak istiyoruz. Şöyle ki: Çağımız, artık internet çağı. Bazı kimseler için çok zararlı olabilen internet nimeti, kimileri için ise son derece faydalı ve hayatî bir öneme sahip durumda.

Yanlış anlaşılmasın, internetin kendisi zararlı değil, onun yanlış maksat ve yöntemlerle kullanılması zararlıdır. Biz tekrar asıl konuya dönelim.

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Araştırarak da görüyoruz ki, bugün hemen bütün iş ve meslek dallarıyla ilgili bilgiler, üstelik en ince ayrıntısına varıncaya kadar internet üzerinden alınabiliyor ve aktarılabiliyor. Meselâ: Resim, müzik, spor, tarım, hayvancılık, endüstri, sanayi, teknoloji, dil ve edebiyat öğrenimi, fizik, kimya, biyoloji, sunuculuk, konuşma sanatı, yazı ve haber tekniği, grafikerlik, reklâmcılık, aşçılık, danışmanlık, ruhî terapi, hemen her türlü tıbbî eğitim ve uygulama, hatta kalp ve beyin ameliyatına varıncaya birçok operasyon bilgisi hem gösteriliyor, hem de yer yer bilfiil uygulanıyor. Öyle ki, uygulama (yani ameliyat-operasyon) artık uzak mesafeden bile yapılabiliyor.

Özetle, kim ne isterse onu detaylı bir şekilde öğrenebiliyor. Yeter ki, kendini dağıtmasın ve odaklandığı iş ve mesleği ciddiyetle kavramaya çalışsın.

Bir de “yapay zekâ” denilen alabildiğine gelişen ve daha da gelişmeye açık olan bir yöntemle, en profesyonel uzmanlardan bile daha sağlıklı, daha güvenli işlerin, hatta beyin ve sinir ameliyatı gibi hassas operasyonların yapılabildiğine dair gelişmelerden haberdar oluyoruz. 

Durum, özetle şundan ibaret: “Yapay zekâ” denilen data merkezine, sadece bir tek uzmandan değil, birçok uzman ve ehil kimseden güvenilir bilgi ve tecrübeler aktarılarak iş yapılıyor. Böylelikle, hata payı neredeyse sıfıra indirgenmiş oluyor.

*

Yukarıdan beri anlattıklarımızı ciddiyetle takip edenler ve uygulamalı bir şekilde bunları hayata geçirenler, hemen her ülkede aranılan “vasıflı eleman” statüsüne rahatlıkla girebiliyor.

Durum bu, gerçek bu, vakıa bundan ibaret. Buna rağmen, yine de tutup serapa şikâyetlerle, yakınmalarla, yahut oflama-puflamalarla vakit geçirmenin bir faydası yok. 

Ha, sen iş mi istiyorsun, bir meslek sahibi olup minnetsiz bir hayata tâlim etmek mi istiyorsun? Öyle ise çalış-çabala kardeşim. En ucuza mal edebileceğin bir internet imkânı ile kabiliyetin nisbetinde pekâlâ bir iş ve meslek sahibi olabilirsin. Buna da hiç kimse engel olamaz. Yeter ki sen kendine engel olma; kendine yardım et ve başarı yolunda ilerlemeye çalış. 

Göstereceğiniz azim ve gayretle, Allah yâr ve yardımcınız olsun, benim sevgili kardeşlerim.

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