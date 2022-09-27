İslâmiyet zorla sevdirilemez

İslâmın doğuşu ve gelişme seyri belli. Bir barış, asayiş ve şefkat dini olan İslâmiyette zulüm, baskı, dayatma söz konusu değildir.

İlk büyük ileri fetih ve genişleme harekâtı olan Mekke’nin Fethinde (Ocak 630) takip edilen en önemli gaye ve strateji “Fiilî çatışmaya meydan vermemek ve kimsenin burnunu kanatmamak” üzerine kuruludur.

Nitekim, öyle de oldu. On bin kişilik Peygamber Ordusunun önünde durabilmek ve şehrin fethini engellemek mümkün değilken, çatışmaya girmeyen herkese eman (dokunmazlık) verildi. Çok değil, daha 8 sene evvel Müslümanlara ambargo-müeyyide uygulayan, Hz. Peygamber (asm) ve arkadaşlarını hicret etmeye mecbur eden zorbalara dahi ilişmedi; onların evleri basılmadı, yaşayış tarzlarına cebrî surette müdahale edilmedi. Müşrik ve münafıkların üzerine kuvvet-şiddet yoluyla gidilmedi.

Böylelikle, İslâmın hakkıyla yaşandığı hemen her tarafta sulh, emniyet ve asayiş havası hakim oldu.

İşte, rahmet peygamberinin kurduğu din, özü ve esası itibariyle budur ve böyledir.

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İran’da güya “İslâm adına” uygulanan baskıcı rejim kırk yılını fazlasıyla doldurdu. Şimdilerde çıkan ve sosyal sarsıntılara sebep olan gelişmelerden de görüyor ve anlıyoruz ki, hakikat noktasında İslâmın ruhuna uygun bir hizmet, bir ıslâhat yapılmış değil.

İranlı yöneticiler, her ne kadar kışkırtmaları “haricî düşmanlar”a yüklüyor olsa da, mesele bundan ibaret değil. Bu tarz savunmada bulunmaları kolaya kaçmaktır; ayrıca, dahildeki eksik, hata ve kusurlarını perdeleme çabasının bir göstergesidir.

Sosyal patlamalar, sadece haricî tahrikle olmaz; illa ki dahilde de bir karşılığı vardır. Herkese düşen sorumluluk, öncelikle üzerine düşeni doğru şekilde yapmaktır. İran siyaseti, uzun yıllardan beridir doğru İslamı ve İslâma lâyık doğruluğu yaşamakta da, yansıtmakta da ciddi sorunlar yaşıyor. Derhal uyanmalı, intibaha gelmeli ki, hem dahilî kargaşadan kurtulsun, hem de komşularıyla sulh ve asayiş içinde kalabilsin.

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Mezhebî farklılığa rağmen, yine de hem komşu, hem din kardeşimiz olan İran halkına, özellikle etkili-yetkili konumda olanlara Üstad Bediüzzaman’ın veciz bir-iki sözünü önemle hatırlatmak isteriz. Şunu söylüyor Hz. Bediüzzaman:

- Medenilere galebe çalmak ikna iledir; söz anlamayan vahşîler gibi icbar ile değildir. (Tarihçe-i Hayatı)

- Asıl mesele, bu zamanın cihad-ı manevîsidir. Manevî tahribata karşı sed çekmektir. Bununla dahili asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir. (Emirdağ Lahikası-II)

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GÜNÜN TARİHİ 27 Eylül 1930

Bir tuhaf kabine değişikliği

Başbakan İsmet Paşa, 12 yıllık kesintisiz aynı makamda kalmakla beraber, gelişmelere bağlı olarak zaman zaman kabine istifasında bulundu. İşte, bir hükümet istifası ve kabine değişikliği de tarihte bugün yapıldı: 27 Eylül 1930.



Ali Fethi Okyar

Bu hadiseyi dikkat çekici kılan önemli bir nokta, Mustafa Kemal’ın konuya dair garip açıklamasıdır. Vakit gazetesine konuşan Cumhurreisi, bu hususta şu açıklamada bulundu: “Eğer İsmet Paşa, hükümet teşkilini kabulden suret-i kati’yede imtina etseydi (kaçınsaydı), başvekâleti bizzat deruhte etmekten (üstlenmekten) başka çare kalmazdı. Başbakanlığı ya ben, ya İsmet Paşa yapmalı.” (Agg, 28 Eylül 1930)

Benzer bir açıklama da, 4 Ekim 1930 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayınlandı.

Bu açıklamanın bir mânâsı şu olmalı: Ortada başbakanlık yapabilecek başka adam yok. Varsa bile, ona güvenimiz yok.

Oysa, tam da o günlerde yeniden siyasete soyunan ve 5 Ekim’de yapılacak belediye seçimleri öncesi meydanları hınca hınç dolduran, üstelik kendisi de asker kökenli olan bir eski başbakan vardı, Meclis’in çatısı altında. İsmi Ali Fethi Okyar.

Serbest Fırka Başkanı Okyar, o günkü konjonktüre göre iktidara ancak Cumhurbaşkanıyla uyuşarak gelinebileceğini anladığı için, 17 Kasım 1930’da Dahiliye Vekâleti’ne başvurarak partisinin feshedildiğini açıkladı.