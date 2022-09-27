"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EYLÜL 2022 SALI - YIL: 53

İslâmiyet zorla sevdirilemez

M. Latif SALİHOĞLU
27 Eylül 2022, Salı
İslâmın doğuşu ve gelişme seyri belli. Bir barış, asayiş ve şefkat dini olan İslâmiyette zulüm, baskı, dayatma söz konusu değildir.

İlk büyük ileri fetih ve genişleme harekâtı olan Mekke’nin Fethinde (Ocak 630) takip edilen en önemli gaye ve strateji “Fiilî çatışmaya meydan vermemek ve kimsenin burnunu kanatmamak” üzerine kuruludur.

Nitekim, öyle de oldu. On bin kişilik Peygamber Ordusunun önünde durabilmek ve şehrin fethini engellemek mümkün değilken, çatışmaya girmeyen herkese eman (dokunmazlık) verildi. Çok değil, daha 8 sene evvel Müslümanlara ambargo-müeyyide uygulayan, Hz. Peygamber (asm) ve arkadaşlarını hicret etmeye mecbur eden zorbalara dahi ilişmedi; onların evleri basılmadı, yaşayış tarzlarına cebrî surette müdahale edilmedi. Müşrik ve münafıkların üzerine kuvvet-şiddet yoluyla gidilmedi.

Böylelikle, İslâmın hakkıyla yaşandığı hemen her tarafta sulh, emniyet ve asayiş havası hakim oldu. 

İşte, rahmet peygamberinin kurduğu din, özü ve esası itibariyle budur ve böyledir.

*

İran’da güya “İslâm adına” uygulanan baskıcı rejim kırk yılını fazlasıyla doldurdu. Şimdilerde çıkan ve sosyal sarsıntılara sebep olan gelişmelerden de görüyor ve anlıyoruz ki, hakikat noktasında İslâmın ruhuna uygun bir hizmet, bir ıslâhat yapılmış değil.

İranlı yöneticiler, her ne kadar kışkırtmaları “haricî düşmanlar”a yüklüyor olsa da, mesele bundan ibaret değil. Bu tarz savunmada bulunmaları kolaya kaçmaktır; ayrıca, dahildeki eksik, hata ve kusurlarını perdeleme çabasının bir göstergesidir.

Sosyal patlamalar, sadece haricî tahrikle olmaz; illa ki dahilde de bir karşılığı vardır. Herkese düşen sorumluluk, öncelikle üzerine düşeni doğru şekilde yapmaktır. İran siyaseti, uzun yıllardan beridir doğru İslamı ve İslâma lâyık doğruluğu yaşamakta da, yansıtmakta da ciddi sorunlar yaşıyor. Derhal uyanmalı, intibaha gelmeli ki, hem dahilî kargaşadan kurtulsun, hem de komşularıyla sulh ve asayiş içinde kalabilsin.

*

Mezhebî farklılığa rağmen, yine de hem komşu, hem din kardeşimiz olan İran halkına, özellikle etkili-yetkili konumda olanlara Üstad Bediüzzaman’ın veciz bir-iki sözünü önemle hatırlatmak isteriz. Şunu söylüyor Hz. Bediüzzaman: 

- Medenilere galebe çalmak ikna iledir; söz anlamayan vahşîler gibi icbar ile değildir. (Tarihçe-i Hayatı)

- Asıl mesele, bu zamanın cihad-ı manevîsidir. Manevî tahribata karşı sed çekmektir. Bununla dahili asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir. (Emirdağ Lahikası-II)

***

GÜNÜN TARİHİ   27 Eylül 1930

Bir tuhaf kabine değişikliği

Başbakan İsmet Paşa, 12 yıllık kesintisiz aynı makamda kalmakla beraber, gelişmelere bağlı olarak zaman zaman kabine istifasında bulundu. İşte, bir hükümet istifası ve kabine değişikliği de tarihte bugün yapıldı: 27 Eylül 1930.


Ali Fethi Okyar

Bu hadiseyi dikkat çekici kılan önemli bir nokta, Mustafa Kemal’ın konuya dair garip açıklamasıdır. Vakit gazetesine konuşan Cumhurreisi, bu hususta şu açıklamada bulundu: “Eğer İsmet Paşa, hükümet teşkilini kabulden suret-i kati’yede imtina etseydi (kaçınsaydı), başvekâleti bizzat deruhte etmekten (üstlenmekten) başka çare kalmazdı. Başbakanlığı ya ben, ya İsmet Paşa yapmalı.” (Agg, 28 Eylül 1930)

Benzer bir açıklama da, 4 Ekim 1930 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayınlandı.

Bu açıklamanın bir mânâsı şu olmalı: Ortada başbakanlık yapabilecek başka adam yok. Varsa bile, ona güvenimiz yok.

Oysa, tam da o günlerde yeniden siyasete soyunan ve 5 Ekim’de yapılacak belediye seçimleri öncesi meydanları hınca hınç dolduran, üstelik kendisi de asker kökenli olan bir eski başbakan vardı, Meclis’in çatısı altında. İsmi Ali Fethi Okyar.

Serbest Fırka Başkanı Okyar, o günkü konjonktüre göre iktidara ancak Cumhurbaşkanıyla uyuşarak gelinebileceğini anladığı için, 17 Kasım 1930’da Dahiliye Vekâleti’ne başvurarak partisinin feshedildiğini açıkladı.

Okunma Sayısı: 59
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Açlık sınırı 7 bin 667 lira

    Dışişleri Bakanlığı: Radikal İsrailli grupların Mescidi Aksa baskınını kınıyoruz

    Pakistan'da ölü sayısı 1638'e yükseldi

    “Tay” filmini 3 günde 80 bin kişi izledi

    İtalya’da faşizm kazandı

    Vergi yükü çalışanları eziyor

    “Yunus’un izinde”

    Devlet dediğin askerine sahip çıkar

    Yusuf el-Karadavi, 96 yaşında vefat etti

    'TOKİ fiyatları üçe katlanacak'

    200 TL 123 dolardı, 11’e düştü

    Rusya - İjevsk'te okula silahlı saldırı: 7'si çocuk 13 kişi öldü

    Doğal gaz ve elektrik faturasını düşürecek öneriler

    Milli Takım son iki maçta üzdü

    İtalya'da seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmeler

    İslam İşbirliği Teşkilatı, Kabil'deki cami saldırısını kınadı

    Irak'ta "yeni ittifak" ilan edildi

    New York'ta ''Müslüman Günü'' buluşması

    Çin: Tarihin çarklarında ezilirler

    Filistinlilere Mescid-i Aksa'da nöbet çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    Yaşasın ittihad-ı millî; ölsün ihtilâf
    Sebahattin YAŞAR

    Aile bireyleriyle ‘birliktelik’
    Nejat EREN

    Davada sabit kadem olmak
    Muzaffer KARAHİSAR

    Konuşan mevcudat
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    ‘Birinci İngiltere’, Kral III. Charles ve İslam’ın Evrenselliği
    Muhammet ÖRTLEK

    İran baharı mı?
    Mehmet KOVANCI

    Hürriyet
    M. Latif SALİHOĞLU

    İslâmiyet zorla sevdirilemez
    Süleyman KÖSMENE

    Zaaf nerede değersizliktir?
    Ali FERŞADOĞLU

    Mü’min turistin seyahat rehberi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.